Bíó og sjónvarp

Fylltu Egilshöllina á for­sýningu Hvar er draumurinn?

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Salka Sól, Stefán Hilmarsson, Sigríður Ragnarsdóttir, Mikael Kaaber, Jakob van Oosterhout og Berglind Alda brostu sínu breiðasta.
Salka Sól, Stefán Hilmarsson, Sigríður Ragnarsdóttir, Mikael Kaaber, Jakob van Oosterhout og Berglind Alda brostu sínu breiðasta. Stefanía Elín Linnet/Brynja Eldon

Hátíðarforsýning á söngvamyndinni Hvar er draumurinn? fór fram í Egilshöll í gær og fylltist höllin af stjörnum úr leiklistarsenunni og öðrum góðum gestum. Kvikmyndin er nostalgísk sumarsaga sem byggir á lögum Sálarinnar hans Jóns míns og fjallar um ungt fólk á tíunda áratug síðustu aldar.

Höfundur, leikstjóri og framleiðandi kvikmyndarinnar er Höskuldur Þór Jónsson og er hún frumraun hans á hvíta tjaldinu. Hann hefur áður starfað sem leikari og dansari og leikstýrði söngleiknum Með allt á hreinu sem var sýndur fyrir fullu húsi í Háskólabíói í sumar.

Verkefnið er drifið áfram af ungu og upprennandi listafólki og á meðal leikara eru Mikael Kaaber, Sigríður Ragnarsdóttir, Berglind Alda Ástþórsdóttir, Mímir Bjarki Pálmason, Kolbeinn Sveinsson, Ingi Þór Þórhallsson, Hrafnhildur Ingadóttir, Salka Sól Eyfeld, Stefán Hilmarsson og Guðmundur Jónsson.

Hvar er draumurinn? gerist í Reykjavík snemma á tíunda áratugnum og segir frá Bjarti, rótlausum ungum manni sem á lítið nema vinahóp sinn og skemmtistaðinn Sódóma. Þegar staðurinn stendur frammi fyrir lokun ákveða vinirnir að gera allt sem þeir geta til að bjarga honum. Á sama tíma bankar ástin upp á úr óvæntri átt þegar Bjartur kynnist Hófí, ungri stúlku sem lifir í allt öðrum veruleika.

Ljósmyndararnir Stefanía Elín Linnet og Brynja Eldon fönguðu stemminguna:

Aðstandendur mynsarinnar kampakátir.Stefanía Elín Linnet

Kaaber á bílþakinu.Stefanía Elín Linnet

Jens Hansson og Friðrik Sturlusun, meðlimir Sálarinnar, ásamt Pálma Gestssyni.Stefanía Elín Linnet

Mikael Kaaber, Stefán Hilmarsson, Salka Sól Eyfeld og Höskuldur Þór Jónsson.Brynja Eldon

Leikaraparið Jakob van Oosterhout og Berglind Alda Ástþórsdóttir.Stefanía Elín Linnet

Stöllurnar Sigríður Ragnarsdóttir og Hrafnhildur Ingadóttir sem fara með hlutverk í myndinni.Stefanía Elín Linnet

Parið Hekla Nína Hafliðadóttir og Höskuldur Þór Jónsson standa að baki myndinni.Stefanía Elín Linnet

Sigríður Ragnarsdóttir og Mikael Kaaber fara með aðalhlutverk í myndinni.Brynja Eldon

Fréttamaður Rúv ræddi við Höskuld Þór og Mikael Kaaber.Brynja Eldon

Hluti af aðstandendum myndarinnar, öll glæsileg.Stefanía Elín Linnet

Einar Baldvin Brimar setti sig í spor ljósmyndara.Stefanía Elín Linnet

FM-stjörnurnar Jóna Margrét og Guðjón Smári.Stefanía Elín Linnet

Salka Sól og Stebbi Hilmars.Brynja Eldon

Feðgarnir Pálmi Gestsson og Mímir Bjarki Pálmason.Stefanía Elín Linnet

Popp og Pepsi er lykilatriði.Stefanía Elín Linnet

Kaaber knúsar góðan vin.Stefanía Elín Linnet

Tvær pæjulegar, Hekla Nína framleiðandi og Rósa Guðbjörg sminka.Stefanía Elín Linnet

Árni Beinteinn og Vilhjálmur Bragason spakir.Stefanía Elín Linnet

Katla Njáls, Gúa Margrét og Ágúst Wiigum, sem var tökumaður myndarinnar.Stefanía Elín Linnet

Leikarinn Mímir Bjarki og dansarinn Arna Björk.Stefanía Elín Linnet

Viktor Pétur Finnsson og Írena Huld Hallsdóttir.Stefanía Elín Linnet

Sigyn Jara og Karen Jacobsen.Stefanía Elín Linnet

Sofia Elsie Nielsen mætti með góðum vini.Stefanía Elín Linnet

Eva Ruza í góðum félagsskap.Brynja Eldon

Höskuldur Þór fór með stutta tölu fyrir forsýninguna.Stefanía Elín Linnet

Gestir fylltu stóra salinn í Egilshöll.Stefanía Elín Linnet

Meðlimir Sálarinnar fengu blóm og dynjandi lófatak að sýningunni lokinni.Brynja Eldon

Leikstjórinn Höskuldur Þór Jónsson með kærustu sinni, Heklu Nínu Hafliðadóttur, sem framleiddi með honum myndina og tengdaforeldrum.Stefanía Elín Linnet

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