Lögmaður Lindsay Clancy hefur farið fram á það við dómara að hann hlífi henni gegn öðrum réttarhöldum og segir að saksóknarar sitji ekki á nægjanlegum sönnunargögnum. Þeir geti ekki sýnt fram á að hún sé sakhæf fyrir að hafa banað þremur ungum börnum sínum.
Þess í stað vill Kevin Reddington, lögmaðurinn, að William Sullivan, dómarinn í málinu, úrskurði sjálfur að Clancy sé ósakhæf vegna geðrænna vandamála, samkvæmt AP fréttaveitunni.
Ellefu kviðdómendur af tólf vildu sýkna hana af sömu ástæðum eftir sjö vikna réttarhöld en sá tólfti neitaði að gera það, þótt hann hefði viðurkennt að hann efaðist um að hún væri sakhæf. Dómarinn þurfti því að binda enda á réttarhöldin án niðurstöðu.
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Saksóknarar í Plymouth-sýslu í Massachusetts hafa ekki opinberað hvort þeir ætli sér að rétta yfir hinni 36 ára gömlu Clancy á nýjan leik.
Í janúar 2023 kyrkti Clancy þrjú börn sín með æfingateygjum og reyndi síðan að svipta sig lífi með því að stökkva út um glugga á annarri hæð. Hún lamaðist fyrir neðan mitti við fallið.
Lögmenn Clancy hafa ekki neitað því að hún hafi myrt börnin en segja hana hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Hún sé með geðhvarfasýki og að þunglyndislyf sem hún fékk eftir fæðingu þriðja barnsins hafi valdið því að geðheilsa hennar versnaði til muna. Hún hafði ítrekað leitað sér aðstoðar og skömmu fyrir morðin fór hún sjálfviljug á geðdeild.
Hún var útskrifuð þaðan nítján dögum áður en hún myrti börnin.
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Þegar hún framdi morðin sagðist hún hafa heyrt rödd sem sagði henni að bana börnunum og svo sjálfri sér. Börnin voru fimm ára, þriggja ára og átta mánaða.
Málið gegn Clancy hefur verið mikið á milli tannanna á fólki vestanhafs. Margir sýna henni samhug og telja málið sýna skort á geðheilbrigðisþjónustu fyrir nýbakaðar mæður. Aðrir vilja að Clancy sé refsað, þar sem morðin hafi verið skipulögð.
Símtal eiginmanns Clancy til neyðarlínunnar var spilað í dómsal en þrjár konur sem voru í kviðdómnum sögðu í viðtali að það hefði verið eitthvað það versta sem þær hefðu heyrt. Símtalið hefði aftur verið spilað þegar kviðdómendur voru að reyna að ná saman um niðurstöðu og þá hefði fólk brostið í grát.
Sjá einnig: „Hún drap börnin“
Dómarinn viðurkenndi í dómsal að réttarhöldin hefðu tekið verulega á fyrir alla sem að þeim komu. Clancy sjálf fór nokkrum sinnum að gráta í dómsal en Sullivan þurfti einu sinni að gera hlé á réttarhöldunum. Þá höfðu verið sýndar myndir af líkum barnanna og Clancy fór að hágráta.
Í nýrri kröfu til dómarans bendir Reddington á að samkvæmt lögum Massachusetts þurfi saksóknarar að sanna að Clancy ætti ekki við geðrænan vanda að stríða eða sanna að þrátt fyrir vanda hefði hún haft getu til að átta sig á því að gjörðir hennar væru rangar eða brot á lögum. Þeir hefðu gert hvorugt í réttarhöldunum.
Enginn af þeim sérfræðingum sem hefðu borið vitni hefði haldið því fram að Clancy væri ekki veik.
Þess í stað segir Reddington að saksóknarar hafi reynt að sýna fram á að Clancy hefði getað skipulagt afmælisveislu, farið með börn til læknis og haldið áfram að lifa fremur eðlilegu lífi og það væri til marks um að geðheilsa hennar hefði ekki verið svo slæm að hún hefði ekki verið meðvituð um hvað hún var að gera þegar hún banaði börnunum.
Reddington sagði í kröfunni til dómarans að saksóknarar hefðu rangt fyrir sér. Geta til að framkvæma hefðbundin verkefni á krísutímum væri ekki, eins og allir sérfræðingar hefðu verið sammála um, til marks um sakhæfi svo það væri hafið yfir skynsamlegan vafa, samkvæmt lögum.
Áður hefur Reddington sagt opinberlega að hann telji Clancy ekki hafa heilsu til að ganga gegnum önnur réttarhöld.
Verði Clancy úrskurðuð ósakhæf, af dómara eða nýjum kviðdómi, verður hún að öllum líkindum áfram vistuð á réttargeðdeild. Ef hún verður á endanum úrskurðuð sakhæf og dæmd mun hún verja bróðurparti ævinnar, eða henni allri, í fangelsi.