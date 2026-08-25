Krúnuleikastjarnan Kit Harington mun leika galdrakennarann Gilderoy Lockhart í annarri seríu af sjónvarpsþáttunum um Harry Potter á HBO. Hann kemur í stað Nicholas Hoult, sem er þekktastur fyrir leik sinn í About a Boy og Superman, sem þurfti að hætta vegna skipulagsárekstra.
Bransamiðillinn Deadline greindi frá tíðindunum í gær.
Þar kemur fram að HBO hafi þurft að púsla tökum á annarri seríunni í kringum tvö önnur verkefni Hoult en á endanum hafi það ekki tekist og leikarinn því verið leystur undan samningi. Kvikmyndaverið hafi þá haft samband við Harington sem tók glaður við hlutverkinu.
Harington hefur dálítla reynslu af hlutverkinu því hann talaði inn á Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions, hljóðbókaútgáfu af öllum sjö bókunum, sem kom út á síðasta ári. Þá er þetta þriðja HBO-serían sem Harington leikur í en hann varð frægur fyrir að leika Jon Snow í Krúnuleikunum (2011-19) og leikur um þessar mundir í þáttunum Industry (2020-27).
Gilderoy Lockhart er stór persóna í annarri bókinni í seríunni, Harry Potter og leyniklefanum, en í aðlögun bókarinnar að stóra skjánum var hann leikinn af Kenneth Branagh. Lockhart er hégómafullur og montinn galdrakennari sem er ráðinn af Dumbledore til að kenna varnir gegn myrku öflunum.
Tökur á annarri seríu þáttaraðarinnar hefjast í haust en fyrsta serían kemur út næstu jól á streymisveitunni HBO Max og byggir á fyrstu bókinni, Harry Potter og viskusteininum. Þættirnir munu ná að kafa dýpra ofan í hverja bók en myndirnar gerðu en það er líka spurning hvort fyrstu bækurnar séu nógu efnismiklar til að standa undir mörgum klukkutímum.
Fjöldi þekktra leikara leikur í seríunni, þar á meðal Nick Frost sem Hagrid, John Lithgow sem Dumbledore, Paapa Essiedu sem Snape og Janet McTeer sem McGonagall. Serían hefur einnig vakið reiði þeirra sem eru andsnúnir rihöfundinum J.K. Rowling vegna hatursfullra skoðana hennar í garð trans fólks.
Nú er ljóst hverjir munu leika vinina í hinu goðsagnakennda Harry Potter tríói í væntanlegri sjónvarpsþáttaröð HBO um galdrastrákinn og ævintýri hans.
HBO streymisveitan hefur opinberað nöfn nokkra leikara sem taka að sér hlutverk í nýrri þáttaseríu um galdrastrákinn Harry Potter. Enn á eftir að skipa í hlutverk aðalpersónunnar Harry Potter.