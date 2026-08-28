Heimildarmyndinn Um tímann og vatnið, sem byggir á samnefndri bók Andra Snæs Magnasonar, var frumsýnd með pompi og prakt í stóra sal Háskólabíós í gærkvöldi. Meðal gesta voru forseti Íslands, ráðherrar, Vigdís Finnbogadóttir og fjöldi nafntogaðra gesta.
Um tímann og vatnið (Time and Water á ensku) er leikstýrt af verðlaunleikstjóranum Söru Dosa, var heimsfrumsýnd á kvikmyndahátíðinni Sundance og hefur farið sigurför um heiminn síðustu mánuði.
Kvikmyndin var frumsýnd hérlendis í Háskólabíói í gærkvöldi og fylltist stóri salurinn af gestum. Eftir sýninguna voru síðan umræður um myndina þar sem Þorvarður Árnason spurði Andra Snæ og Söru Dosa spjörunum úr.
Hér að neðan má sjá myndir sem ljósmyndarinn Sunna Ben fangaði af stemmingunni.