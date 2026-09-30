Búlgarskur formaður skotinn til bana Sindri Sverrisson skrifar 30. september 2026 10:00 Iliyan Filipov var eigandi og formaður FC Botev Plovdiv. bfunion.bg Búlgarska karlalandsliðið í fótbolta er væntanlegt til Íslands vegna leiksins í Þjóðadeildinni á laugardag en fótboltafréttirnar í Búlgaríu snúast um alvarlegra mál. Formaður og eigandi búlgarska félagsins Botev Plovdiv var skotinn til bana í nótt. Búlgarska knattspyrnusambandið syrgir Iliyan Filipov í grein á heimasíðu sinni og sendir fjölskyldu hans og öðrum aðstandendum samúðarkveðjur. „Með andláti hans missir búlgarskur fótbolta mann sem markaði djúp spor í þróun félagsins [FC Botev Plovdiv] og í fótboltasamfélaginu í Plovdiv,“ segir í tilkynningu sambandsins. Filipov var eigandi PIMK, eins stærsta samgöngufyrirtækis Búlgaríu, og naut naut samkvæmt búlgörskum miðlum mikilla vinsælda í borginni Plovdiv. Fyrirtæki hans var aðalverktaki í byggingu leikvangs Botev-liðsins. Búlgarski miðillinn Sportal segir að morðið á Filipov skapi mikið krísuástand hjá Botev Plovdiv sem sé elsta knattspyrnufélag Búlgaríu. Hann hafi tekið við félaginu í mikilli skuldasúpu í fyrrasumar af forvera sínum, Rússanum Anton Zingarevich, sem hvarf á brott eftir að hafa verið dæmdur í tíu ára útlegð frá Búlgaríu. Filipov var skotinn til bana í fasteign í hans eigu klukkan 1 í nótt í Plovdiv. Akstursleiðum frá borginni var lokað og kveðst lögreglan leita allra leiða til þess að finna morðingjann. Fótbolti Mest lesið „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ Fótbolti Danir fjalla um niðurlæginguna á Hlíðarenda Handbolti „Held að fólk átti sig ekki á því sem við vorum að gera í kvöld“ Handbolti Þjálfarinn skyndilega hættur fyrir leikinn við Ísland Fótbolti Slapp eftir að hafa tekið Brynjólf hálstaki: „Þetta er bara rautt“ Fótbolti City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Enski boltinn Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Fótbolti Frikki Dór segir stöðu Bjarkar galna en bærinn lofar að verja starfið Sport Kannast ekki við krísufund á Hlíðarenda Handbolti Átti aldrei að geta hlaupið aftur en vann Bakgarðinn Sport Fleiri fréttir „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Þjálfarinn skyndilega hættur fyrir leikinn við Ísland Sjáðu mörkin hjá ungu strákunum gegn Sviss Slapp eftir að hafa tekið Brynjólf hálstaki: „Þetta er bara rautt“ „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ „Get ekki beðið um mikið meira“ Meistarataktar í Sevilla frá upphafi til enda „Langt síðan við unnum fótboltaleik“ „Frá morgunmat fram á 90. mínútu“ Tíu tékkar réðu ekki við Englendinga Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Stressaður Arnar verði að vinna: „Er þetta of flókið?“ „Það er ekkert grín að skora fimm mörk í landsleik“ „Við ætlum bara að klára okkar og gera það sem við mögulega getum“ Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir „Þýðir ekkert að væla yfir stöðunni“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Þakklátur Gylfi Þór byrjar í kvöld: „Núna er þetta öðruvísi“ Gylfi Þór kemur inn í byrjunarlið Íslands Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane 50 Íslendingar meðal 8.500 áhorfenda Arnar fái silkihanskameðferð: „Um hvað ertu að tala?“ Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Ætlar að dreifa fé í aðdraganda kosninga Líklegra að Ísland verði í næstneðsta flokki Sjá meira