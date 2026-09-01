Bíó og sjónvarp

Klaufskar löggur, kvartanir yfir kyn­lífi og kúkur á húddi

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Dagbók lögreglu er spennandi ný gamanþáttaröð sem hefur göngu sína á Sýn+ í september.
Dagbók lögreglu er spennandi ný gamanþáttaröð sem hefur göngu sína á Sýn+ í september.

Dagbók lögreglu er ný leikin gamanþáttaröð innblásin af raunverulegum fréttum úr dagbók lögreglu. Margir af þekktustu leikurum landsins koma við sögu í ófyrirsjáanlegum útköllum þar sem óvæntar uppákomur eru aldrei langt undan. Þættirnir hefja göngu sína á Sýn+ í september.

Áhorfendum er fylgt gegnum þáttaröðina af lögreglumönnum sem takast á við skrautleg verkefni sem hafa ratað í dagbók lögreglu í gegnum tíðina. Á milli útkalla kynnast áhorfendur daglegu lífi á lögreglustöðinni, þar á meðal Dolla varðstjóra, sem leikinn er af Jörundi Ragnarssyni, og Boggu símadömu, sem leikin er af Ilmi Kristjánsdóttur.

Vísir birtir í dag stiklu úr þáttunum þar sem fólk fær smjörþefinn af fáránlegum uppákomunum og misáreiðanlegum lögregluþjónunum sem þurfa að takast á við þær.

Leikstjóri og yfirhandritshöfundur þáttanna er leikarinn Ólafur Ásgeirsson. Handritið skrifa einnig Katrín Halldóra Sigurðardóttir, Kjartan Darri Kristjánsson og Oddur Júlíusson. Þau fara jafnframt með aðalhlutverk í þáttunum ásamt Aroni Má Ólafssyni, Sögu Garðarsdóttur og Vigdísi Höllu Birgisdóttur.

Dagbók lögreglu er fyrsta sjónvarpsverkefni framleiðslufyrirtækisins Logn Media og framleiðendur þáttanna eru Fannar Scheving Edwardsson og Þórunn Elva Þorgeirsdóttir. Þættirnir fara í loftið á Sýn+ í september. Hér að ofan má sjá stikluna úr þáttunum og að neðan eru myndir bak við tjöldin úr tökunum:

Katrín Halldóra og Aron Mola með sérsveitarmönnum úr þáttunum, þar á meðal Patrik Atlasyni.

Naflinn í góðum félagsskap.

Steindi Jr. kemur við sögu.

Aron Mola, Katrín Halldóra og Óli Ásgeirs með fúlskeggjuðum manni.

Saga Garðarsdóttir og Oddur Júlíusson handjárna tvo káta karla.

Piparúðin er snúinn.

Aron Mola og Katrín Halldóra fara með aðalhlutverk.

Davíð Berndsen er meðal aðstandenda þáttanna.

Aðstandendur þáttanna með nokkrum kátum krökkum.

Gervikúk sprautað á húdd.
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