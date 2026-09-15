Æstir í nektarmyndir Mörthu Stewart Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 15. september 2026 10:39 Martha Stewart sló á létta strengi á Instagram í gær. Gilbert Carrasquillo/GC Images Athafnakonan og kokkurinn Martha Stewart var nálægt því að brjóta Internetið í gær með sjálfsmynd á Instagram. Þar setti Martha upp stút og skrifaði undir myndina: „Ég hef verið að velta því fyrir mér að birta nektarmyndirnar mínar.“ Hún skrifaði reyndar „nudes“ sem ótal margir skildu sem nektarmyndir og um 600 þúsund manns hafa sett hjarta við færsluna. Almennt er Martha að fá nokkur þúsund hjörtu á myndirnar sínar á Instagram og má því segja að þessi færsla hafi vakið töluvert meiri athygli en nokkur önnur hjá henni. Aðdáendur stjörnunnar voru æstir í þetta og rúmlega þrettán þúsund manns skrifuðu athugasemd undir þar sem þeir hvöttu hana eindregið til að setja út nektarmyndirnar sínar. Þar á meðal bauð tímaritið Playboy henni að heyra endilega í þeim og opinber Instagram-síða OnlyFans var ánægð með þessa hugmynd. View this post on Instagram A post shared by Martha Stewart (@marthastewart48) Það leið þó ekki á löngu þar til það kom í ljós að þetta var markaðsherferð hjá Mörthu sem virkaði sannarlega vel. Hún var að auglýsa varagloss sem ber heitið „Nudes“ og greindi frá því á Instagram fimm klukkutímum eftir að myndin birtist. Því virðist hún ekki vera í neinum hugleiðingum um að deila nektarmyndum. Martha Stewart skálaði við raunveruleikastjörnuna Alix Earle. Instagram Gærdagurinn var ansi fjörugur hjá Mörthu ef marka má Instagram-hringrás hennar. Hún sótti tískusýningar í New York á tískuvikunni þar og fór á góðgerðar-galakvöld í stórborginni. Þar sat hún við hliðina á rísandi stórstjörnunni Alix Earle, sem er nú með raunveruleikaseríu á Netflix. Fór vel á með stöllunum og Martha skálaði meðal annars í Espresso Martini. Samfélagsmiðlar Bandaríkin Hollywood Mest lesið Húðdrottning bauð í gellugusu Lífið Vakna við Star Wars-lagið alla morgna Lífið Sögulegur tvöfaldur sigur á Emmy-verðlaunum Bíó og sjónvarp Flippuðust og fáklæddust á Emmy-hátíðinni Tíska og hönnun Hvað veistu um… Titanic? Lífið Sjálfið okkar: Hvers vegna frestum við oft tveggja mínútna verkefnum? Áskorun Ed Sheeran sparkar Macklemore Lífið Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Lífið „Ég ætla að sofa heila eilífð núna“ Tónlist Hátt í þúsund manns mættu í matar- og vínveislu Innnes Lífið samstarf Fleiri fréttir Æstir í nektarmyndir Mörthu Stewart Vakna við Star Wars-lagið alla morgna Hvað veistu um… Titanic? Húðdrottning bauð í gellugusu Ed Sheeran sparkar Macklemore Hið alræmda „Epstein drap sig ekki“-samsæri Ein pilla dró Panettiere til dauða Heldur sig til hlés og lifir skírlífi Vala Matt kom heljarinnar búslóð fyrir í sextíu fermetra íbúð Stjörnulífið: Í fyrsta skipti í bikiníi í útlöndum „Ég byrjaði að lesa kaflann og fór bara að gráta“ Skúli Jón og Jennifer gengin í hnapphelduna Tekur árásum á samfélagsmiðlum fagnandi Krakkatía vikunnar: Tollering, Sims og Einar Áskell Lady Gaga orðin mamma Herbert kveikti í myndverinu í fyrsta þætti Presturinn sem hataði kristinfræði Fréttatía vikunnar: Þagnargreiðsla, tannbursti og hálfvitar Sökuð um að siga fylgjendum á móður fyrrverandi Iceguys í erlendum raunveruleikaþætti TikTok-stjörnur fjölga mannkyninu Pétur og Birgitta nýtt par Sigrún Ósk mætt á RÚV Saga um par með Downs og dverga reyndist tröllasaga Hvað veistu um... gönguleiðir? „Ég þurfti að segja heiminum að þú værir með krabbamein“ Persónuleg Vala Matt opnar sig um einkalífið Fallegar kveðjur og ósagðar sögur af meistara grínsins Faldi diktafóna, tók myndir og át til að fanga stemminguna Uppeldisfræðingurinn reyndist vel sósuð fótboltabulla Sjá meira