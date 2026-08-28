Bíó og sjónvarp

Stjörnufans á frum­sýningu Um tímann og vatnið

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Meðal gesta á frumsýningunni í gær voru forsetar og ýmsir natnogaðir einstaklingar.
Meðal gesta á frumsýningunni í gær voru forsetar og ýmsir natnogaðir einstaklingar. Sunna Ben

Heimildarmyndinn Um tímann og vatnið, sem byggir á samnefndri bók Andra Snæs Magnasonar, var frumsýnd með pompi og prakt í stóra sal Háskólabíós í gærkvöldi. Meðal gesta voru forseti Íslands, ráðherrar, Vigdís Finnbogadóttir og fjöldi nafntogaðra gesta.

Um tímann og vatnið (Time and Water á ensku) er leikstýrt af verðlaunleikstjóranum Söru Dosa, var heimsfrumsýnd á kvikmyndahátíðinni Sundance og hefur farið sigurför um heiminn síðustu mánuði.

Kvikmyndin var frumsýnd hérlendis í Háskólabíói í gærkvöldi og fylltist stóri salurinn af gestum. Eftir sýninguna voru síðan umræður um myndina þar sem Þorvarður Árnason spurði Andra Snæ og Söru Dosa spjörunum úr.

Hér að neðan má sjá myndir sem ljósmyndarinn Sunna Ben fangaði af stemmingunni.

Tveir forseta, Vigdís Finnbogadóttir og Halla Tómasdóttir.Sunna Ben

Andri Snær með hjónunum Helgu I. Stefánsdóttur búningahönnuði og Guðmundi Kristjánssyni, forstjóra Brims.Sunna Ben

Hjónin Jakob Frímann Magnússon og Birna Rún Gísladóttir.Sunna Ben

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mætti með aðstoðarmanni sínum, Ingileif Friðriksdóttir.Sunna Ben

Andri Snær með eiginkonu sinni, Margréti Sjöfn Torp, og börnum sínum, Kristínu Lovísu, Huldu Filippíu, Hlyni Snæ og Elínu Freyju.Sunna Ben

Hjónin Rakel Garðarsdóttir og Björn Hlynur Haraldsson.Sunna Ben

Gísli Marteinn var í stuði að vanda.Sunna Ben

Ari Páll Karlsson, Hlynur Snær Andrason og Baldvin Hlynsson.Sunna Ben

Hjónin Unnur Ösp Stefánsdóttir og Björn Thors.Sunna Ben

Tvær glæsilegar, Kristín Ólafsdóttir og Nina Fialkow.Sunna Ben

Björgólfur Thor mætti galvaskur.Sunna Ben

Selma Björnsdóttir og Kolbeinn Tumi Daðason, ritstjóri fréttastofu Sýnar.Sunna Ben

Baldvin Hlynsson, Ari Páll Karlsson, Þorgeir Blöndal og Anna Róshildur.Sunna Ben

Hjónin Arna Dögg Einarsdóttir læknir og Dagur B. Eggertsson þingmaður og fyrrverandi borgarstjóri.Sunna Ben

Aðstandendur kvikmyndarinnar stilltu sér upp.Sunna Ben

Listamaðurinn Krassasig í góðum félagsskap.Sunna Ben

Vigdís Finnbogadóttir lét sig ekki vanta.Sunna Ben

Þórhildur Þorkelsdóttir, hlaðvarpsstjórnandi og framkvæmdastjóri Brúar Strategy, glaðbeitt.Sunna Ben

Benedikt Erlingsson ræðir við Andra Snæ og Söru Dosa.Sunna Ben

Leikkonan Jasmín Dúfa Pitt í fíling.Sunna Ben

Ólöf Arnalds glæsileg.Sunna Ben

Mæðgurnar Elín Freyja og Margrét Sjöfn.Sunna Ben

Arkitektinn Arnhildur Pálmadóttir skoðar ljósmyndir og útgefandinn Egill Jóhannesson rýnir í stemminguna.Sunna Ben

Leikkonan Margrét Vilhjálmsdóttir hellir jöklavatni í flösku.Sunna Ben

Leikstjórinn Sara Dosa ræðir við góðan gest.Sunna Ben

Gítarleikarinn Skúli Sverris og söngkonan Ólöf Arnalds fluttu fallega tónlist fyrir sýninguna.Sunna Ben

Leikstjórinn Sara Dosa flutti stutta tölu.Sunna Ben

Um tímann og vatnið er áhrifamikil.Sunna Ben

Stóri salurinn fylltist í gær.Sunna Ben

Aðstandendur kvikmyndarinnar fengu dynjandi lófatak.Sunna Ben

Umhverfisfræðingurinn Þorvarður Árnason stýrði umræðum eftir sýninguna.Sunna Ben
Bíó og sjónvarp Kvikmyndagerð á Íslandi Samkvæmislífið


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