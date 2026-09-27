Fótbolti

Ís­lensku lands­liðs­konurnar allt í öllu í sigri Inter

Aron Guðmundsson skrifar
Cecilía í leik dagsins gegn Fiorentina
Cecilía í leik dagsins gegn Fiorentina Vísir/Getty

Cecilía Rán Rúnarsdóttir hélt marki sínu hreinu og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir átti stoðsendingu þegar að lið þeirra, Inter, hóf tímabilið í ítölsku úrvalsdeildinni á sterkum 2-0 sigri gegn Fiorentina. 

Cecilía var sem fyrr í byrjunarliði Inter á meðan að Karólína Lea Vilhjálmsdóttir hóf leikinn á meðal varamanna liðsins en kom inn á 76. mínútu í stöðunni 1-0. 

Það var Lina Magull sem kom Inter yfir með fyrsta marki leiksins á 72. mínútu. Skömmu seinna kom Karólína Lea inn á og hún átti heldur betur eftir að láta til sín taka.

Í uppbótartíma átti hún stoðsendinguna í marki sem gulltryggði 2-0 sigur Inter, mark sem að Brittany Raphino skoraði. Tveggja marka sigur í fyrsta leik Inter á tímabilinu í deildinni og liðið hélt hreinu. Frábær byrjun. 

Áfram í þýska bikarnum

Í Þýskalandi var Emilía Kiær Ásgeirsdóttir í byrjunarliði Leipzig sem vann 2-0 sigur á Marburg í 16-liða úrslitum þýska bikarsins. Bæði mörk leiksins komu snemma í fyrri hálfleik og er Leipzig komið áfram í átta liða úrslit. 

Þungt tap Malmö

Í Svíþjóð kom Hlín Eiríksdóttir inn á sem varamaður um miðbik seinni hálfleiks þegar lið hennar Malmö mátti þola þungt 3-1 tap gegn Brommapojkarna í sænsku úrvalsdeildinni. Malmö komst yfir í leiknum með marki á 22. mínútu en heimakonur í Brommapojkarna sneru leiknum sér í vil, skoruðu næstu þrjú mörkin og sigldu heim 3-1 sigri. 

Malmö er 3. sæti sænsku úrvalsdeildarinnar eftir 20 umferðir og háir harða baráttu við AIK um Evrópusæti. 

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