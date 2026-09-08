Stór varða í langþráðri endurkomu Patriks: „Eitt skref í einu“ Aron Guðmundsson skrifar 8. september 2026 17:52 Patrik í leik með íslenska landsliðinu á sínum tíma Patrik Sigurður Gunnarsson, markvörður belgíska félagsins Kortrijk sér nú fyrir endann á krefjandi tímabili þar sem að 683 dagar liðu frá hans síðasta leik þar til hann var aftur í leikmannahópi Kortrijk. Patrik greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum en í sumar opnaði hann sig um veikindi í viðtali við RÚV. Markvörðurinn knái greindist með Guillain-Barré heilkenni, taugasjúkdóm sem hafði alvarleg áhrif á hreyfigetu hans. „638 dagar frá síðasta keppnisleik mínum þar til að ég var aftur í leikmannahópi fyrir leik. Þakklátur fyrir það að vera snúinn aftur með liðinu. Eitt skref í einu,“ skrifar Patrik í færslu á samfélagsmiðlum. View this post on Instagram A post shared by Patrik Gunnarsson (@patrikgunnars) Eins og Patrik greindi frá í samtali við RÚV á sínum tíma hefur hann geta æft með liði sínu á fullu síðan í júní fyrr í sumar og þá hefur hann fengið tækifæri í æfingarleikjum. Skrefið, að vera aftur í leikmannahópi í keppnisleik með Kortrijk, er hins vegar stórt og vonandi að markvörðurinn knái fái tækifæri til þess að sanna sig á nýjan leik von bráðar. Hinn 25 ára gamli Patrik hefur verið á mála hjá Kortrijk síðan sumarið 2024 en hann gekk í raðir félagsins frá Viking í Noregi. Patrik á að baki 4 A-landsleiki fyrir Íslands hönd. Patrik var í leikmannahópi Kortrijk í leik liðsins gegn Zulte Waregem í belgísku úrvalsdeildinni á sunnudaginn síðastliðinn. Kortijk tapaði leiknum 2-0 og er sem stendur á botni deildarinnar með núll stig eftir fimm umferðir. Landslið karla í fótbolta Belgíski boltinn Íslendingar erlendis Fótbolti Mest lesið „Mun ekki kvarta næst þegar ég borga skatt“ Sport „Eru og voru ekki mínir bestu vinir“ Handbolti Ancelotti dásamar Hákon fyrir stórt kvöld Fótbolti „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Íslenski boltinn Spurður um íslenska dómarann og hellti þá úr skálum reiði sinnar Fótbolti Treyjur Liverpool taka breytingum Enski boltinn Aron og Kúveit redda strákunum okkar eftir svik Egypta Handbolti Furðu lostinn og reiður Nökkvi laus við bann Fótbolti Draumabyrjun Alberts sem reyndist hetja Lazio Fótbolti Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir Stór varða í langþráðri endurkomu Patriks: „Eitt skref í einu“ Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Hjartaaðgerð McTominay gekk vel Mourinho fékk úðara að gjöf Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Spurður um íslenska dómarann og hellti þá úr skálum reiði sinnar Treyjur Liverpool taka breytingum Ancelotti dásamar Hákon fyrir stórt kvöld Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Furðu lostinn og reiður Nökkvi laus við bann Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Dagskráin í dag: Meistaradeildin hefst og Hákon er þar í eldlínunni Árni Gautur heiðraður af ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Draumabyrjun Alberts sem reyndist hetja Lazio Daníel Guðjohnsen fékk tækifæri eftir mikla óvissu Elche - Real Sociedad | Orri í eldlínunni Lið Elíasar bjargaði stigi Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Hafa ekki enn fengið útskýringu á því af hverju Balogun fékk að spila Fer frá Hlíðarenda til Molde Daníel Tristan sáttur eftir að samkeppnin fór til Noregs Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Messi og Ronaldo verða loksins liðsfélagar Sjá meira