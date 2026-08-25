Bíó og sjónvarp

Á­hrifa­mikil rómantísk gaman­mynd fær fram­hald

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
McCounaghey og Hudson í How to Lose a Guy in 10 Days.
McCounaghey og Hudson í How to Lose a Guy in 10 Days. Paramount

Aðdáendur rómantísku gamanmyndarinnar How To Lose a Guy in Ten Days geta sannarlega glaðst yfir því að nú er framhaldsmynd í bígerð. Kvikmyndin kom út árið 2003 og naut gríðarlegra vinsælda um allan heim. 

Hollywood-stjörnurnar Kate Hudson og Matthew McConaughey fara með aðalhlutverkin í fyrstu myndinni. Karakterar þeirra eru báðir metnaðarfullir í atvinnulífinu og eru með sitt hvort veðmálið í gangi. 

Hudson leikur blaðakonuna Andie Anderson sem ætlar að skrifa grein sem fjallar um það hvernig þú fælir frá þér strák á tíu dögum. Karakter McConaughey, Benjamin Barry, starfar í auglýsingabransanum og til að tryggja sér stórt verkefni hjá demantaframleiðanda þarf hann að láta stelpu verða ástfangna af sér á tíu dögum. Þegar þau hittast svo á bar verður þessi blanda ansi kómísk. 

Kvikmyndin hafði mikil áhrif á stefnur og strauma í tísku og dægurmenningu. Gulur kjóll sem Kate Hudson klæðist í dramatískri senu í kvikmyndinni er til dæmis enn í dag annað hvort í fataskáp eða á óskalista fjölda tískuunnenda. Margir unglingar heyrðu líka lagið You're so vain með Carly Simon í fyrsta skipti við það að horfa á kvikmyndina, þó í ansi vandræðalegum flutningu tvíeykisins. 

Umræddur gulur kjóll sem Hudson klæðist í myndinni. Paramount

Kate Hudson er framleiðandi þessarar framhaldsmyndar en þó er ekki búið að tilkynna hverjir fara með hlutverk. Fjölmiðlar vestanhafs segja þó miklar líkur að bæði tvö komi fyrir í nýju myndinni og það yrði forvitnilegt að sjá hvert lífið hefur farið með Andie og Benjamin síðastliðin 23 ár. 

Bíó og sjónvarp Hollywood


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