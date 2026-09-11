Erlent

Systir Haraldar er látin

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Ástríður var eldri systir Haraldar.
Ástríður var eldri systir Haraldar. Antony Jones/Getty Images)

Ástríður prinsessa af Noregi er látin, 94 ára að aldri. Tvær vikur eru síðan bróðir hennar Haraldur konungur lést.

Þetta hafa norskir miðlar eftir tilkynningu frá norsku konungsfjölskyldunni. Þar segir að prinsessan hafi sofnað svefninum langa í dag, föstudaginn 11. september. Ástríður var eldri en Haraldur en varð þrátt fyrir það ekki erfingi krúnunnar vegna laga um erfðarétt. Lögunum var breytt árið 1990 þannig að elsta barn hefði forgang í erfðaröðinni óháð kyni.

Segir fjölskyldan að Ástríður hafi ávallt verið mikilvægur stuðningur fyrir Harald en prinsessan sótti jarðarför hans fyrir tveimur dögum síðan. Konungsfjölskyldan birti í síðustu viku myndir af Ástríði prinsessu fyrir framan kistu Haraldar konungs í Hallarkapellunni.

Konungsfjölskyldan segir að prinsessan hafi sinnt verkefni sínum fyrir fjölskylduna af eldmóði fram á síðasta dag. Hún hafi verið með hlýja nærveru og smitandi kímnigáfu. Fráfall hennar sé mikill missir.

Hún var fulltrúi konungsfjölskyldunnar heima og erlendis, oft ásamt föður sínum. Þann 12. janúar 1961 giftist hún kaupsýslumanninum og siglingamanninum Johan Martin Ferner. Það gerði hún með sérstöku leyfi konungs en Ferner hafði verið giftur áður.

Ferner lést árið 2015 en þau eignuðust fimm börn saman. Norski miðillinn VG segir að prinsessan hafi tjáð blaðamanni miðilsins að frá því að hún varð ekkja hafi hún fyllt dagana af viðburðum til að fylla tómarúmið sem eiginmaðurinn skildi eftir sig.

Noregur Kóngafólk

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