Flippuðust og fáklæddust á Emmy-hátíðinni

Gull, glans og elegans tók yfir bláa dregilinn á Emmy-hátíðinni í gær þar sem skærustu sjónvarpsstjörnur heimsins klæddu sig upp og vonuðust eftir því að fara heim með styttu. Grínistinn og leikkonan Megan Stalter gerði gott betur og klæddi sig upp sem verðlaunastyttan.
Stalter fer með hlutverk hinnar hnyttnu Kaylu í þáttunum Hacks sem voru tilnefndir til 24 verðlauna í gærkvöldi.
Söng- og leikkonan Selena Gomez rokkaði líka gyllta litinn í gær í galakjól frá franska tískuhúsinu Louis Vuitton og stórstjarnan Zendaya frumsýndi nýja klippingu. Fjólubláir og bleikir tónar voru sömuleiðis áberandi en sú litapalletta er mikið í tísku fyrir veturinn.
Hér að neðan má sjá lista yfir þau best og skemmtilegast klæddu á Emmy-verlaunahátíðinni í gærkvöldi: