Macklemore tjáir sig: „Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 15. september 2026 11:23 Macklemore hefur talað opinskátt um þjóðarmorðið í Ísrael sem hefur strokið einhverjum öfugt. EPA Macklemore segir Ed Sheeran hafa verið beittan þrýstingi af Roberti Kraft og öðrum bandarískum leikvangaeigendum sem varð til þess að Sheeran sparkaði rapparanum af tónleikaferðalagi sínu. Pólitísku hlutleysi Sheerans hefði loksins verið ögrað og hann ekki þorað að velja sér hlið. Þegar kæmi að Palestínu væri hlutleysi afstaða og Sheeran væri þar með að taka afstöðu gegn hinum undirokuðu. Macklemore hefur hitað upp á tvennum tónleikum fyrir Ed Sheeran á tónleikaferðalagi hans um Bandaríkin nýverið og átti að koma fram með honum á átta tónleikum til viðbótar. Eftir yfirlýsingar Macklemore um frjálsa Palestínu og fjölmiðlaumfjöllun um þær vestanhafs ákvað Sheeran í gær að sparka rapparanum af tónleikaferðalaginu. Macklemore birti langa yfirlýsingu á samfélagsmiðlum sínum í gærkvöldi þar sem hann ræddi brottreksturinn, samband sitt við Ed Sheeran og ástandið í Palestínu sem hefði knúið hann til að tjá sig. „Ég veit ekki hvernig ég á að byrja þetta. Svo ég ætla að tala frá hjartanu og deila sannleikanum. Ed Sheeran og teymið hans hafa tekið þá ákvörðun að sparka mér úr The Loop-tónleikaferðalaginu,“ sagði Macklemore í upphafi yfirlýsingarinnar. Hann vildi þó byrja á að taka nokkuð skýrt fram sem honum þætti mikilvægt. „Ég er ekki fórnarlamb. Ed Sheeran er ekki fórnarlamb. Pink er ekki fórnarlamb. Við eigum ferla, pening, tækifæri, öryggi og áhorfendur um allan heim. Hverjar sem afleiðingarnar verða fyrir það sem við segjum, þá fáum við að fara aftur heim til fjölskyldna okkar,“ sagði hann. „Fórnarlömbin eru palestínska þjóðin. Mennirnir, konurnar og börnin sem hafa verið drepin, svelt, hrakin og neydd til að lifa í gegnum ofbeldi sem er ekki hægt að ímynda sér. Meira en tuttugu þúsund börn hafa verið drepin í Gasa einni og sér. Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun. Ég vil passa að á meðan ég segi þessa sögu þá missum við ekki sjónar á því.“ „Ed var í skítastöðu“ „Ed er vinur minn. Ég hef þekkt hann í þrettán ár. Við höfum deilt kvöldum, stúdíóum og sviðum. Hann býr yfir smitandi galdri sem ég hef heillast af. Ég lít á hann sem bróður og vegna þess höfum við átt nokkur erfið samtöl síðustu vikuna. Samtöl sem byggjast á ást og gagnkvæmri virðingu sem hafa samt endað með grundvallarágreiningi,“ sagði Macklemore. „Ekkert sem ég skrifa hér skrifa ég af meinfýsi eða til þess að rífa hann niður sem persónu. En eins og ég sagði Ed mörgum sinnum í símann, vinskapur okkar getur ekki breytt þeirri ábyrgð sem ég ber til að segja sannleikann um það sem hefur gerst.“ View this post on Instagram A post shared by BEN (@macklemore) Fjölmiðlafárið í kringum Macklemore má rekja til þess þegar hann talaði um frjálsa Palestínu í upphitun á tónleikum Eds Sheeran á MetLife-leikvanginum þann 4. september og var í kjölfarið gagnrýndur af söngkonunni Pink. Á mánudaginn hefði athafnamaðurinn Robert Kraft hringt í Ed Sheeran og gefið honum afarkosti. „Við áttum að spila á Gilette-leikvanginum, sem er í eigu Kraft-hópsins, síðar í mánuðinum. Ed sagði mér að Kraft hefði sagt að mér yrði ekki leyft að troða upp á leikvanginum. Ed sagði mér líka að Kraft hefði safnað saman öðrum leikvangaeigendum og saman hefðu þeir gefið honum afarkosti: Ef Macklemore verður áfram á tónleikaferðalaginu þá færðu ekki að spila á leikvöngunum okkar,“ sagði Macklemore í færslunni. „Ed var í skítastöðu. Hann vissi það. Hans ópólitísku stöðu var ögrað á hátt sem hafði aldrei áður gerst. Hann sagði mér að orðin „frjáls Palestína“ og myndir af palestínska fánanum væru skaðleg í augum margra sem hann hefði talað við. Ég sagði honum að ef þessi orð væru skaðlegri en tugir þúsunda palestínskra barna sem hefðu verið drepnir af Ísraelum þá væri grundvallaraftenging milli þessa fólks og mín,“ sagði Macklemore. Sheeran hefði verið fastur í því að halda hlutleysi og gæti ekki valið sér hlið. „Og ég skil af hverju fólk gerir það ekki. Að velja sér hlið getur kostað mann: Pening, samstarfssamninga, sponsa, tónlistarhátíðir, einkagigg, sambönd og aðgengi. Ég hef glatað öllu þessu. En það er engin hlutlaus staða milli kúgarans og hinna undirokuðu. Þegar önnur hliðin býr yfir sprengjum og botnlausum fjárhagslegum og hernaðarlegum stuðningi Bandaríkjanna þá er maður ekki hlutlaus ef maður neitar að velja sér hlið,“ sagði Macklemore. Ásakanir um gyðingahatur nýttar til þöggunar „Það sem ég sagði á MetLife-leikvanginum hef ég sagt á leikvöngum um allan heim í næstum þrjú ár. Af hverju er það vandamál núna? Af því ég deili núna sviðinu með einum stærsta tónlistarmanni heims á mörgum af stærstu leikvöngum Bandaríkjanna. Á ákveðnu stigi verður „frjáls Palestína“ að of mikilli áhættu,“ sagði Macklemore. „Ef ég hefði haldið áfram að koma fram og lýsa yfir frjálsri Palestínu, með óbeinum stuðningi Eds og háværum áhorfendum sem hefðu stutt frjálsa Palestínu, hvaða listamaður myndi stíga fram næst? Sviðið verður þannig að mótstöðuafli. Kannski er það þess vegna svona mikilvægt að þagga í mér.“ Macklemore hefur talað opinskátt um þjóðarmorðið í Gasa.Nordicphotos/getty „Ein áhrifaríkasta leiðin til að beita þeirri þöggun er að vopnvæða ásakanir um gyðingahatur. Gyðingahatur er raunverulegt. Það er einmitt ástæðan fyrir því að það orð skiptir of miklu máli til að það sé notað sem skjöldur gegn gagnrýni á ísraelska ríkið. Þegar gagnrýni á Ísrael, andstaða við síonisma og það að segja „frjáls Palestína“ er lögð að jöfnu við hatur á gyðingum þá verndar það ekki gyðinga. Það verndar Ísrael fyrir ábyrgð,“ sagði hann jafnframt. Að lokum sagðist Macklemore vona að þetta myndi ekki binda endi á samband hans við Ed og þeirra þrettán ára samband. Hann vonaði að þeir myndu báðir halda áfram að hlusta og læra hvað væri í gangi í Palestínu og hvað hlutleysi þýddi á tímum sem þessum. Hans dyr yrðu ávallt opnar. Tónlist Bandaríkin Ísrael Palestína Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Húðdrottning bauð í gellugusu Lífið Vakna við Star Wars-lagið alla morgna Lífið Flippuðust og fáklæddust á Emmy-hátíðinni Tíska og hönnun Sögulegur tvöfaldur sigur á Emmy-verðlaunum Bíó og sjónvarp Hvað veistu um… Titanic? Lífið Macklemore tjáir sig: „Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun“ Lífið Sjálfið okkar: Hvers vegna frestum við oft tveggja mínútna verkefnum? 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