Eitt áhrifamesta sköpunarteymi samtímahasarmynda, leikstjórinn David Leitch og framleiðandinn Kelly McCormick, verða heiðursgestir á RIFF, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík, í ár. Hjónin verða með fyrirlestra og verða viðstödd sýningar hasarmynda sinna, Atomic Blonde og Bullet Train.
RIFF fer í ár fram dagana 24. september til 4. október 2026 og verða þar sýndar fjölmargar kvikmyndir, bæði nýjar og gamlar. Ein af áherslum hátíðarinnar í ár er portúgölsk kvikmyndagerð og verður Pulp Fiction-stjarnan Maria de Madeiros meðal heiðursgesta.
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Auk hennar verða hasarmyndahjónin David Leitch og Kelly McCormick heiðruð á hátíðinni en saman hafa þau gert fjölmargar vinsælar myndir sem hafa haft mótandi áhrif á hasarmyndir samtímans. Þar má nefna kvikmyndirnar Atomic Blonde (2017), Deadpool 2 (2018) og Bullet Train (2022).
Leitch mun halda masterclass-fyrirlestur á hátíðinni þar sem hann fjallar um feril sinn, allt frá því að starfa sem áhættuleikari og áhættuatriðahönnuður yfir í leikstjórn nokkurra vinsælustu hasarmynda síðustu ára.
Áður en Leitch settist í leikstjórastólinn starfaði hann í meira en tvo áratugi sem einn eftirsóttasti áhættuleikari áhættuatriðahönnuður kvikmyndaiðnaðarins.
Leitch var meðal annars staðgengill Brad Pitt í stórmyndunum Fight Club (1999), Troy (2004) og Mr. & Mrs. Smith (2005) og kom að gerð mynda á borð við Ocean’s Eleven (2001) og The Bourne Ultimatum (2007). Sú reynsla hefur mótað nálgun hans við leikstjórn og gert honum kleift að sviðsetja hasar með óvenjulegri nákvæmni, skýrleika og líkamlegum krafti.
Leitch stofnaði áhættuatriðafyrirtækið 87Eleven með Chad Stahelski árið 1997, þeir unnu í fjölda ára saman og leikstýrðu saman tímamótahasarmyndinni Jonh Wick (2014) þótt Stahelski hafi einn verið skráður fyrir leikstjórninni. Upp frá því fór Leitch að leikstýra sjálfur.
Leitch giftist árið 2014 kvikmyndaframleiðandanum Kelly McCormick og stofnuðu þau saman framleiðslufyrirtækið 87North fimm árum síðar og hafa síðan framleitt hasarmyndir á borð við Nobody (2021), Violent Night (2022) og The Fall Guy (2024). Þá hafa þau unnið saman að mörgum kvikmynda hans og McCormick komið að öllum meginþáttum kvikmyndagerða, frá þróun handrita, fjármögnun og leikaravali til framkvæmdar tökuferla.
Koma hjónanna til RIFF gefur íslenskum kvikmyndagerðarmönnum, fagfólki, nemendum og áhugafólki einstakt tækifæri til að kynnast þeirri vinnu sem liggur að baki sumum eftirminnilegustu hasarmyndum síðustu ára, allt frá fyrstu hugmynd og þróun handrits til leikaravals, áhættuatriða, upptöku og endanlegrar sviðsetningar.