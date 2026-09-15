Sjónvarp Símans opnar veitu helgaða bresku sjónvarpsefni Magnús Jochum Pálsson skrifar 15. september 2026 14:26 Fjölmargt breskt efni er að finna á veitunni. Sjónvarp Símans opnar nýju efnisveituna BritTV á morgun, miðvikudaginn 16. september. Á veitunni verður eingöngu boðið upp á breskt sjónvarpsefni sem hefur verið framleitt fyrir breskar sjónvarpsstöðvar og alþjóðlegar streymisveitur. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Sjónvarpi símans en þar segir að á veitunni verði í boði bæði sígildar og nýjar breskar þáttaraðir, sem koma meðal annars frá BBC og All3Media. Á veitunni verður meðal annars að finna bresku útgáfuna af The Office, Little Britain og Luther, ásamt spennuþáttunum The Missing og Baptiste. Meðal nýrra þáttaraða á veitunni má nefna The Assassin með Keeley Hawes og Freddie Highmore í aðalhlutverkum, I Fought the Law og The Catch, auk nýju spennuþáttaraðarinnar Gone. Ný þáttaröð bætist við í hverri viku og verður BritTV hluti af áskrift að Sjónvarpi Símans Premium ásamt HBO Max og Hayu. „Breskar þáttaraðir hafa lengi notið mikilla vinsælda hér á landi. Því lá beint við að bjóða upp á sérstaka veitu þar sem bæði sígildum og nýjum breskum þáttum er safnað saman,“ segir Birkir Ágústsson, framkvæmdastjóri miðla hjá Símanum. Bíó og sjónvarp Síminn Mest lesið Húðdrottning bauð í gellugusu Lífið Friðrik Þór og Jóna Vigdís ástfangin Lífið Vakna við Star Wars-lagið alla morgna Lífið Flippuðust og fáklæddust á Emmy-hátíðinni Tíska og hönnun Sögulegur tvöfaldur sigur á Emmy-verðlaunum Bíó og sjónvarp Macklemore tjáir sig: „Fólk er drepið í dag og fólk verður drepið á morgun“ Lífið Hvað veistu um… Titanic? Lífið Varkár Magga Bjarna fyllti Tjarnarbíó Menning Sjálfið okkar: Hvers vegna frestum við oft tveggja mínútna verkefnum? Áskorun Æstir í nektarmyndir Mörthu Stewart Lífið Fleiri fréttir Sjónvarp Símans opnar veitu helgaða bresku sjónvarpsefni Sögulegur tvöfaldur sigur á Emmy-verðlaunum Af TikTok á skjáinn Carla Jeffery látin 33 ára að aldri Fylltu Egilshöllina á forsýningu Hvar er draumurinn? Jörðin undir fótum okkar framlag Íslands til Óskarsverðlauna Alexander Skarsgård heiðraður á RIFF Klaufskar löggur, kvartanir yfir kynlífi og kúkur á húddi Stjörnurnar syngja inn haustið Stjörnufans á frumsýningu Um tímann og vatnið Rödd Eyrnaslapa og Optimusar Prime er öll Tim Curry er látinn Hasarmyndahjón heiðursgestir á RIFF Áhrifamikil rómantísk gamanmynd fær framhald Harington tekur við af uppteknum Hoult Ástin sem eftir er tilnefnd til kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs Meghan snýr aftur á skjáinn Etur kappi við Obama og Reynolds Bautista hleypur í skarðið Depp í viðræðum um endurkomu sem Jack Sparrow Bestu hlutverk Hayden Panettiere Ólafur Darri herjar á ringlaðan Jamie Dornan „Sterklega orðaður“ við Bond og efstur hjá veðbönkum Ódysseifur halað inn milljarði dala og Lói nálgast tvo Ben Jones er látinn Sækir um sem kærasti með nýju húðflúri Hefja framleiðslu á framhaldsmynd um Michael Jackson Glæný stikla úr Hvar er draumurinn? Köngulóarmaðurinn slær sögulegt met Sjá meira