Tíska og hönnun

Flippuðust og fáklæddust á Emmy-hátíðinni

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Megan Stalter vakti mesta athygli á dreglinum á Emmy-verðlaunahátíðinni í gærkvöldi.
Megan Stalter vakti mesta athygli á dreglinum á Emmy-verðlaunahátíðinni í gærkvöldi. Getty

Gull, glans og elegans tók yfir bláa dregilinn á Emmy-hátíðinni í gær þar sem skærustu sjónvarpsstjörnur heimsins klæddu sig upp og vonuðust eftir því að fara heim með styttu. Grínistinn og leikkonan Megan Stalter gerði gott betur og klæddi sig upp sem verðlaunastyttan. 

Stalter fer með hlutverk hinnar hnyttnu Kaylu í þáttunum Hacks sem voru tilnefndir til 24 verðlauna í gærkvöldi. 

Söng- og leikkonan Selena Gomez rokkaði líka gyllta litinn í gær í galakjól frá franska tískuhúsinu Louis Vuitton og stórstjarnan Zendaya frumsýndi nýja klippingu. Fjólubláir og bleikir tónar voru sömuleiðis áberandi en sú litapalletta er mikið í tísku fyrir veturinn.

Hér að neðan má sjá lista yfir þau best og skemmtilegast klæddu á Emmy-verlaunahátíðinni í gærkvöldi: 

Leikkonan Eunice Bae er óhrædd við að taka áhættu þegar það kemur að tískunni. Hún valdi vel gulan galakjól úr fjöðrum frá tískuhúsinu Bill Blass og hefði auðveldlega getað skellt sér í samkvæmisdanskeppni beint eftir hátíðina. Ótrúlega elegant og glæsileg! Amy Sussman/Getty Images
Breska leikkonan og stjarnan Carey Mulligan er með svo krúttlegan og flottan stíl og er alltaf samkvæm sjálfri sér í klæðaburði. Hún valdi bláan og fallegan ermalausan síðkjól með íburðamiklum borða á bakinu. Gilbert Flores/Variety via Getty Images
Stórstjarnan Zendaya slær ekki slöku við á dreglinum frekar en fyrri daginn. Hún glitraði á dreglinum í kjól frá Prada og rokkaði stutt hár við. Monica Schipper/Getty Images
Söng-og leikkonan Selena Gomez algjört gull í rosalegum kjól frá franska tískuhúsinu Louis Vuitton með skart frá sögulega skartgripahúsinu Tiffany's. Monica Schipper/Getty Images
Leikkonan Elle Fanning í grænum glimmerkjól frá Ralph Lauren. Gilbert Flores/Variety via Getty Images
Rísandi stjarnan Chase Infiniti alltaf senuþjófur hér í haust-rauð-brúnum kúlukjól frá Louis Vuitton. Monica Schipper/Getty Images
Ofurtöffarinn Odessa A'Zion í Jean Paul Gaultier dragt úr safni. Frumleg og flott að vanda og Gaultier líka þekktur fyrir einstakar flíkur. Amy Sussman/Getty Images
Ein af uppáhalds nornum hvíta tjaldsins, ástralska ofurleikkonan Nicole Kidman valdi hvítan og stílhreinan kjól með skemmtilegu hálsmáli frá tískuhúsinu Chanel. Amy Sussman/Getty Images
Breska leikkonan og sjarmatröllið Florence Pugh í fjólubláum elegans frá breska tískuhúsinu Vivienne Westwood. Kevin Mazur/Getty Images
Sú allra frumlegasta Megan Stalter í gullbikiníi máluð gulli og með vængi, klædd eins og Emmy-verðlaunastytta. Amy Sussman/Getty Images
Snilldardúóið Megan Stalter og Paul W. Downs leika saman í gamanþáttunum Hacks og dýnamíkin á milli þeirra er stórkostleg. Amy Sussman/Getty Images
Leikkonan Sarah Pidgeon skaust upp á stjörnuhimininn fyrir hlutverk sitt sem Carolyn Bessette Kennedy í þáttunum Love Story. Hún valdi fjólubláa litinn fyrir dregilinn í gær frá franska tískuhúsinu Chanel. Amy Sussman/Getty Images
Stjörnustílistinn Law Roach er maðurinn á bak við öll flottustu lúkk Zendayu. Hann kann líka að klæða sjálfan sig upp og valdi fatnað frá tískuhúsinu Givency. Monica Schipper/Getty Images
Bíó-og sjónvarpsstjarnan Shailene Woodley hér í óvenjulegri litasamsetningu klædd Balenciaga frá toppi til táar. Tískuhúsið er jú þekkt fyrir framúrstefnuleg, óvenjuleg og stundum skrýtin lúkk og tískuspegúlantar eru með skiptar skoðanir á þessum klæðaburði. Það breytir því ekki að Shailene rokkaði þetta og virtist líða mjög vel á dreglinum. Gilbert Flores/Variety via Getty Images
Leikarinn Colman Domingo er einn best klæddi maður heimsins og stígur ekki feilspor í tískunni. Hann er í glæsilegum jakka frá Valentino við grúví buxur og litirnir tala ótrúlega skemmtilega saman hérna. Amy Sussman/Getty Images
Emmy-verðlaunin Tíska og hönnun Hollywood Bandaríkin Bíó og sjónvarp


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