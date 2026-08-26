Breski leikarinn Tim Curry er látinn, 80 ára að aldri. Curry átti tæplega sextíu ára farsælan leikaraferil en er þekktastur fyrir sitt fyrsta hlutverk á stóra skjánum sem Dr. Frank-N-Furter í söngleikamyndinni The Rocky Horror Picture Show.
Dægurmálamiðillinn TMZ greindi frá andláti Curry og hefur eftir heimildum að leikarinn hafi andast á heimili sínu í Los Angeles á þriðjudagskvöld eftir að hafa glímt við alvarleg veikindi undanfarin ár.
Dánarorsök Curry liggur ekki fyrir en hins vegar er ekki talið að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti.
Timothy James Curry fæddist 19. apríl 1946 í bænum Grappenhall í Cheshire-sýslu á Bretlandi og útskrifaðist með BA-gráðu í ensku og leiklist frá Háskólanum í Birmingham árið 1968. Hann hóf í kjölfarið að leika á sviði í Bretlandi áður en hann færði sig yfir í sjónvarp og kvikmyndir.
Frumraun Curry í Hollywood var söngleikjamyndin The Rocky Horror Picture Show (1975) þar sem hann fór með hlutverk hins goðsagnakennda Dr. Frank-N-Furter. Myndin fékk dræmar viðtökur í fyrstu en festi sig síðan í sessi sem költklassík.
Curry átti farsælan og fjölbreyttan feril þar sem hann lék í meira en þrjátíu leikverkum á sviði, rúmlega þrjátíu kvikmyndum og meira en fjörutíu sjónvarpsþáttaseríum.
Hann varð einna þekktastur fyrir að leika illmenni og gerði það meðal annars í söngleikjamyndinni Annie árið 1982 og tveggja þátta aðlögun ABC á hrollvekjunni IT eftir Stephen King árið 1990 þar sem hann fór með hlutverk morðóða trúðsins Pennywise.
Þá muna eflaust margir eftir honum úr gamanmyndinni Clue (1985), fantasíunni Legend (1985), riddaramyndinni The Three Musketeers (1993), gamanmyndinni Addams Family Reunion (1998) og grínmyndinni Scary Movie 2 (2001).
Curry var í þrígang tilnefndur til Tony-verðlauna, árið 1981 fyrir leik sinn sem Wolfgang Amadeus Mozart í Amadeus, árið 1993 fyrir leik sinn sem Alan Swann í My Favorite Year og árið 2005 fyrir leik sinn sem Artúr konungur í söngleiknum Monty Python’s Spamalot, en laut í lægra haldi í öll skiptin.
Curry fékk alvarlegt heilablóðfall árið 2012 og þurfti að fara í heilaskurðaðgerð vegna þess. Hann lifði eftir það með skerta hreyfigetu og glímdi við erfið veikindi síðustu ár sín.