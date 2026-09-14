Húðdrottning bauð í gellugusu

Húðdrottningin Helga Sigrún Hermannsdóttir, eigandi húðvörumerkisins Dóttir Skin, bauð vel völdum gellum í gusu á laugardaginn til að fagna nýrri vöru. Þar komu saman áhrifavaldar, athafnakonur, fyrirsætur og fleiri skvísur og svitnuðu vel saman í sólinni.
Tilefnið var nýtt rakakrem og var viðburðurinn haldinn í Litla Saunahúsinu á Kársnesi. Rakakremið er önnur varan í vörulínunni Alda ['al:ta], sem heitir í höfuðið á Öldu, ömmu Helgu Sigrúnar, og fylgir í kjölfar Alda ['al:ta] Essence Serum, sem kom á markað síðasta sumar og varð fljótt söluhæsta vara fyrirtækisins.
Að sögn Helgu Sigrúnar, stofnanda og rannsóknar- og vöruþróunarstýru Dóttir Skin, var rakakremið beint svar við óskum viðskiptavina.
„Frá því að serumið kom út hefur ein spurning svona verið sérstaklega oft spurð: Hvenær kemur rakakrem? Nú er það komið,“ segir Helga Sigrún glöð í bragði.
Dóttir Skin framleiðir Alda ['al:ta] vörulínuna á Íslandi og hefur frá upphafi lagt áherslu á einfaldar formúlur án ilmefna og óþarfa aukaefna. Í aðdraganda kynningarinnar opnaði Dóttir Skin biðlista fyrir nýja vöru án þess að gefa upp hver hún væri.
@heeelgasigrun 600 manns á biðlista🤍 Helga Sigrún fyrir 3 árum í miðjunni á þyngsta róðri lífs míns hefði aldrei trúað því að Dóttir Skin hefði actually raungerst og hvað þá gengið svona vel og svona hratt. Takk fyrir allt. Forsala hefst á mánudaginn<3 #hermannsdóttir ♬ original sound - helga sigrún
„Þrátt fyrir það skráðu 726 manns sig á listann. Þeir fengu í dag forskot á forsöluna og aðgang að því að tryggja sér eintak en almenn sala hefst á morgun.
Það er stórkostleg tilhugsun að hugsa til þess að yfir 700 manns hafi skráð sig á biðlista án þess svo mikið sem vita hvað hún kostaði. Ég játa að ég bara grét, mér líður eins þetta sé mögulega svona tímamótadæmi í sögu Dóttir Skin,“ segir Helga Sigrún meyr að lokum.
Hér má sjá vel valdar myndir frá gusugleðinni: