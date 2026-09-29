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Tíu tékkar réðu ekki við Eng­lendinga

Aron Guðmundsson skrifar
Harry Kane gulltryggði sigur Englands í kvöld.
Harry Kane gulltryggði sigur Englands í kvöld. Vísir/Getty

Heimamenn í landsliði Tékklands urðu fyrir áfalli á 23. mínútu er Pavel Sulc fékk að líta rauða spjaldið fyrir ljótt brot. Erfitt verkefni orðið enn erfiðara fyrir Tékkland. 

Ekkert mark var skorað í fyrri hálfleik en snemma í þeim seinni kom Anthony Gordon Englendingum yfir með marki eftir stoðsendingu frá Trent Alexander-Arnold. 

Harry Kane tvöfaldaði svo forystu Englendinga með öðru marki liðsins á 69. mínútu.

Reyndist það lokamark leiksins. 2-0 sigur Englendinga staðreynd. Frábært svar gestanna eftir tap gegn ríkjandi heimsmeisturum Spánar í fyrstu umferð. 

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