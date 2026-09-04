Bíó og sjónvarp

Af TikTok á skjáinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Skólinn eru nýir örþættir sem verða sýndir á Sýn í september.
Skólinn eru nýir örþættir sem verða sýndir á Sýn í september.

Skólinn eru nýir örþættir frá Sketsagerðinni, sem hefur notið vinsælda fyrir myndbönd sín á samfélagsmiðlum, sem hefja göngu sína á Sýn þann 15. september. Þættirnir verða þrjátíu talsins, hver á bilinu ein til þrjár mínútur að lengd og verða þeir sýndir yfir þrjátíu daga tímabil.

Um er að ræða glænýtt fyrirbæri á íslenskum markaði, „micro drama“ eða „ördrama“ á íslensku, en það má rekja til Kína og er sérstaklega vinsælt á forritum á borð við TikTok og Youtube Shorts.

Myndböndin eru stutt og þáttaskipt og er hver þáttur í kringum eina til þrjár mínútur að lengd. Þættirnir eru hannaðar fyrir farsíma og samfélagsmiðla þar sem fólk horfir á efni hratt og í stuttum lotum. Þar blandast saman dramatík, spenna, rómantík og grín með hraðri framvindu til að halda áhorfandanum við efnið frá fyrstu sekúndum.

Plakatið fyrir þættina.

Skólinn er unglingadrama sem gerist í íslenskum framhaldsskóla og fylgir serían nemendum í gegnum upphaf skólans, vinasambönd og ástir. 

Strákarnir í Sketsagerðinni, sem byrjuðu að framleiða grínmyndbönd fyrir tveimur árum og hafa notið mikilla vinsælda á samfélagsmiðlum, standa að baki þáttunum. Höfundar og leikstjórar Skólans eru Unnar Steinn Sigurðsson og Aron Valur Gunnlaugsson.

Þeir tveir fara jafnframt með aðalhlutverk í þáttunum ásamt Jóhanni Inga Eggertssyni, Eddu Guðnadóttur, Sigurrós Soffíu Daðadóttur og Kötlu Borg Stefánsdóttur. Með aukahlutverk í þáttunum fara þekkt nöfn á borð við Eyþór Wöhler, Guðrúnu Svövu Egilsdóttir (Guggu í Gúmmíbát) og Hákon Jóhannesson.

Skólinn er framleiddur af Silfru og Hér&nú í samvinnu við Sýn. Fyrstu þættirnir verða öllum aðgengilegir án endurgjalds á samfélagsmiðlum en serían í heild verður í boði fyrir áskrifendur SÝN+. Hér að neðan má sjá stiklu fyrir þættina. 

Hvað eru örþættir?

Kínverska fyrirbærið Duanju, sem má þýða sem ördrama, festi sig í sessi þar í landi í kringum 2018 á Douyin, kínverskri hliðstæðu TikTok. Vinsældir myndbandanna hafa aukist tölulvert síðustu ár, sérstaklega í Asíu. 

Markaðurinn hefur vaxið á methraða í Kína, fyrirtæki þar í landi fjárfest í framleiðslu á slíkum þáttum sem eru sérsniðnir að snjallsímanotkun og fylgjast mörg hundruð milljónir notenda með slíku efni. Áhorfendur geta oft klárað heila seríu á innan við einni klukkustund, sem gerir efnið mjög aðgengilegt.

Þróunin hefur einnig breiðst út til Bandaríkjanna, Evrópu og Suður-Kóreu þar sem streymisveitur og samfélagsmiðlar eru farin að framleiða eða styðja við framleiðslu slíks efnis. Nýverið tilkynnti norska ríkissjónvarpið NRK um nýja svoleiðis seríu.

Formið endurspegar breytingar á neysluvenjum fólks, þar sem sífellt fleiri vilja hraðvirkt og auðmelt afþreyingarefni sem hægt er að horfa á hvar og hvenær sem er. Sýn vill hefja þessa innleiðingu á Íslandi og ná þar til yngra fólks sem er nú þegar ekki mikið að horfa á sjónvarp, heldur skrunar símann frekar.

Bíó og sjónvarp Sýn Samfélagsmiðlar TikTok Kína


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