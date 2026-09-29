Tíu tékkar réðu ekki við Englendinga Aron Guðmundsson skrifar 29. september 2026 20:50 Harry Kane gulltryggði sigur Englands í kvöld. Vísir/Getty Heimamenn í landsliði Tékklands urðu fyrir áfalli á 23. mínútu er Pavel Sulc fékk að líta rauða spjaldið fyrir ljótt brot. Erfitt verkefni orðið enn erfiðara fyrir Tékkland. Ekkert mark var skorað í fyrri hálfleik en snemma í þeim seinni kom Anthony Gordon Englendingum yfir með marki eftir stoðsendingu frá Trent Alexander-Arnold. Harry Kane tvöfaldaði svo forystu Englendinga með öðru marki liðsins á 69. mínútu. Reyndist það lokamark leiksins. 2-0 sigur Englendinga staðreynd. Frábært svar gestanna eftir tap gegn ríkjandi heimsmeisturum Spánar í fyrstu umferð. Þjóðadeild karla í fótbolta