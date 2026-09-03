Alexander Skarsgård heiðraður á RIFF Magnús Jochum Pálsson skrifar 3. september 2026 12:33 Skarsgård er einn öflugasti sænski leikari samtímans. Getty Sænski stórleikarinn Alexander Skarsgård verður heiðursgestur á setningu RIFF, alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík, í ár sem sett verður í Háskólabíói fimmtudaginn 24. september. Skarsgård tekur við heiðursverðlaunum RIFF í ár fyrir framúrskarandi listfengi. Skarsgård verður einnig viðstaddur Norðurlandafrumsýningu á nýjustu mynd sinni, Wicker, á hátíðinni en hún fjallar um konu, leikin af Óskarsverðlaunaleikkonunni Oliviu Colman, sem lætur vefa fyrir sig eiginmann, leikinn af Skarsgård. Meðal annarra leikara í myndinni eru Krúnuleikastjarnan Peter Dinklage og Elizabeth Debicki, þekktust fyrir leik sinn sem Díana prinsessa í The Crown. Alexander Skarsgård er einn þekktasti sænski leikari samtímans og hefur á síðustu tveimur áratugum skapað sér nafn sem fjölhæfur leikari, bæði í Hollywood og á alþjóðlegum vettvangi. Skarsgård kemur úr mikilli leikarafjölskyldu, sonur leikarans Stellans Skårsgard og læknisins My Skårsgard og bróðir leikaranna Bills, Gustafs, Valters og Kolbjarnar. Alexander byrjaði að leika sem barn á níunda áratugnum, lærði stuttlega leiklist í New York áður en hann sneri aftur til Svíþjóðar og gerði leiklistina að fullu starfi upp úr aldamótum. Skarsgård hlaut alþjóðlega frægð árið 2008 þegar hann lék Brad „Iceman“ Colbert í þáttunum Generation Kill og tók sama ár að sér hlutverk vampírunnar Eric Northman í True Blood sem voru sýndir á HBO á árunum 2008-14. Síðustu ár hefur hann vakið athygli fyrir leik sinn í kvikmyndunum Melancholia (2011), The Legend of Tarzan (2016) og The Northman (2022) og sjónvarpsþáttunum Succession (2021-23) og Big Little Lies (2017-19). Fyrir síðastnefndu þættina hlaut hann bæði Emmy- og Golden Globe-verðlaun. „Það er okkur hjá RIFF sérstök ánægja að veita Alexander Skarsgård heiðursverðlaun RIFF,“ segir Hrönn Marinósdóttir, stjórnandi RIFF, um komu leikarans. „Um leið er okkur mikill heiður að fá hann hingað til lands til að verða viðstaddur sýningu okkar á Wicker, en Ísland er aðeins fjórða landið í heiminum til að frumsýna myndina. Áður var hún sýnd á Sundance-hátíðinni í Bandaríkjunum, kvikmyndahátíðinni í Melbourne í Ástralíu og svo í Zürich í Sviss,“ bætir Hrönn við. Wicker verður frumsýnd á RIFF þriðjudaginn 29. september og hátíðin sjálf fer fram dagana 24. september til 4. október. Bíó og sjónvarp RIFF Svíþjóð Tengdar fréttir Skarsgård seiðandi senuþjófur Alexander Skarsgård hefur farið frumlegar leiðir í klæðaburði við kynningu á kvikmyndinni Pillion. Þar leikur Skarsgård aðalhlutverkið á móti Harry Melling í BDSM ástarsögu. 23. mars 2026 20:01 Mest lesið „Maður skynjaði eitthvað brothætt en það var hluti af sjarmanum“ Menning Greindu frá dánarmeini Tim Curry Lífið Gloria Steinem er látin Lífið Er hægt að kaupa hamingju fyrir íslenskar krónur? Lífið Kampavínsdrykkja í óvissuferð leiddi til óvæntra bónorða Lífið Annað barn á leiðinni hjá Balta og Sunnevu Lífið Úr verkfræðinni í listina: „Stundum verður maður bara að fylgja innsæinu“ Lífið samstarf Foreldrar eigi alls ekki að vera vinir barna sinna Lífið Eydís Elfa og Óli Gunnar eiga von á öðru barni Lífið Anthony Karl og Eva selja hæð í Hlíðunum Lífið Fleiri fréttir Jörðin undir fótum okkar framlag Íslands til Óskarsverðlauna Alexander Skarsgård heiðraður á RIFF Klaufskar löggur, kvartanir yfir kynlífi og kúkur á húddi Stjörnurnar syngja inn haustið Stjörnufans á frumsýningu Um tímann og vatnið Rödd Eyrnaslapa og Optimusar Prime er öll Tim Curry er látinn Hasarmyndahjón heiðursgestir á RIFF Áhrifamikil rómantísk gamanmynd fær framhald Harington tekur við af uppteknum Hoult Ástin sem eftir er tilnefnd til kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs Meghan snýr aftur á skjáinn Etur kappi við Obama og Reynolds Bautista hleypur í skarðið Depp í viðræðum um endurkomu sem Jack Sparrow Bestu hlutverk Hayden Panettiere Ólafur Darri herjar á ringlaðan Jamie Dornan „Sterklega orðaður“ við Bond og efstur hjá veðbönkum Ódysseifur halað inn milljarði dala og Lói nálgast tvo Ben Jones er látinn Sækir um sem kærasti með nýju húðflúri Hefja framleiðslu á framhaldsmynd um Michael Jackson Glæný stikla úr Hvar er draumurinn? Köngulóarmaðurinn slær sögulegt met Sjá meira