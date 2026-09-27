Þórir Jóhann Helgason, leikmaður Venezia á Ítalíu, hefur verið kallaður inn í íslenska landsliðið sökum meiðsla sem Albert Guðmundsson varð fyrir í leik liðsins gegn Eistlandi í gær.
Frá þessu greinir KSÍ í færslu á samfélagsmiðlum nú rétt í þessu en eins og Vísir greindi frá í morgun verður Albert ekki meira með í yfirstandandi verkefni eftir að hafa farið úr axlarlið í jafnteflinu gegn Eistlandi í gær.
Þórir Jóhann kemur inn en hann á 20 A-landsleiki að baki og hefur í þeim leikjum skorað tvö mörk. Hann gekk í raðir Venezia á Ítalíu í sumar frá Lecce og hefur komið við sögu í þremur leikjum á yfirstandandi tímabili.
Íslenska landsliðið heldur út til Lúxemborgar seinna í dag þar sem liðið mun mæta heimamönnum í öðrum leik sínum í C-deild Þjóðadeildarinnar á þriðjudaginn kemur.
Því næst tekur liðið á móti Búlgaríu hér heima á laugardaginn í næstu viku áður en verkefninu lýkur á útileik gegn Eistlandi þriðjudaginn 6. september.