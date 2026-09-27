Fótbolti

Myndaveisla: Ís­land gerði svekkjandi jafn­tefli við Eist­land

Andri Broddason skrifar
Ísland þurfti að sætta sig við jafntefli gegn Eistlandi í hörkuleik á Laugardalsvelli í gær.
Ísland þurfti að sætta sig við jafntefli gegn Eistlandi í hörkuleik á Laugardalsvelli í gær. Anton/Vísir

Ísland mætti Eistlandi í riðlakeppni Þjóðadeildarinnar í gær og endaði leikurinn með 1-1 jafntefli. Það var fínasta mæting á Laugardalsvöll þar sem Anton Brink var með myndavélina á lofti.

Andri Lucas Guðjohnsen skoraði mark Íslands en liðið átti í vandræðum með að skapa fleiri færi. Maksim Paskotsi jafnaði metin fyrir Eista og urðu það einu mörk leiksins. Þau hefðu getað verið fleiri en Hákon Rafn Valdimarsson varði frábærlega í marki Íslands.

Mikael Egill Ellertsson var í harðri baráttu í leiknum í gær.Anton/Vísir
Orri Steinn Óskarsson, fyrirliði Íslands, reyni að koma boltanum í markið.Anton/Vísir
Anton/Vísir
Albert Guðmundsson meiddist í leiknum og fór af velli eftir að hafa fengið aðhlynningu.Anton/Vísir
Anton/Vísir
Kristall Máni Ingason kom með góða orku inn í lok leiks.Anton/Vísir
Hákon Rafn Valdimarsson fagnaði vel eftir að hafa varið vítaspyrnu Eistlands.Anton/Vísir
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