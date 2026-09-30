Fótbolti

Búlgarskur for­maður skotinn til bana

Sindri Sverrisson skrifar
Iliyan Filipov var eigandi og formaður FC Botev Plovdiv.
Iliyan Filipov var eigandi og formaður FC Botev Plovdiv. bfunion.bg

Búlgarska karlalandsliðið í fótbolta er væntanlegt til Íslands vegna leiksins í Þjóðadeildinni á laugardag en fótboltafréttirnar í Búlgaríu snúast um alvarlegra mál. Formaður og eigandi búlgarska félagsins Botev Plovdiv var skotinn til bana í nótt.

Búlgarska knattspyrnusambandið syrgir Iliyan Filipov í grein á heimasíðu sinni og sendir fjölskyldu hans og öðrum aðstandendum samúðarkveðjur. 

„Með andláti hans missir búlgarskur fótbolta mann sem markaði djúp spor í þróun félagsins [FC Botev Plovdiv] og í fótboltasamfélaginu í Plovdiv,“ segir í tilkynningu sambandsins.

Filipov var eigandi PIMK, eins stærsta samgöngufyrirtækis Búlgaríu, og naut naut samkvæmt búlgörskum miðlum mikilla vinsælda í borginni Plovdiv. Fyrirtæki hans var aðalverktaki í byggingu leikvangs Botev-liðsins.

Búlgarski miðillinn Sportal segir að morðið á Filipov skapi mikið krísuástand hjá Botev Plovdiv sem sé elsta knattspyrnufélag Búlgaríu. Hann hafi tekið við félaginu í mikilli skuldasúpu í fyrrasumar af forvera sínum, Rússanum Anton Zingarevich, sem hvarf á brott eftir að hafa verið dæmdur í tíu ára útlegð frá Búlgaríu.

Filipov var skotinn til bana í fasteign í hans eigu klukkan 1 í nótt í Plovdiv. Akstursleiðum frá borginni var lokað og kveðst lögreglan leita allra leiða til þess að finna morðingjann.

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