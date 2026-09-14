Titanic var breskt farþegaskip sem talið var eitt það stærsta og glæsilegasta á sínum tíma. Skipið lagði af stað í sína jómfrúarsiglingu árið 1912 og eins og endaði á því að sökkva á Norður-Atlantshafi.
Árið 1997 kom út kvikmyndin Titanic í leikstjórn James Cameron þar sem sagði frá ástarsögu þeirra Jack og Rose um borð í skipinu á sama tíma og slysið á sér stað.
En hvað veistu um Titanic og hina vinsælu kvikmynd?
Hvað veistu um…? er liður á Vísi á miðvikudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína á ákveðnu máli og geta skorað svo á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn.
Áður hefur meðal annars verið spurt um:
Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...?
Taktu Titanic-kvissið að neðan!
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