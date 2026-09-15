Bíó og sjónvarp

Sjón­varp Símans opnar veitu helgaða bresku sjón­varps­efni

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Fjölmargt breskt efni er að finna á veitunni.
Fjölmargt breskt efni er að finna á veitunni.

Sjónvarp Símans opnar nýju efnisveituna BritTV á morgun, miðvikudaginn 16. september. Á veitunni verður eingöngu boðið upp á breskt sjónvarpsefni sem hefur verið framleitt fyrir breskar sjónvarpsstöðvar og alþjóðlegar streymisveitur.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Sjónvarpi símans en þar segir að á veitunni verði í boði bæði sígildar og nýjar breskar þáttaraðir, sem koma meðal annars frá BBC og All3Media.

Á veitunni verður meðal annars að finna bresku útgáfuna af The Office, Little Britain og Luther, ásamt spennuþáttunum The Missing og Baptiste. Meðal nýrra þáttaraða á veitunni má nefna The Assassin með Keeley Hawes og Freddie Highmore í aðalhlutverkum, I Fought the Law og The Catch, auk nýju spennuþáttaraðarinnar Gone

Ný þáttaröð bætist við í hverri viku og verður BritTV hluti af áskrift að Sjónvarpi Símans Premium ásamt HBO Max og Hayu.

„Breskar þáttaraðir hafa lengi notið mikilla vinsælda hér á landi. Því lá beint við að bjóða upp á sérstaka veitu þar sem bæði sígildum og nýjum breskum þáttum er safnað saman,“ segir Birkir Ágústsson, framkvæmdastjóri miðla hjá Símanum.

Bíó og sjónvarp Síminn


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