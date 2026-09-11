Systir Haraldar er látin Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 11. september 2026 13:03 Ástríður var eldri systir Haraldar. Antony Jones/Getty Images) Ástríður prinsessa af Noregi er látin, 94 ára að aldri. Tvær vikur eru síðan bróðir hennar Haraldur konungur lést. Þetta hafa norskir miðlar eftir tilkynningu frá norsku konungsfjölskyldunni. Þar segir að prinsessan hafi sofnað svefninum langa í dag, föstudaginn 11. september. Ástríður var eldri en Haraldur en varð þrátt fyrir það ekki erfingi krúnunnar vegna laga um erfðarétt. Lögunum var breytt árið 1990 þannig að elsta barn hefði forgang í erfðaröðinni óháð kyni. Segir fjölskyldan að Ástríður hafi ávallt verið mikilvægur stuðningur fyrir Harald en prinsessan sótti jarðarför hans fyrir tveimur dögum síðan. Konungsfjölskyldan birti í síðustu viku myndir af Ástríði prinsessu fyrir framan kistu Haraldar konungs í Hallarkapellunni. Konungsfjölskyldan segir að prinsessan hafi sinnt verkefni sínum fyrir fjölskylduna af eldmóði fram á síðasta dag. Hún hafi verið með hlýja nærveru og smitandi kímnigáfu. Fráfall hennar sé mikill missir. Hún var fulltrúi konungsfjölskyldunnar heima og erlendis, oft ásamt föður sínum. Þann 12. janúar 1961 giftist hún kaupsýslumanninum og siglingamanninum Johan Martin Ferner. Það gerði hún með sérstöku leyfi konungs en Ferner hafði verið giftur áður. Ferner lést árið 2015 en þau eignuðust fimm börn saman. Norski miðillinn VG segir að prinsessan hafi tjáð blaðamanni miðilsins að frá því að hún varð ekkja hafi hún fyllt dagana af viðburðum til að fylla tómarúmið sem eiginmaðurinn skildi eftir sig. Noregur Kóngafólk Mest lesið Kourani farinn úr landi Innlent Braut reglur þegar hann minntist Steins Innlent Systir Haraldar er látin Erlent 25 ár frá 9/11: Ólíkar útgáfur Trumps af deginum Erlent Halda minningarstund fyrir Hönnuh Innlent „Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast“ Innlent Rússar gómaðir með leynilega sæstrengjaklippu Erlent Segir Áfram Ísland ekki hafa borgað fyrir auglýsingu Þjóðmála Innlent Halla hæstánægð með stólaskiptin Innlent Grjót á stærð við þvottavélar þar sem börn fara á leið í skóla Innlent Fleiri fréttir Systir Haraldar er látin Dönsk kona ákærð fyrir að verða nýfæddum börnum sínum að bana Stefna kanslaranum fyrir meiðyrði um Valkost fyrir Þýskaland Gerðu drónaárásir á verslunarmiðstöð Tók konu hálstaki sem söng með á söngleik 25 ár frá 9/11: Ólíkar útgáfur Trumps af deginum Rússar gómaðir með leynilega sæstrengjaklippu Kanna hvort Kim eigi son Biður dómara um að hlífa Clancy við öðrum réttarhöldum Miklar hækkanir á olíumörkuðum í dag Reyndi að vara við að flugvélin færi of hratt Tugir látnir í eldsvoða í flutningaskipi í Kína Boðar til skyndikosninga til að lægja öldurnar í Serbíu Ætli að gefa öllum þúsundir dollara ef repúblikanar sigra Játar aðild að einu stærsta Bitcoin-þjófnaðarmáli sögunnar Heitasta sumarið í Vestur-Evrópu Pakistanar sögðu klerkastjórninni að koma böndum á Húta Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Selenskí kíkti á klakann Gaf Harp og tveimur öðrum ráðgjöfum milljónir í jólagjöf Leggur stefnu AfD að jöfnu við þjóðernishreinsanir Farage kemur frönskum skoðanabróður í klandur Banna breskum þingmönnum að koma til Ísraels Haraldur Noregskonungur borinn til grafar Rétta yfir rússneskum skipstjóra sem sleit sæstrengi við Finnland Leita enn að Renoir-þjófunum Bannar innflutning á kanadískum vörum Réðust á fleiri olíuflutningaskip Skutu tugum eldflauga og dróna að borgum Sádi-Arabíu Töluðu saman í klukkutíma Sjá meira