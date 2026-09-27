Íslensku landsliðskonurnar allt í öllu í sigri Inter Aron Guðmundsson skrifar 27. september 2026 13:07 Cecilía í leik dagsins gegn Fiorentina Vísir/Getty Cecilía Rán Rúnarsdóttir hélt marki sínu hreinu og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir átti stoðsendingu þegar að lið þeirra, Inter, hóf tímabilið í ítölsku úrvalsdeildinni á sterkum 2-0 sigri gegn Fiorentina. Cecilía var sem fyrr í byrjunarliði Inter á meðan að Karólína Lea Vilhjálmsdóttir hóf leikinn á meðal varamanna liðsins en kom inn á 76. mínútu í stöðunni 1-0. Það var Lina Magull sem kom Inter yfir með fyrsta marki leiksins á 72. mínútu. Skömmu seinna kom Karólína Lea inn á og hún átti heldur betur eftir að láta til sín taka. Í uppbótartíma átti hún stoðsendinguna í marki sem gulltryggði 2-0 sigur Inter, mark sem að Brittany Raphino skoraði. Tveggja marka sigur í fyrsta leik Inter á tímabilinu í deildinni og liðið hélt hreinu. Frábær byrjun. Áfram í þýska bikarnum Í Þýskalandi var Emilía Kiær Ásgeirsdóttir í byrjunarliði Leipzig sem vann 2-0 sigur á Marburg í 16-liða úrslitum þýska bikarsins. Bæði mörk leiksins komu snemma í fyrri hálfleik og er Leipzig komið áfram í átta liða úrslit. Þungt tap Malmö Í Svíþjóð kom Hlín Eiríksdóttir inn á sem varamaður um miðbik seinni hálfleiks þegar lið hennar Malmö mátti þola þungt 3-1 tap gegn Brommapojkarna í sænsku úrvalsdeildinni. Malmö komst yfir í leiknum með marki á 22. mínútu en heimakonur í Brommapojkarna sneru leiknum sér í vil, skoruðu næstu þrjú mörkin og sigldu heim 3-1 sigri. Malmö er 3. sæti sænsku úrvalsdeildarinnar eftir 20 umferðir og háir harða baráttu við AIK um Evrópusæti. Fótbolti Landslið kvenna í fótbolta Ítalski boltinn Þýski boltinn Sænski boltinn Mest lesið Albert ekki meira með íslenska landsliðinu Fótbolti „Þetta er þorpið manns“ Íslenski boltinn Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Fótbolti Íslenska landsliðið í bakgarðshlaupum klárt Sport Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk Íslenski boltinn Kane klúðraði víti og heimsmeistararnir voru fljótir að refsa Fótbolti Vill að mótherji hans fari í bann eftir árekstur Formúla 1 Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Fótbolti Leikmaður Írlands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael Fótbolti Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Fótbolti Fleiri fréttir Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Þórir Jóhann kallaður inn í landsliðið Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk Dramatískur sigur og lið Sveindísar á mikilli siglingu Albert ekki meira með íslenska landsliðinu „Þetta er þorpið manns“ Myndaveisla: Ísland gerði svekkjandi jafntefli við Eistland Kane klúðraði víti og heimsmeistararnir voru fljótir að refsa Leikmaður Írlands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael „Við eigum að vinna þessa leiki“ Lúxemborg á toppi íslenska riðilsins Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig „Úrslitin eru vonbrigði og leikurinn vonbrigði“ „Það erfiðasta í fótbolta er að skora mörk“ „Láta kné fylgja kviði og keyra dálítið á þá“ Sjáðu mörk úr leik Íslands og Eistlands ásamt vítavörslu Hákons Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Byrjunarlið Íslands gegn Eistlandi: Stefán Teitur og Daníel í hjartanu - Orri fremstur Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn „Held að það sé ekki mikið vesen“ Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Lítur til Svía: „Þetta getur gefið þér helling“ „Ekkert feimnir að tala um það“ Ætlar ekki sömu leið og Óskar Hrafn: „Væri óskandi“ Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ „Höfum talað digurbarkalega um það“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Sjá meira