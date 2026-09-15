Lífið

Æstir í nektar­myndir Mörthu Stewart

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Martha Stewart sló á létta strengi á Instagram í gær.
Martha Stewart sló á létta strengi á Instagram í gær. Gilbert Carrasquillo/GC Images

Athafnakonan og kokkurinn Martha Stewart var nálægt því að brjóta Internetið í gær með sjálfsmynd á Instagram. Þar setti Martha upp stút og skrifaði undir myndina: „Ég hef verið að velta því fyrir mér að birta nektarmyndirnar mínar.“ 

Hún skrifaði reyndar „nudes“ sem ótal margir skildu sem nektarmyndir og um 600 þúsund manns hafa sett hjarta við færsluna. Almennt er Martha að fá nokkur þúsund hjörtu á myndirnar sínar á Instagram og má því segja að þessi færsla hafi vakið töluvert meiri athygli en nokkur önnur hjá henni. 

Aðdáendur stjörnunnar voru æstir í þetta og rúmlega þrettán þúsund manns skrifuðu athugasemd undir þar sem þeir hvöttu hana eindregið til að setja út nektarmyndirnar sínar. Þar á meðal bauð tímaritið Playboy henni að heyra endilega í þeim og opinber Instagram-síða OnlyFans var ánægð með þessa hugmynd. 

Það leið þó ekki á löngu þar til það kom í ljós að þetta var markaðsherferð hjá Mörthu sem virkaði sannarlega vel. Hún var að auglýsa varagloss sem ber heitið „Nudes“ og greindi frá því á Instagram fimm klukkutímum eftir að myndin birtist. Því virðist hún ekki vera í neinum hugleiðingum um að deila nektarmyndum. 

Martha Stewart skálaði við raunveruleikastjörnuna Alix Earle. Instagram

Gærdagurinn var ansi fjörugur hjá Mörthu ef marka má Instagram-hringrás hennar. Hún sótti tískusýningar í New York á tískuvikunni þar og fór á góðgerðar-galakvöld í stórborginni. Þar sat hún við hliðina á rísandi stórstjörnunni Alix Earle, sem er nú með raunveruleikaseríu á Netflix. Fór vel á með stöllunum og Martha skálaði meðal annars í Espresso Martini

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