Fylltu Egilshöllina á forsýningu Hvar er draumurinn? Magnús Jochum Pálsson skrifar 3. september 2026 13:59 Salka Sól, Stefán Hilmarsson, Sigríður Ragnarsdóttir, Mikael Kaaber, Jakob van Oosterhout og Berglind Alda brostu sínu breiðasta. Stefanía Elín Linnet/Brynja Eldon Hátíðarforsýning á söngvamyndinni Hvar er draumurinn? fór fram í Egilshöll í gær og fylltist höllin af stjörnum úr leiklistarsenunni og öðrum góðum gestum. Kvikmyndin er nostalgísk sumarsaga sem byggir á lögum Sálarinnar hans Jóns míns og fjallar um ungt fólk á tíunda áratug síðustu aldar. Höfundur, leikstjóri og framleiðandi kvikmyndarinnar er Höskuldur Þór Jónsson og er hún frumraun hans á hvíta tjaldinu. Hann hefur áður starfað sem leikari og dansari og leikstýrði söngleiknum Með allt á hreinu sem var sýndur fyrir fullu húsi í Háskólabíói í sumar. Verkefnið er drifið áfram af ungu og upprennandi listafólki og á meðal leikara eru Mikael Kaaber, Sigríður Ragnarsdóttir, Berglind Alda Ástþórsdóttir, Mímir Bjarki Pálmason, Kolbeinn Sveinsson, Ingi Þór Þórhallsson, Hrafnhildur Ingadóttir, Salka Sól Eyfeld, Stefán Hilmarsson og Guðmundur Jónsson. Hvar er draumurinn? gerist í Reykjavík snemma á tíunda áratugnum og segir frá Bjarti, rótlausum ungum manni sem á lítið nema vinahóp sinn og skemmtistaðinn Sódóma. Þegar staðurinn stendur frammi fyrir lokun ákveða vinirnir að gera allt sem þeir geta til að bjarga honum. Á sama tíma bankar ástin upp á úr óvæntri átt þegar Bjartur kynnist Hófí, ungri stúlku sem lifir í allt öðrum veruleika. Ljósmyndararnir Stefanía Elín Linnet og Brynja Eldon fönguðu stemminguna: Aðstandendur mynsarinnar kampakátir.Stefanía Elín Linnet Kaaber á bílþakinu.Stefanía Elín Linnet Jens Hansson og Friðrik Sturlusun, meðlimir Sálarinnar, ásamt Pálma Gestssyni.Stefanía Elín Linnet Mikael Kaaber, Stefán Hilmarsson, Salka Sól Eyfeld og Höskuldur Þór Jónsson.Brynja Eldon Leikaraparið Jakob van Oosterhout og Berglind Alda Ástþórsdóttir.Stefanía Elín Linnet Stöllurnar Sigríður Ragnarsdóttir og Hrafnhildur Ingadóttir sem fara með hlutverk í myndinni.Stefanía Elín Linnet Parið Hekla Nína Hafliðadóttir og Höskuldur Þór Jónsson standa að baki myndinni.Stefanía Elín Linnet Sigríður Ragnarsdóttir og Mikael Kaaber fara með aðalhlutverk í myndinni.Brynja Eldon Fréttamaður Rúv ræddi við Höskuld Þór og Mikael Kaaber.Brynja Eldon Hluti af aðstandendum myndarinnar, öll glæsileg.Stefanía Elín Linnet Einar Baldvin Brimar setti sig í spor ljósmyndara.Stefanía Elín Linnet FM-stjörnurnar Jóna Margrét og Guðjón Smári.Stefanía Elín Linnet Salka Sól og Stebbi Hilmars.Brynja Eldon Feðgarnir Pálmi Gestsson og Mímir Bjarki Pálmason.Stefanía Elín Linnet Popp og Pepsi er lykilatriði.Stefanía Elín Linnet Kaaber knúsar góðan vin.Stefanía Elín Linnet Tvær pæjulegar, Hekla Nína framleiðandi og Rósa Guðbjörg sminka.Stefanía Elín Linnet Árni Beinteinn og Vilhjálmur Bragason spakir.Stefanía Elín Linnet Katla Njáls, Gúa Margrét og Ágúst Wiigum, sem var tökumaður myndarinnar.Stefanía Elín Linnet Leikarinn Mímir Bjarki og dansarinn Arna Björk.Stefanía Elín Linnet Viktor Pétur Finnsson og Írena Huld Hallsdóttir.Stefanía Elín Linnet Sigyn Jara og Karen Jacobsen.Stefanía Elín Linnet Sofia Elsie Nielsen mætti með góðum vini.Stefanía Elín Linnet Eva Ruza í góðum félagsskap.Brynja Eldon Höskuldur Þór fór með stutta tölu fyrir forsýninguna.Stefanía Elín Linnet Gestir fylltu stóra salinn í Egilshöll.Stefanía Elín Linnet Meðlimir Sálarinnar fengu blóm og dynjandi lófatak að sýningunni lokinni.Brynja Eldon Leikstjórinn Höskuldur Þór Jónsson með kærustu sinni, Heklu Nínu Hafliðadóttur, sem framleiddi með honum myndina og tengdaforeldrum.Stefanía Elín Linnet Bíó og sjónvarp Kvikmyndagerð á Íslandi Samkvæmislífið Mest lesið „Maður skynjaði eitthvað brothætt en það var hluti af sjarmanum“ Menning Greindu frá dánarmeini Tim Curry Lífið Gloria Steinem er látin Lífið Fylltu Egilshöllina á forsýningu Hvar er draumurinn? 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