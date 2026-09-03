Carla Jeffery látin 33 ára að aldri

Leikkona Carla Jeffery er látin, 33 ára að aldri. Jeffery byrjaði tólf ára gömul að leika í kvikmyndum og sjónvarpi og var þekktust fyrir leik sinn í þáttunum Curb Your Enthusiasm, Disney-myndinni Zombies og framhaldsmyndum hennar.
Umboðsskrifstofa leikkonunnar, Alexander's Talent Management, greindi frá andláti leikkonunnar en hún lést þriðjudaginn 1. september síðastliðinn. Dánarorsök Jeffery liggur ekki fyrir.
„Hjörtu okkar eru brotin nú þegar við sygjum fráfall okkar elskulegu Cörlu Jeffery. Í meira en tuttugu ár var Carla hluti af Alexander's Talent Management-fjölskyldunni og að fá að fylgjast með henni vaxa úr hæfileikaríkri ungri stúlku í fallega, geislandi konu og síðan leikkonuna sem hún varð, voru ótrúleg forréttindi,“ sagði í tilkynningu umboðsskrifstofunnar.
Carla Jeffery fæddist 10. júlí 1993 í Houston í Texas og lék tólf ára gömul í sinni fyrstu kvikmynd, gamanmyndinni Phat Girlz (2006). Næstu árin eftir það lék hún smáhlutverk í fjölda kvikmynda og sjónvarpsþátta, meðal annars í tíu þáttum af Curb Your Enthusiasm sem karakterinn Keyshia Black í sjöttu og sjöundu seríu þáttanna.
Stærsta hlutverk Jeffery á ferlinum var klappstýran Bree í Disney-uppvakningamyndinni Zombies (2018) og lék hún hlutverkið áfram í framhaldsmyndunum Zombies 2 (2020) og Zombies 3 (2022) auk þess að talsetja karakterinn í teiknimyndaþáttunum Zombies: The Re-Animated Series (2024).