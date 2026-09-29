„Það er ekkert grín að skora fimm mörk í landsleik“ Stefán Marteinn Ólafsson skrifar 29. september 2026 18:18 Galdur Guðmundsson átti frábæran leik. Guðmundur/Vísir Galdur Guðmundsson átti frábæran leik fyrir u21 landslið Íslands sem vann gríðarlega mikilvægan og öruggan 5-1 sigur á Sviss. Galdur lagði upp tvö mörk í leiknum og var sífellt að ógna. „Keyrum yfir þá frá fyrstu mínútu og ég er bara gríðarlega stoltur af liðinu“ sagði Galdur Guðmundsson en hann lagði upp tvö mörk fyrir íslenska liðið í dag. „Við ætluðum okkur að koma inn í þennan leik og sækja sigur. Við gerðum það klárlega í dag að við áttum skilið sigurinn“ Íslenska liðið mætti með miklum krafti úr í þennan leik og voru snemma komnir yfir. „Við vorum mikið á boltanum og vorum með mikinn tíma. Við vorum að skapa okkur helling af færum og svo kom markið. Mér fannst við ennþá vera á boltanum þannig við vorum alltaf að fara keyra yfir þetta lið og sækja sigurinn í þessum leik sem við enduðum á að gera“ Seinni hálfleikurinn byrjaði brösuglega en íslenska liðið vann sig vel úr því. „Í augnablikinu og fimm mínútna kafli eftir það þá eru þeir mikið á boltanum og við vorum svona smá litlir féllum en sýnum svo bara gríðarlegan karakter að koma til baka og skora úr föstu leikatriði til að koma okkur aftur 3-1 yfir þá sá maður í andlitinu á Svisslendingum að þeir voru búnir og svo endum við á að ná fjórða og fimmta markinu og keyrðum bara yfir þá“ Tilfinningin á vellinum var sú að eftir þriðja mark Íslands hafi þetta aldrei verið spurning. „Mér fannst eins og þetta þriðja mark væri rothögg fyrir okkur og við stigum svo bara á bensíngjöfina og keyrðum gjörsamlega yfir þá“ Íslenska liðið skoraði fimm mörk í dag og það hlýtur að hafa verið skemmtilegt að spila þennan leik. „Klárlega og ég sjálfur kem úr KR þar sem það er helvíti mikið af mörkum þannig það er líka gaman að spila hérna með Íslandi. Það er ekkert grín að skora fimm mörk í landsleik og við sýndum það hversu gott þetta lið er og ég er bara geðveikt ánægður með sigurinn“ sagði Galdur Guðmundsson. Landslið karla í fótbolta Fótbolti Mest lesið Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Fótbolti City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Enski boltinn Björk segir öllum þjálfurum upp Sport Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir Fótbolti Veittist að þjálfara í 3. flokki og málið á borð HSÍ Handbolti Hörður svarar: „Svo alvarlegar ásakanir eiga ekki heima í opinberri umræðu“ Handbolti Átti aldrei að geta hlaupið aftur en vann Bakgarðinn Sport Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Íslenski boltinn Leik lokið: Valur - Mors-Thy 39-28 | Þar lágu Danir í þvi Handbolti Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl Fótbolti Fleiri fréttir „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ „Get ekki beðið um mikið meira“ Meistarataktar í Sevilla frá upphafi til enda „Langt síðan við unnum fótboltaleik“ „Frá morgunmat fram á 90. mínútu“ Tíu tékkar réðu ekki við Englendinga Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Stressaður Arnar verði að vinna: „Er þetta of flókið?“ „Það er ekkert grín að skora fimm mörk í landsleik“ „Við ætlum bara að klára okkar og gera það sem við mögulega getum“ Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir „Þýðir ekkert að væla yfir stöðunni“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Þakklátur Gylfi Þór byrjar í kvöld: „Núna er þetta öðruvísi“ Gylfi Þór kemur inn í byrjunarlið Íslands Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane 50 Íslendingar meðal 8.500 áhorfenda Arnar fái silkihanskameðferð: „Um hvað ertu að tala?“ Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Ætlar að dreifa fé í aðdraganda kosninga Líklegra að Ísland verði í næstneðsta flokki Fluttur á sjúkrahús með alvarlega áverka eftir slys í mötuneyti Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Heimir gaf frí Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Sjá meira