Rödd Eyrnaslapa og Optimusar Prime er öll

Kanadíski leikarinn Peter Cullen, sem talsetti vinsælar persónur á borð við Optimus Prime í Transformers og Eyrnaslapa í Bangsímon, er látinn, 85 ára að aldri.
Fjölskylda Cullen sendi frá sér tilkynningu um að hann hefði fallið frá á miðvikudaginn á heimili sínu í Los Angeles umkringdur fjölskyldu sinni
Cullen fæddist 28. júlí 1941 í Montreal í Kanada og var í fyrsta útskriftarárgangi National Theatre School of Canada árið 1963. Snemma á ferlinum vann Cullen í útvarpi áður en hann hóf að vinna í sjónvarpi á seinni hluta sjöunda áratugarins sem kynnir The Smothers Brothers Comedy Hour.
Upp frá því vann hann við talsetningu og hreppti hann sitt þekktasta hlutverk árið 1984 þegar hann talsetti djúpraddaða vélmennið Optimus Prime í sjónvarpsþáttunum Transformers (1984-87). Cullen byggði leik sinn í hlutverkinu á eldri bróður sínum, Larry, sem hafði barist í Víetnamstríðinu og hvatt Peter til að leika vélmennið sem alvöru hetju.
Cullen lék Optimus einnig í teiknimyndinni The Transformers: The Movie (1986) og síðan í sjö leiknum kvikmyndum um Transformers-vélmennin frá 2007 til 2023, þar af fimm í leikstjórn hasarmyndameistarans Michael Bay.
Cullen talsetti einnig Eyrnaslapa í fjölda sjónvarpsþátta, kvikmynda og tölvuleikja um Bangsímon og félaga í Hundrað ekru skógi frá níunda áratugnum og fram til ársins 2017.
Þá talsetti hann rándýrið í hasarmyndinni Predator (1987) með Arnold Schwarzenegger og górilluna King Kong í samnefndri mynd frá 1976.