Fótbolti

„Það er ekkert grín að skora fimm mörk í lands­leik“

Stefán Marteinn Ólafsson skrifar
Galdur Guðmundsson átti frábæran leik.
Galdur Guðmundsson átti frábæran leik. Guðmundur/Vísir

Galdur Guðmundsson átti frábæran leik fyrir u21 landslið Íslands sem vann gríðarlega mikilvægan og öruggan 5-1 sigur á Sviss. Galdur lagði upp tvö mörk í leiknum og var sífellt að ógna.

„Keyrum yfir þá frá fyrstu mínútu og ég er bara gríðarlega stoltur af liðinu“ sagði Galdur Guðmundsson en hann lagði upp tvö mörk fyrir íslenska liðið í dag.

„Við ætluðum okkur að koma inn í þennan leik og sækja sigur. Við gerðum það klárlega í dag að við áttum skilið sigurinn“

Íslenska liðið mætti með miklum krafti úr í þennan leik og voru snemma komnir yfir.

„Við vorum mikið á boltanum og vorum með mikinn tíma. Við vorum að skapa okkur helling af færum og svo kom markið. Mér fannst við ennþá vera á boltanum þannig við vorum alltaf að fara keyra yfir þetta lið og sækja sigurinn í þessum leik sem við enduðum á að gera“

Seinni hálfleikurinn byrjaði brösuglega en íslenska liðið vann sig vel úr því.

„Í augnablikinu og fimm mínútna kafli eftir það þá eru þeir mikið á boltanum og við vorum svona smá litlir féllum en sýnum svo bara gríðarlegan karakter að koma til baka og skora úr föstu leikatriði til að koma okkur aftur 3-1 yfir þá sá maður í andlitinu á Svisslendingum að þeir voru búnir og svo endum við á að ná fjórða og fimmta markinu og keyrðum bara yfir þá“

Tilfinningin á vellinum var sú að eftir þriðja mark Íslands hafi þetta aldrei verið spurning.

„Mér fannst eins og þetta þriðja mark væri rothögg fyrir okkur og við stigum svo bara á bensíngjöfina og keyrðum gjörsamlega yfir þá“

Íslenska liðið skoraði fimm mörk í dag og það hlýtur að hafa verið skemmtilegt að spila þennan leik.

„Klárlega og ég sjálfur kem úr KR þar sem það er helvíti mikið af mörkum þannig það er líka gaman að spila hérna með Íslandi. Það er ekkert grín að skora fimm mörk í landsleik og við sýndum það hversu gott þetta lið er og ég er bara geðveikt ánægður með sigurinn“ sagði Galdur Guðmundsson.

Landslið karla í fótbolta Fótbolti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið