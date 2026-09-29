Stressaður Arnar verði að vinna: „Er þetta of flókið?“

Kári Árnason, fyrrverandi landsliðsmaður Íslands, segir Arnar Gunnlaugsson einfaldlega verða að landa sigri með íslenska landsliðinu í kvöld gegn Lúxemborg. Pressan er farin að gera vart um sig og langt frá síðasta sigurleik.
„Hann er stressaður,“ sagði Kári í upphitun fyrir leik kvöldsins á Sýn Sport aðspurður hvernig Arnari líði núna þegar að úrslitin hafa ekki verið að falla Íslandi í vil undir hans stjórn. „Hann verður að vinna. Svo einfalt er það,“ bætti Kári við og sagði Lúxemborg sterkari andstæðing en Eistland sem við mættum um daginn.
„Þeir hugsa að þeir eigi að vinna þetta líka Lúxemborg, en við eigum að vinna þetta.“
Aron Elís Þrándarson tók í svipaðan streng.
„Við verðum að fá alvöru frammistöðu í kvöld. Þjóðin er búinn að vera bíða eftir vítamínsprautu, fá góða frammistöðu til að byggja ofan á,“ sagði Aron Elís Þrándarson.
Arnar tók við stjórnartaumunum hjá íslenska landsliðinu í janúar árið 2025. Liðið hefur aðeins unnið þrjá leiki undir hans stjórn í sextán leikjum. Aðeins tveir þeirra eru keppnisleikir og síðasti sigurinn kom fyrir rúmum tíu mánuðum síðar. Menn farnir að finna fyrir pressunni.
„Já ég efast ekki um það. Ég held það myndu allir, sérstaklega þjálfarateymið, vilja værum að ná betri árangri, að þetta væri að virka. Það sem Arnar er að reka sig á er að leikskipulagið og þessi taktík sem hann er að spila er kannski ekki alveg að skila stigum í hús. Er þetta of flókið? Er of lítill tími til þess að koma þessu inn í landsliðsbolta? Erum við með réttu leikmenn í þetta?“
Leikur Íslands og Lúxemborgar hefst klukkan korter í sjö og er sýndur í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn Sport. Upphitun fyrir leik er hafin.