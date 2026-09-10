Kanna hvort Kim eigi son

Forsvarsmenn Leyniþjónustu Suður-Kóreu segja að verið sé að kanna hvort Kim Jong Un, einræðisherra Norður-Kóreu, eigi son. Upplýsingar um fjölskyldu einræðisherrans eru gífurlega takmarkaðar. Hver sem niðurstaðan verður segja þeir að Kim hafi valið Kim Ju Ae dóttur sína sem arftaka sinn.
Leyniþjónustan hefur áður sagt að Kim sé talinn eiga þrjú börn með Ri Sol Ju, eiginkonu sinni, en fyrir utan Kim Ju Ae, dóttur þeirra, er lítið vitað um þau.
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Kim Ju Ae sást fyrst opinberlega árið 2022 þegar hún var með föður sínum að fylgjast með tilraunaskoti nýrrar langdrægrar skotflaugar. Fyrir það komu einu upplýsingarnar um hana, og þar á meðal nafn hennar, frá Dennis Rodman, fyrrverandi körfuboltamanni og vini Kims. Hann ferðaðist nokkrum sinnum til Norður-Kóreu frá 2013 til 2017.
Síðan þá hefur hún fylgt honum á fjölmarga viðburði og í opinberar heimsóknir. Hún fór til að mynda með Kim í opinbera heimsókn til Kína.
Ráðamenn í Suður-Kóreu segja að það og fleiri atriði, eins og hvernig talað er um hana í ríkismiðlum Norður-Kóreu, sýni fram á að hann hafi valið hana sem arftaka sinn.
Suður-Kóreumenn telja sig vita að Kim eigi barn sem er yngra en Kim Ju Ae en ekki er vitað hvers kyns það barn er né nákvæmlega hvenær það fæddist.
Samkvæmt AFP fréttaveitunni er einnig verið að rannsaka hvort Kim eigi eldri son. Eins og áður segir hefur það lengi verið talið en aldrei staðfest. Forsvarsmenn leyniþjónustunnar ítreka þá að ef það barn reynist raunverulegt sé það ekki í stöðu til að verða arftaki föður síns.
Sérfræðingur í málefnum Norður-Kóreu segir í samtali við AFP að í raun skipti aldur ekki máli þegar hver tekur við stjórnartaumunum í Norður-Kóreu. Vísar hann til þess að Kim hafi ekki verið elsti sonur föður síns.
Kim Jong Il, faðir Kims Jong Un, eignaðist þrjá syni og þrjár dætur með þremur konum, svo vitað sé. Af þeim er Kim yngsti sonur hans en eins og frægt er þá er Kim talinn hafa ráðið elsta bróður sinn af dögum með taugaeitri sem skilgreint er sem gereyðingarvopn á flugvelli í Kúala Lúmpúr árið 2017.
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Hinn bróðir einræðisherrans heitir Kim Jong Chul en hann er talinn búa í Pyongyang og kemur lítið að stjórnmálum Norður-Kóreu. Kim Yo Jong, yngri systir einræðisherrans, er talin töluvert valdamikil í Norður-Kóreu og hefur spilað stóra rullu í samskiptum ríkisins við Suður-Kóreu.
Hvað varðar kyn væntanlegs arftaka einræðisherrans er Norður-Kórea hins vegar mjög karllægt ríki, ef svo má segja. Frá því það var stofnað árið 1948 hefur því verið stýrt af þremur körlum, Kom Il Sung, Kom Jong Il og Kim Jong Un.
Margir sérfræðingar efast um að æðstu ráðamenn og herforingjar Norður-Kóreu, sem eru allir eldri karlar, muni sætta sig við að taka skipunum frá konu.