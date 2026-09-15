Matthew Rhys kom, sá og sigraði á Emmy-verðlaununum og varð sá fyrsti til að fá tvenn verðlaun sem aðalleikari í tveimur ólíkum verkum, það er þáttunum Widow's Bay og The Beast In Me. Þættirnir fengu 14 verðlaun og The Pitt sex. Dolly Parton og Catherine O´Hara voru báðar heiðraðar á hátíðinni.
Widow's Bay vann 14 af 19 tilnefningum, þar á meðal fyrir bestu gamanþáttaröðina, Kate O'Flynn sem bestu leikkonu í aukahlutverki í gamanþáttaröð fyrir, Stephen Root sem besta leikara í aukahlutverki fyrir, Katie Dippold verðlauna fyrir besta handrit fyrir höfundinn, Hiro Murai og bestu leikstjórn fyrir. Nánar á vef BBC.
Rhys tileinkaði seinni verðlaunin „frábæru og góðu fólki Wales, sem hefur alið mig upp jafnmikið og hver annar“. „Við erum lítil en voldug þjóð. Þetta er ótrúlegt,“ sagði hann og bætti við „Diolch yn fawr iawn“ – sem þýðir „takk kærlega“ á velsku.
Í frétt BBC segir að nokkrir leikarar, þar á meðal Alan Alda, Sally Field, John Goodman, Elisabeth Moss og Ted Danson, hafi áður verið tilnefndir til tvennra aðalleikaraverðlauna á sama ári, en Rhys er sá fyrsti sem vinnur bæði verðlaunin.
The Pitt verðlaun fyrir framúrskarandi dramaþáttaröð og framúrskarandi aðalleikara í dramaþáttaröð fyrir Noah Wyle. Læknadramað leiddi tilnefningarnar í ár með 25 tilnefningar og vann sex verðlaun.
The Pitt var valin besta dramaþáttaröðin, en þau verðlaun eru jafnan talin þau virtustu sem veitt eru á kvöldinu. Aðalleikari þáttanna, Noah Wyle, hlaut einnig verðlaunin sem besti aðalleikarinn í dramaþáttum annað árið í röð.
„Ég er Hollywood-barn. Ég ólst upp fyrir framan sjónvarp og kvikmyndahúsin voru minn tilbeiðslustaður,“ sagði Wyle við áhorfendur. „Þetta er það eina sem ég hef nokkurn tíma viljað gera og þetta er eini klúbburinn sem ég hef nokkurn tíma viljað ganga í. Takk fyrir að taka við mér.“
Önnur sem hlutu verðlaun á hátíðinni sem fór fram í Los Angeles í gær voru Jean Smart, Allison Janney og Stephen Colbert. Þá var Dolly Parton heiðruð með tilfinningaþrunginni minningarathöfn og Michael J. Fox hlaut sérstök mannúðarverðlaun.
Jean Smart vann verðlaunin sem besta leikkonan í gamanþáttum fyrir hlutverk sitt í fimmtu og síðustu þáttaröð Hacks en það eru fimmtu verðlaunin sem hún vinnur fyrir hlutverk sitt í þáttunum en áttundu Emmy-verðlaun hennar.
„Þvílík ferð sem þetta hefur verið,“ sagði Smart og grínaðist með að áhorfendur hefðu aðeins staðið upp og klappað fyrir henni af því að hún er orðin „gömul“.
Allison Janney úr The Diplomat hlaut einnig áttundu Emmy-verðlaun ferils síns þegar hún var valin besta leikkonan í aukahlutverki í dramaþáttum. Í frétt BBC segir að þær hafi þannig jafnað metið yfir flest leiklistarverðlaun Emmy-verðlaunahátíðarinnar, sem þær deila með Cloris Leachman og Julia Louis-Dreyfus.
Rhea Seehorn vann á sama tíma fyrstu Emmy-verðlaun ferils síns þegar hún var valin besta aðalleikkonan í dramaþáttum fyrir Pluribus, Apple TV-þættina um konu sem uppgötvar að næstum allir aðrir í heiminum hafa orðið fyrir áhrifum af dularfullri veiru sem tekur yfir hugann.
Leikkonan Sally Field, sem lék á móti Dolly Parton í Steel Magnolias, leiddi minningarathöfn um Parton, sem lést í síðasta mánuði. Field lýsti Parton sem „einlægri, hógværri, stuðningsríkri og ótrúlega fyndinni“ og kynnti svo inn kántrísöngkonuna Rebu McEntire sem flutti nokkur lög henni til heiðurs.
„Hún var mannúðarsinni sem hefur með framlagi sínu haft djúpstæð áhrif víða um landið okkar,“ sagði Field um Parton, sem sjálf hlaut Emmy-verðlaun árið 2021.
Fyrr um kvöldið vann Field verðlaunin sem besta leikkonan í takmarkaðri þáttaröð eða sjónvarpsmynd fyrir Remarkably Smart Creatures, Netflix-kvikmynd um kolkrabba sem fylgist með starfsfólkinu í sædýrasafni sínu.
Macaulay Culkin, Annie Murphy og Dan Levy fluttu einnig tilfinningaþrungna minningarathöfn um látna mótleikkonu sína úr Home Alone og Schitt's Creek, Catherine O'Hara. Culkin minntist hennar sem „mömmu okkar“ og sagði að „eins og góð mamma hafi hún alltaf mætt þegar ég bað hana um það“.
Hann vísaði í söguþráð Home Alone-myndanna og grínaðist: „Hún gæti hafa gleymt mér ... tvisvar! En við munum alltaf minnast hennar.“
Noah Kahan flutti síðan Bridge Over Troubled Water í hluta hátíðarinnar þar sem þeirra sem látist hafa á árinu var minnst, áður en Jamie Lee Curtis flutti tilfinningaþrungna minningarathöfn um leikarann og leikstjórann Rob Reiner. Reiner, sem lést í desember síðastliðnum, hlaut Emmy-verðlaun eftir andlátið í síðustu viku fyrir gestahlutverk sitt í The Bear.
Í öðrum verðlaunaflokkum tók skoski sjónvarpsmaðurinn Alan Cumming við verðlaununum sem besta raunveruleikaþáttaröðin fyrir bandarísku útgáfuna af The Traitors. Hann sagði verðlaunin hvetja teymið til að „gera betur og fara stærra“.
„Það er svo fallegt að þáttur um svik og sviksemi skuli sameina fólk,“ sagði hann í gríni og þakkaði einnig hundinum sínum Lala, „hinum fullkomna meðstjórnanda“.
Stephen Colbert vann verðlaunin sem besta fjölbreytniþáttaröðin eftir að hann stýrði síðasta þætti The Late Show í maí.
The Pitt hlaut flestar tilnefningar til Emmy-verðlaunina, 25 talsins. Verðlaunin eru stærstu sjónvarpsverðlaun Hollywood.