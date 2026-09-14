Lífið

Húðdrottning bauð í gellugusu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Helga Sigrún bauð gellum í gusu og kynnti nýja vöru frá Dóttir Skin.
Helga Sigrún bauð gellum í gusu og kynnti nýja vöru frá Dóttir Skin. Ólafur Alexander

Húðdrottningin Helga Sigrún Hermannsdóttir, eigandi húðvörumerkisins Dóttir Skin, bauð vel völdum gellum í gusu á laugardaginn til að fagna nýrri vöru. Þar komu saman áhrifavaldar, athafnakonur, fyrirsætur og fleiri skvísur og svitnuðu vel saman í sólinni. 

Tilefnið var nýtt rakakrem og var viðburðurinn haldinn í Litla Saunahúsinu á Kársnesi. Rakakremið er önnur varan í vörulínunni Alda ['al:ta], sem heitir í höfuðið á Öldu, ömmu Helgu Sigrúnar, og fylgir í kjölfar Alda ['al:ta] Essence Serum, sem kom á markað síðasta sumar og varð fljótt söluhæsta vara fyrirtækisins.

Að sögn Helgu Sigrúnar, stofnanda og rannsóknar- og vöruþróunarstýru Dóttir Skin, var rakakremið beint svar við óskum viðskiptavina. 

„Frá því að serumið kom út hefur ein spurning svona verið sérstaklega oft spurð: Hvenær kemur rakakrem? Nú er það komið,“ segir Helga Sigrún glöð í bragði. 

Dóttir Skin framleiðir Alda ['al:ta] vörulínuna á Íslandi og hefur frá upphafi lagt áherslu á einfaldar formúlur án ilmefna og óþarfa aukaefna. Í aðdraganda kynningarinnar opnaði Dóttir Skin biðlista fyrir nýja vöru án þess að gefa upp hver hún væri.

@heeelgasigrun 600 manns á biðlista🤍 Helga Sigrún fyrir 3 árum í miðjunni á þyngsta róðri lífs míns hefði aldrei trúað því að Dóttir Skin hefði actually raungerst og hvað þá gengið svona vel og svona hratt. Takk fyrir allt. Forsala hefst á mánudaginn<3 #hermannsdóttir ♬ original sound - helga sigrún

„Þrátt fyrir það skráðu 726 manns sig á listann. Þeir fengu í dag forskot á forsöluna og aðgang að því að tryggja sér eintak en almenn sala hefst á morgun.

Það er stórkostleg tilhugsun að hugsa til þess að yfir 700 manns hafi skráð sig á biðlista án þess svo mikið sem vita hvað hún kostaði. Ég játa að ég bara grét, mér líður eins þetta sé mögulega svona tímamótadæmi í sögu Dóttir Skin,“ segir Helga Sigrún meyr að lokum. 

Hér má sjá vel valdar myndir frá gusugleðinni:

Ellen Helena, Lára Portal, Hekla Sif Magnúsdóttir, Ásta Margrét, Silja Geirsdóttir, Kara Hólm, Helga Sigrún og Guðlaug Elísa í gusugírnum.Ólafur Alexander
World Class pæjurnar Birgitta Líf og Ásthildur Bára mættu í stuði.Ólafur Alexander
Helga Sigrún eigandi Dóttir Skin naut sín í gusunni hjá Litla sánahúsinu.Ólafur Alexander
Elín Ísold, Silja Geirsdóttir og Ásgerður Diljá létu sig ekki vanta á viðburðinn.Ólafur Alexander
Ásthildur Bára, Tara Sif, Birgitta Líf og Helga Sigrún slá á létta strengi.Ólafur Alexander
Huggulegheit. Ólafur Alexander
Ásthildur Bára, Tara Sif og Birgitta Líf.Ólafur Alexander
Helga Sigrún og Guðlaug Elísa.Ólafur Alexander
Ásgerður Diljá í góðum gír.Ólafur Alexander
Eftir gusuna héldu gestir inn í kofa hjá Litla sánahúsinu og prófuðu nýju vöruna.Ólafur Alexander
Birgitta Líf prófar nýju vöruna.Ólafur Alexander
Ásthildur, Tara Sif og Birgitta á spjalli.Ólafur Alexander
Guðlaug Elísa og Helga Sigrún eru bestu vinkonur en Guðlaug hefur setið fyrir í herferðum Dóttir Skin.Ólafur Alexander
Systurnar Helga Sigrún og Ásta Margrét.Ólafur Alexander
Helga Sigrún sátt með viðburðinn.Ólafur Alexander
Gott að kæla sig í sjónum.Ólafur Alexander
Helga Sigrún var í skýjunum með móttökurnar.Ólafur Alexander
Silja Geirsdóttir pílatespæja.Ólafur Alexander
Silja Geirsdóttir, Ásgerður Diljá og Brynja Þórðardóttir stilla sér upp fyrir mynd.Ólafur Alexander
Skvísurnar fylgdust vel með kynningunni.Ólafur Alexander
Gufuböð Samkvæmislífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.