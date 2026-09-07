Fótbolti

Lið Elíasar bjargaði stigi

Aron Guðmundsson skrifar
Elías Rafn Ólafsson varði mark Midtjylland í kvöld
Elías Rafn Ólafsson varði mark Midtjylland í kvöld Getty/Archivio Massimo

Íslenski landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson stóð á milli stanganna er lið hans Midtjylland gerði 2-2 jafntefli við FC Nordsjælland í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld.

Mörkin létu bíða eftir sér í leik kvöldsins en þegar að það fyrsta kom var eins og flóð gáttir hefðu opnast. 

Mark Brink kom gestunum í liði Nordsjælland yfir með fyrsta marki leiksins á 63.mínútu en forysta gestanna stóð aðeins yfir í um níu mínútur eða þar til að Friday Etim jafnaði metin fyrir Midtjylland. 

Gleði heimamanna með jöfnunarmarkið var þá heldur skamvinn því aðeins tveimur mínútum eftir mark Etim kom Hjalte Boe Rasmussen Nordsjælland aftur yfir. Staðan 2-1 gestunum í vil.

Allt virtist stefna í sigur þeirra en þegar komið var fram á 86. mínútu tókst Martin Erlic að jafna metin fyrir Midtjylland með öðru marki liðsins og um leið bjarga stigi.

Lokatölur urðu 2-2 jafntefli. Úrslit sem sjá til þess að Íslendingalið FC Kaupmannahafnar situr eitt á toppi dönsku úrvalsdeildarinnar með þrigga stiga forskot þegar að sjö umferðir hafa verið leiknar. 

Midtjylland vermir annað sæti deildarinnar með 15 stig og Nordsjælland er í því þriðja með einu stigi minna. 

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