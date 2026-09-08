Fótbolti

Stór varða í langþráðri endur­komu Pat­riks: „Eitt skref í einu“

Aron Guðmundsson skrifar
Patrik í leik með íslenska landsliðinu á sínum tíma
Patrik í leik með íslenska landsliðinu á sínum tíma

Patrik Sigurður Gunnarsson, markvörður belgíska félagsins Kortrijk sér nú fyrir endann á krefjandi tímabili þar sem að 683 dagar liðu frá hans síðasta leik þar til hann var aftur í leikmannahópi Kortrijk.

Patrik greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum en í sumar opnaði hann sig um veikindi í viðtali við RÚV. 

Markvörðurinn knái greindist með Guillain-Barré heilkenni, taugasjúkdóm sem hafði alvarleg áhrif á hreyfigetu hans. 

„638 dagar frá síðasta keppnisleik mínum þar til að ég var aftur í leikmannahópi fyrir leik. Þakklátur fyrir það að vera snúinn aftur með liðinu. Eitt skref í einu,“ skrifar Patrik í færslu á samfélagsmiðlum.

Eins og Patrik greindi frá í samtali við RÚV á sínum tíma hefur hann geta æft með liði sínu á fullu síðan í júní fyrr í sumar og þá hefur hann fengið tækifæri í æfingarleikjum. 

Skrefið, að vera aftur í leikmannahópi í keppnisleik með Kortrijk, er hins vegar stórt og vonandi að markvörðurinn knái fái tækifæri til þess að sanna sig á nýjan leik von bráðar. 

Hinn 25 ára gamli Patrik hefur verið á mála hjá Kortrijk síðan sumarið 2024 en hann gekk í raðir félagsins frá Viking í Noregi. 

Patrik á að baki 4 A-landsleiki fyrir Íslands hönd.

Patrik var í leikmannahópi Kortrijk í leik liðsins gegn Zulte Waregem í belgísku úrvalsdeildinni á sunnudaginn síðastliðinn. Kortijk tapaði leiknum 2-0 og er sem stendur á botni deildarinnar með núll stig eftir fimm umferðir.

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