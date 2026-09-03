Bíó og sjónvarp

Alexander Skarsgård heiðraður á RIFF

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Skarsgård er einn öflugasti sænski leikari samtímans.
Skarsgård er einn öflugasti sænski leikari samtímans. Getty

Sænski stórleikarinn Alexander Skarsgård verður heiðursgestur á setningu RIFF, alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík, í ár sem sett verður í Háskólabíói fimmtudaginn 24. september. Skarsgård tekur við heiðursverðlaunum RIFF í ár fyrir framúrskarandi listfengi.

Skarsgård verður einnig viðstaddur Norðurlandafrumsýningu á nýjustu mynd sinni, Wicker, á hátíðinni en hún fjallar um konu, leikin af Óskarsverðlaunaleikkonunni Oliviu Colman, sem lætur vefa fyrir sig eiginmann, leikinn af Skarsgård. Meðal annarra leikara í myndinni eru Krúnuleikastjarnan Peter Dinklage og Elizabeth Debicki, þekktust fyrir leik sinn sem Díana prinsessa í The Crown.

Alexander Skarsgård er einn þekktasti sænski leikari samtímans og hefur á síðustu tveimur áratugum skapað sér nafn sem fjölhæfur leikari, bæði í Hollywood og á alþjóðlegum vettvangi. 

Skarsgård kemur úr mikilli leikarafjölskyldu, sonur leikarans Stellans Skårsgard og læknisins My Skårsgard og bróðir leikaranna Bills, Gustafs, Valters og Kolbjarnar. Alexander byrjaði að leika sem barn á níunda áratugnum, lærði stuttlega leiklist í New York áður en hann sneri aftur til Svíþjóðar og gerði leiklistina að fullu starfi upp úr aldamótum.

Skarsgård hlaut alþjóðlega frægð árið 2008 þegar hann lék Brad „Iceman“ Colbert í þáttunum Generation Kill og tók sama ár að sér hlutverk vampírunnar Eric Northman í True Blood sem voru sýndir á HBO á árunum 2008-14.

Síðustu ár hefur hann vakið athygli fyrir leik sinn í kvikmyndunum Melancholia (2011), The Legend of Tarzan (2016) og The Northman (2022) og sjónvarpsþáttunum Succession (2021-23) og Big Little Lies (2017-19). Fyrir síðastnefndu þættina hlaut hann bæði Emmy- og Golden Globe-verðlaun.

„Það er okkur hjá RIFF sérstök ánægja að veita Alexander Skarsgård heiðursverðlaun RIFF,“ segir Hrönn Marinósdóttir, stjórnandi RIFF, um komu leikarans. 

„Um leið er okkur mikill heiður að fá hann hingað til lands til að verða viðstaddur sýningu okkar á Wicker, en Ísland er aðeins fjórða landið í heiminum til að frumsýna myndina. Áður var hún sýnd á Sundance-hátíðinni í Bandaríkjunum, kvikmyndahátíðinni í Melbourne í Ástralíu og svo í Zürich í Sviss,“ bætir Hrönn við.

Wicker verður frumsýnd á RIFF þriðjudaginn 29. september  og hátíðin sjálf fer fram dagana 24. september til 4. október.

Bíó og sjónvarp RIFF Svíþjóð

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