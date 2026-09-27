Myndaveisla: Ísland gerði svekkjandi jafntefli við Eistland Andri Broddason skrifar 27. september 2026 08:01 Ísland þurfti að sætta sig við jafntefli gegn Eistlandi í hörkuleik á Laugardalsvelli í gær. Anton/Vísir Ísland mætti Eistlandi í riðlakeppni Þjóðadeildarinnar í gær og endaði leikurinn með 1-1 jafntefli. Það var fínasta mæting á Laugardalsvöll þar sem Anton Brink var með myndavélina á lofti. Andri Lucas Guðjohnsen skoraði mark Íslands en liðið átti í vandræðum með að skapa fleiri færi. Maksim Paskotsi jafnaði metin fyrir Eista og urðu það einu mörk leiksins. Þau hefðu getað verið fleiri en Hákon Rafn Valdimarsson varði frábærlega í marki Íslands. Mikael Egill Ellertsson var í harðri baráttu í leiknum í gær.Anton/Vísir Orri Steinn Óskarsson, fyrirliði Íslands, reyni að koma boltanum í markið.Anton/Vísir Anton/Vísir Albert Guðmundsson meiddist í leiknum og fór af velli eftir að hafa fengið aðhlynningu.Anton/Vísir Anton/Vísir Kristall Máni Ingason kom með góða orku inn í lok leiks.Anton/Vísir Hákon Rafn Valdimarsson fagnaði vel eftir að hafa varið vítaspyrnu Eistlands.Anton/Vísir Daníel Leó Grétarsson fékk sár á höfuðið sem þurfti að búa um.Anton/Vísir Íslenska liðið fagnaði marki Andra Lucasar samanAnton/Vísir Andri Lucas Guðjohnsen kom Íslandi í forystuna með góðum skalla.Anton/Vísir Leikmenn beggja liða lögðu mikla orku í leikinn og köstuðu mæðinniAnton/Vísir Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Fótbolti Mest lesið Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Fótbolti Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Fótbolti Kane klúðraði víti og heimsmeistararnir voru fljótir að refsa Fótbolti Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig Enski boltinn Leikmaður Írlands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael Fótbolti Vill að mótherji hans fari í bann eftir árekstur Formúla 1 Lúxemborg á toppi íslenska riðilsins Fótbolti Einkunnir Íslands: Vonbrigðarbyrjun í Þjóðardeildinni Sport „Úrslitin eru vonbrigði og leikurinn vonbrigði“ Fótbolti Dagskráin í dag: Ná FH-ingar að halda í við Blika? Sport Fleiri fréttir Myndaveisla: Ísland gerði svekkjandi jafntefli við Eistland Kane klúðraði víti og heimsmeistararnir voru fljótir að refsa Leikmaður Írlands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael „Við eigum að vinna þessa leiki“ Lúxemborg á toppi íslenska riðilsins Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig „Úrslitin eru vonbrigði og leikurinn vonbrigði“ „Það erfiðasta í fótbolta er að skora mörk“ „Láta kné fylgja kviði og keyra dálítið á þá“ Sjáðu mörk úr leik Íslands og Eistlands ásamt vítavörslu Hákons Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Byrjunarlið Íslands gegn Eistlandi: Stefán Teitur og Daníel í hjartanu - Orri fremstur Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn „Held að það sé ekki mikið vesen“ Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér Ringulreið hjá Heimi og leikur við Ísrael í uppnámi Lítur til Svía: „Þetta getur gefið þér helling“ „Ekkert feimnir að tala um það“ Ætlar ekki sömu leið og Óskar Hrafn: „Væri óskandi“ Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ „Höfum talað digurbarkalega um það“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Lærisveinn Heimis tók af skarið: „Leikurinn við Ísrael ætti ekki að fara fram“ Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Umfjöllun: Ísland - Frakkland 1-1 | Draumamark Daníels og eitt stig Kósíheit inni og volg mjólk eftir æfingu: „Galið að skjóta svona á okkar kynslóð“ Sjá meira