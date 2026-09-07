Lið Elíasar bjargaði stigi Aron Guðmundsson skrifar 7. september 2026 19:08 Elías Rafn Ólafsson varði mark Midtjylland í kvöld Getty/Archivio Massimo Íslenski landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson stóð á milli stanganna er lið hans Midtjylland gerði 2-2 jafntefli við FC Nordsjælland í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Mörkin létu bíða eftir sér í leik kvöldsins en þegar að það fyrsta kom var eins og flóð gáttir hefðu opnast. Mark Brink kom gestunum í liði Nordsjælland yfir með fyrsta marki leiksins á 63.mínútu en forysta gestanna stóð aðeins yfir í um níu mínútur eða þar til að Friday Etim jafnaði metin fyrir Midtjylland. Gleði heimamanna með jöfnunarmarkið var þá heldur skamvinn því aðeins tveimur mínútum eftir mark Etim kom Hjalte Boe Rasmussen Nordsjælland aftur yfir. Staðan 2-1 gestunum í vil. Allt virtist stefna í sigur þeirra en þegar komið var fram á 86. mínútu tókst Martin Erlic að jafna metin fyrir Midtjylland með öðru marki liðsins og um leið bjarga stigi. Lokatölur urðu 2-2 jafntefli. Úrslit sem sjá til þess að Íslendingalið FC Kaupmannahafnar situr eitt á toppi dönsku úrvalsdeildarinnar með þrigga stiga forskot þegar að sjö umferðir hafa verið leiknar. Midtjylland vermir annað sæti deildarinnar með 15 stig og Nordsjælland er í því þriðja með einu stigi minna. Danski boltinn Landslið karla í fótbolta Fótbolti Íslendingar erlendis Mest lesið Á spítala eftir hræðilegt brot: „Þetta er morðtilraun“ Fótbolti Ungur Mexíkói sló heimsmet Hafþórs sem vann samt mótið Sport Heiðruðu þjóðarmorðingja fyrir leik Sport Messi og Ronaldo verða loksins liðsfélagar Fótbolti Bjargaði mótherja sínum úr logandi bíl Sport Rekinn fimm dögum eftir að hafa lánað Albert Fótbolti Versti stjóri Bretlandseyja? Enski boltinn Gaf hundinum sínum loforð og sló heimsmet Hafþórs Sport Daníel Tristan sáttur eftir að samkeppnin fór til Noregs Fótbolti Fer frá Hlíðarenda til Molde Fótbolti Fleiri fréttir Stjarnan - Víkingur R. | Bæði lið þurfa á stigunum að halda Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Hafa ekki enn fengið útskýringu á því af hverju Balogun fékk að spila Fer frá Hlíðarenda til Molde Daníel Tristan sáttur eftir að samkeppnin fór til Noregs Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Messi og Ronaldo verða loksins liðsfélagar Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni Versti stjóri Bretlandseyja? Rekinn fimm dögum eftir að hafa lánað Albert Á spítala eftir hræðilegt brot: „Þetta er morðtilraun“ Koeman yngri fyrsti markvörðurinn til að skora tvennu „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Juventus bjargaði stigi í lokin Neitar að ræða við fjölmiðla en ætlar í framboð Júlíus öflugur í frábærum sigri Logi tapaði og Salah skoraði Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Sjá meira