Fótbolti

„Langt síðan við unnum fót­bolta­leik“

Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar
Guðlaugur Victor Pálsson skoraði þriðja mark Íslands í kvöld.
Guðlaugur Victor Pálsson skoraði þriðja mark Íslands í kvöld. Mynd:KSÍ

Guðlaugur Victor Pálsson skoraði þriðja mark íslenska landsliðsins er liðið vann sterkan 3-0 sigur gegn Lúxemborg í 4. riðli C-deildar Þjóðadeildarinnar í knattspyrnu í kvöld.

Heyra mátti á fagnaðarlátunum úr klefa íslenska liðsins að sigurinn var liðinu kærkominn, og Guðlaugur tók undir það.

„Já, klárlega. Það er gaman að vinna og við erum í þessu til að vinna,“ sagði Guðlaugur Victor í samtali við Stefán Árna Pálsson eftir leik.

„Það er langt síðan við unnum fótboltaleik þannig að þetta var virkilega ánægjulegt.“

Ekki nóg með það að íslenska liðinu tókst að skora þrjú mörk í leik kvöldsins, heldur hélu íslensku strákarnir marki sínu hreinu í fyrsta skipti síðan í nóvember á síðasta ári.

„Við vorum bara með gott skipulag og börðumst vel fyrir hvorn annan. Við gerðum vel og héldum þeim frá. Ég held að þeir hafi átt eitt skot á markið. Við vildum bara svara vel fyrir okkur eftir síðasta leik og mér fannst við gera það. Þetta var ekkert bara aftasta línan heldur voru þetta bara allir. Allir þessir ellefu leikmenn sem voru inni á vellinum,“ sagði Guðlaugur og hélt áfram.

„Við gerðum vel. Það var góð orka, sem vantaði í síðasta leik. Það var fínt að hafa svarað þessu svona.“

Þá hrósaði Guðlaugur Stefáni Teiti Þórðarsyni, sem hefur leyst stöðu miðvarðar í síðustu leikjum.

„Það er frábært að fá hann þarna inn. Stebbi er bara búinn að standa sig virkilega vel. Hann er ekki vanur að spila þessa stöðu, en hann er bara það góður fótboltamaður og hann er líka með þetta football intelligence. Hann hefur bara gert virkilega, virkilega vel og ég er mjög ánægður með hann eins og allt liðið.“

Að lokum gat Guðlaugur einnig leyft sér að gleðjast yfir markinu sem hann skoraði í kvöld, en það var hans sjötta mark fyrir landsliðið.

„Mjög gaman að skora, virkilega. Þetta var frábær bolti frá Gylfa og gaman að sjá hann í netinu,“ sagði Guðlaugur að lokum.

Klippa: Gulli Victor
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