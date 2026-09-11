Undanfarnar vikur hafa ýmsar frásagnir Donalds Trump Bandaríkjaforseta um hvar hann var á þessum degi fyrir 25 árum verið dregnar fram. Aldarfjórðungur er liðinn frá því að tveimur flugvélum var flogið á Tvíburaturnana í New York-borg með þeim afleiðingum að turnarnir féllu báðir. Tæplega þrjú þúsund létust í árásinni.
Þann 11. september 2001 tóku meðlimir hryðjuverkasamtakanna al-Qaeda yfir fjórar flugvélar og flugu tveimur þeirra á Tvíburaturnana sem stóðu í New York-borg. Þriðju flugvélinni var flogið á höfuðstöðvar varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna í Pentagon en sú fjórða brotlenti í Pennsylvaniu-fylki eftir að farþegarnir náðu aftur að taka yfir flugvélina.
The Atlantic tók saman frásagnir Trumps af því hvar hann hefur sagst vera á meðan árásirnar stóðu yfir í New York-borg. Tilefnið var athöfn fyrir nokkrum dögum þar sem viðbragðsaðilar sem tóku þátt í björgunaraðgerðum 11. september og fjölskyldur þeirra voru heiðruð.
„Ég var að byggja stóra byggingu í New York og ég tók iðnaðarmenn niður eftir með mér eftir að þetta gerðist og þeir hikuðu ekki. Allir fóru með mér. Við fórum saman sem stór hópur. Í fullri hreinskilni var ekkert mikið sem við gátum gert. Þetta var hrátt, það hafði enginn séð neitt þessu líkt,“ sagði Trump í ræðunni sinni.
Hann áréttaði síðar að hann hefði ekki verið nærri byggingunni þann sama dag heldur hafi mætt með hópinn nokkrum dögum síðar. Þar mætti hann í sjónvarpsviðtal sem hann birti síðan sjálfur nýlega á Truth Social eftir að fjölmiðlar vestanhafs hófu að efast um þessa frásögn hans hér að ofan. Þá birti hann langa færslu þar sem hann sakar fjölmiðlana um upplýsingaóreiðu.
Í umfjöllun Atlantic er haft eftir Richard Alles, sem starfaði árið 2001 hjá Slökkviliði New York-borgar og var einn þeirra sem stýrði aðgerðum eftir árásirnar. Í viðtali frá 2019 segist hann aldrei hafa séð Trump á svæðinu og taldi ólíklegt að almennur borgari hefði tekið þátt á þessum tímapunkti.
„Er möguleiki á því að hann hafi verið þarna sjálfur og ég vissi ekki af því? Það er möguleiki en ég þekki engan sem segist hafa séð hann.“
Hundruð þúsunda tonna af eitruðum húsarústum voru á víð og dreif um Manhattan eftir árásirnar. Árið 2023 var talið að um fimm þúsund manns hefðu látist af völdum veikinda vegna árásarinnar.
Þá vöknuðu upp spurningar um hvort byggingin, sem var kölluð U.S. Steel en er betur þekkt sem One Liberty Plaza, myndi hrynja en hún stóð við hlið turnanna. Trump minntist á það við athöfnina. Miðað við frásögnina hljómaði það líkt og hann hefði verið í eða nærri byggingunum þegar árásirnar áttu sér stað en sagði seinna meir að þetta hefði gerst nokkrum dögum síðar.
„Ég mun aldrei gleyma því, tveir slökkviliðsmenn. Við héldum að byggingin væri að fara hrynja yfir okkur og tveir slökkviliðsmenn - stórir, sterkir strákar. Og ég er ekki minnsti maður í heiminum. Þeir gripu undir handakrikana mína og sögðu „við þurfum að komast héðan út“. Og þeir bókstaflega lyftu mér upp - það er ekki auðvelt; ég er stór. Þeir lyftu mér og byrjuðu að hlaupa með mig. Ég sagði „félagar, ég get hlaupið sjálfur“. En þeir voru æðislegir, en þeir héldu að byggingin væri að fara hrynja. Hún hrundi ekki: bandarískt stál.“
Hann hefur áður minnst á álíka sögu, til að mynda árið 2016. Þá hafi hann verið nærri byggingunni og tveir risastórir menn hefðu gripið hann. Fimm árum síðar sagði hann að mennirnir tveir hefðu verið slökkviliðsmenn sem gripu í hann og hlupu burt þegar marr heyrðist frá byggingunni.
Fjölmiðillinn CNN hefur einnig farið yfir frásagnir Trumps og áréttað að það séu ekki til nein sönnunargögn um að Trump hafi verið í eða við U.S. Steel-bygginguna nokkrum dögum eftir árásirnar.
En þá vaknar upp spurningin, hvar var Trump þegar turnarnir féllu? Miðað við viðtal sem hann fór í samdægurs hjá fjölmiðli staðsettum í New Jersey var hann á heimili sínu í Trump Tower. Þar lýsti hann því að hafa séð risastóra sprengingu og tók myndband.
„Í mörg ár hef ég horft beint á bygginguna, ég hef séð Empire State-bygginguna og Tvíburaturnana fyrir aftan og núna er ég að horfa á ekkert. Þetta er farið og það er erfitt að trúa því,“ sagði hann í viðtalinu samkvæmt áðurnefndri umfjöllun Atlantic.
Seinna meir hefur forsetinn minnst á það að hafa séð seinni flugvélina þegar hún lenti á turninum en gerði það ekki í þessu fyrsta viðtali. Árið 2015 sagðist hann sjálfur hafa séð fólk hoppa út úr turninum en í fyrri viðtölum sagðist hann hafa rætt við einhvern sem sá fólkið hoppa út.
Mikill meirihluti þeirra sem lést við fall turnanna var á hæðunum þar sem flugvélin lenti og þar fyrir ofan. Talið er að yfir tvö hundruð hafi hoppað úr turnunum, flest vegna mikils hita, elds og reyks.
Margir hafa séð ljósmyndina The Falling Man sem er af manni sem virðist hafa hoppað úr turninum og stefnir niður á jörðina.