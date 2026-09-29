„Langt síðan við unnum fótboltaleik“ Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 29. september 2026 21:08 Guðlaugur Victor Pálsson skoraði þriðja mark Íslands í kvöld. Mynd:KSÍ Guðlaugur Victor Pálsson skoraði þriðja mark íslenska landsliðsins er liðið vann sterkan 3-0 sigur gegn Lúxemborg í 4. riðli C-deildar Þjóðadeildarinnar í knattspyrnu í kvöld. Heyra mátti á fagnaðarlátunum úr klefa íslenska liðsins að sigurinn var liðinu kærkominn, og Guðlaugur tók undir það. „Já, klárlega. Það er gaman að vinna og við erum í þessu til að vinna,“ sagði Guðlaugur Victor í samtali við Stefán Árna Pálsson eftir leik. „Það er langt síðan við unnum fótboltaleik þannig að þetta var virkilega ánægjulegt.“ Ekki nóg með það að íslenska liðinu tókst að skora þrjú mörk í leik kvöldsins, heldur hélu íslensku strákarnir marki sínu hreinu í fyrsta skipti síðan í nóvember á síðasta ári. „Við vorum bara með gott skipulag og börðumst vel fyrir hvorn annan. Við gerðum vel og héldum þeim frá. Ég held að þeir hafi átt eitt skot á markið. Við vildum bara svara vel fyrir okkur eftir síðasta leik og mér fannst við gera það. Þetta var ekkert bara aftasta línan heldur voru þetta bara allir. Allir þessir ellefu leikmenn sem voru inni á vellinum,“ sagði Guðlaugur og hélt áfram. „Við gerðum vel. Það var góð orka, sem vantaði í síðasta leik. Það var fínt að hafa svarað þessu svona.“ Þá hrósaði Guðlaugur Stefáni Teiti Þórðarsyni, sem hefur leyst stöðu miðvarðar í síðustu leikjum. „Það er frábært að fá hann þarna inn. Stebbi er bara búinn að standa sig virkilega vel. Hann er ekki vanur að spila þessa stöðu, en hann er bara það góður fótboltamaður og hann er líka með þetta football intelligence. Hann hefur bara gert virkilega, virkilega vel og ég er mjög ánægður með hann eins og allt liðið.“ Að lokum gat Guðlaugur einnig leyft sér að gleðjast yfir markinu sem hann skoraði í kvöld, en það var hans sjötta mark fyrir landsliðið. „Mjög gaman að skora, virkilega. Þetta var frábær bolti frá Gylfa og gaman að sjá hann í netinu,“ sagði Guðlaugur að lokum. Klippa: Gulli Victor Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Fótbolti City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Enski boltinn Björk segir öllum þjálfurum upp Sport Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir Fótbolti Veittist að þjálfara í 3. flokki og málið á borð HSÍ Handbolti Hörður svarar: „Svo alvarlegar ásakanir eiga ekki heima í opinberri umræðu“ Handbolti Átti aldrei að geta hlaupið aftur en vann Bakgarðinn Sport Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Íslenski boltinn Leik lokið: Valur - Mors-Thy 39-28 | Þar lágu Danir í þvi Handbolti Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl Fótbolti Fleiri fréttir „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ „Get ekki beðið um mikið meira“ Meistarataktar í Sevilla frá upphafi til enda „Langt síðan við unnum fótboltaleik“ „Frá morgunmat fram á 90. mínútu“ Tíu tékkar réðu ekki við Englendinga Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Stressaður Arnar verði að vinna: „Er þetta of flókið?“ „Það er ekkert grín að skora fimm mörk í landsleik“ „Við ætlum bara að klára okkar og gera það sem við mögulega getum“ Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir „Þýðir ekkert að væla yfir stöðunni“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Þakklátur Gylfi Þór byrjar í kvöld: „Núna er þetta öðruvísi“ Gylfi Þór kemur inn í byrjunarlið Íslands Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane 50 Íslendingar meðal 8.500 áhorfenda Arnar fái silkihanskameðferð: „Um hvað ertu að tala?“ Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Ætlar að dreifa fé í aðdraganda kosninga Líklegra að Ísland verði í næstneðsta flokki Fluttur á sjúkrahús með alvarlega áverka eftir slys í mötuneyti Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Heimir gaf frí Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Sjá meira