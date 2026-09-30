Sjáðu mörkin hjá ungu strákunum gegn Sviss

U21 árs landslið Íslands rúllaði yfir Sviss í undankeppni EM 2027 er liðin áttust við á Pepsí-vellinum í Laugardal í gær. Lokatölur 5-1 eftir góðan lokakafla.
Draumur íslenska liðsins um EM lifir eftir sigur gærdagsins en Ísland þarf nú að vinna Færeyjar ytra í lokaleiknum og treysta á að Frakkar vinni Sviss til að Ísland fari í umspil um sæti á EM á næsta ári.
Daníel Tristan Guðjohnsen kom Íslandi yfir eftir laglega sókn sem lauk með fyrirgjöf Galdurs Guðmundssonar fyrir fætur hans. Galdur lagði þá einnig upp mark fyrir Benoný Breka Andrésson undir lok fyrri hálfleiks og staðan 2-0 í hléi.
Sviss gerði þrefalda breytingu í hálfleik og einn þeirra sem kom af bekknum Labinot Bajrami, minnkaði muninn í 2-1 þegar aðeins 40 sekúndur voru liðnar af síðari hálfleik.
Strákarnir létu það ekki á sig fá og mörk frá Davíð Helga Aronssyni, annað frá Daníel Tristan Guðjohnsen og svo frá Hilmi Rafn Mikaelssyni tryggðu Íslandi 5-1 sigur.
Öll mörkin má sjá í spilaranum að ofan.