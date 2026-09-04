Af TikTok á skjáinn Magnús Jochum Pálsson skrifar 4. september 2026 12:12 Skólinn eru nýir örþættir sem verða sýndir á Sýn í september. Skólinn eru nýir örþættir frá Sketsagerðinni, sem hefur notið vinsælda fyrir myndbönd sín á samfélagsmiðlum, sem hefja göngu sína á Sýn þann 15. september. Þættirnir verða þrjátíu talsins, hver á bilinu ein til þrjár mínútur að lengd og verða þeir sýndir yfir þrjátíu daga tímabil. Um er að ræða glænýtt fyrirbæri á íslenskum markaði, „micro drama“ eða „ördrama“ á íslensku, en það má rekja til Kína og er sérstaklega vinsælt á forritum á borð við TikTok og Youtube Shorts. Myndböndin eru stutt og þáttaskipt og er hver þáttur í kringum eina til þrjár mínútur að lengd. Þættirnir eru hannaðar fyrir farsíma og samfélagsmiðla þar sem fólk horfir á efni hratt og í stuttum lotum. Þar blandast saman dramatík, spenna, rómantík og grín með hraðri framvindu til að halda áhorfandanum við efnið frá fyrstu sekúndum. Plakatið fyrir þættina. Skólinn er unglingadrama sem gerist í íslenskum framhaldsskóla og fylgir serían nemendum í gegnum upphaf skólans, vinasambönd og ástir. Strákarnir í Sketsagerðinni, sem byrjuðu að framleiða grínmyndbönd fyrir tveimur árum og hafa notið mikilla vinsælda á samfélagsmiðlum, standa að baki þáttunum. Höfundar og leikstjórar Skólans eru Unnar Steinn Sigurðsson og Aron Valur Gunnlaugsson. Þeir tveir fara jafnframt með aðalhlutverk í þáttunum ásamt Jóhanni Inga Eggertssyni, Eddu Guðnadóttur, Sigurrós Soffíu Daðadóttur og Kötlu Borg Stefánsdóttur. Með aukahlutverk í þáttunum fara þekkt nöfn á borð við Eyþór Wöhler, Guðrúnu Svövu Egilsdóttir (Guggu í Gúmmíbát) og Hákon Jóhannesson. Skólinn er framleiddur af Silfru og Hér&nú í samvinnu við Sýn. Fyrstu þættirnir verða öllum aðgengilegir án endurgjalds á samfélagsmiðlum en serían í heild verður í boði fyrir áskrifendur SÝN+. Hér að neðan má sjá stiklu fyrir þættina. Hvað eru örþættir? Kínverska fyrirbærið Duanju, sem má þýða sem ördrama, festi sig í sessi þar í landi í kringum 2018 á Douyin, kínverskri hliðstæðu TikTok. Vinsældir myndbandanna hafa aukist tölulvert síðustu ár, sérstaklega í Asíu. Markaðurinn hefur vaxið á methraða í Kína, fyrirtæki þar í landi fjárfest í framleiðslu á slíkum þáttum sem eru sérsniðnir að snjallsímanotkun og fylgjast mörg hundruð milljónir notenda með slíku efni. Áhorfendur geta oft klárað heila seríu á innan við einni klukkustund, sem gerir efnið mjög aðgengilegt. Þróunin hefur einnig breiðst út til Bandaríkjanna, Evrópu og Suður-Kóreu þar sem streymisveitur og samfélagsmiðlar eru farin að framleiða eða styðja við framleiðslu slíks efnis. Nýverið tilkynnti norska ríkissjónvarpið NRK um nýja svoleiðis seríu. Formið endurspegar breytingar á neysluvenjum fólks, þar sem sífellt fleiri vilja hraðvirkt og auðmelt afþreyingarefni sem hægt er að horfa á hvar og hvenær sem er. Sýn vill hefja þessa innleiðingu á Íslandi og ná þar til yngra fólks sem er nú þegar ekki mikið að horfa á sjónvarp, heldur skrunar símann frekar. Bíó og sjónvarp Sýn Samfélagsmiðlar TikTok Kína Mest lesið „Ætlarðu að lifa eða ætlarðu að deyja?“ Lífið Gísli Marteinn syrgir þrjóskan Vesturbæing Lífið Hvað veistu um… London? Lífið Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Lífið Survivor-keppandi missti fót og krefst 100 milljóna dala í skaðabætur Lífið Fylltu Egilshöllina á forsýningu Hvar er draumurinn? Bíó og sjónvarp Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Lífið Star Wars Zero Company: Herkænskan klikkar seint Leikjavísir Gleðibankinn fær nýjan búning í tilefni fertugsafmælis Gula miðans Lífið samstarf Af TikTok á skjáinn Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Af TikTok á skjáinn Carla Jeffery látin 33 ára að aldri Fylltu Egilshöllina á forsýningu Hvar er draumurinn? Jörðin undir fótum okkar framlag Íslands til Óskarsverðlauna Alexander Skarsgård heiðraður á RIFF Klaufskar löggur, kvartanir yfir kynlífi og kúkur á húddi Stjörnurnar syngja inn haustið Stjörnufans á frumsýningu Um tímann og vatnið Rödd Eyrnaslapa og Optimusar Prime er öll Tim Curry er látinn Hasarmyndahjón heiðursgestir á RIFF Áhrifamikil rómantísk gamanmynd fær framhald Harington tekur við af uppteknum Hoult Ástin sem eftir er tilnefnd til kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs Meghan snýr aftur á skjáinn Etur kappi við Obama og Reynolds Bautista hleypur í skarðið Depp í viðræðum um endurkomu sem Jack Sparrow Bestu hlutverk Hayden Panettiere Ólafur Darri herjar á ringlaðan Jamie Dornan „Sterklega orðaður“ við Bond og efstur hjá veðbönkum Ódysseifur halað inn milljarði dala og Lói nálgast tvo Ben Jones er látinn Sækir um sem kærasti með nýju húðflúri Hefja framleiðslu á framhaldsmynd um Michael Jackson Glæný stikla úr Hvar er draumurinn? Köngulóarmaðurinn slær sögulegt met Sjá meira