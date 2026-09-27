Ríkjandi Þýskalands- og bikarmeistarar Bayern Munchen lentu nokkuð óvænt í kröppum dansi gegn neðri deildar liði Gladbach er liðin mættust í fyrstu umferð þýska bikarsins í dag. Lokatölur 2-1 sigur Bayern.
Glódís Perla Viggósdóttir byrjaði á meðal varamanna í liði Bayern Munchen í dag og nokkuð óvænt voru það heimakonur í liði Gladbach, sem eru nálægt fallsvæði í næstefstu deild Þýskalands, sem komust yfir með marki frá Luca Maria Graf undir lok fyrri hálfleiks.
Það gekk ríkjandi meisturum Bayern erfitt að ná inn marki en það gerði liðið þó að lokum á 74. mínútu þegar að Giulia Gwinn jafnaði metin fyrir liðið. 1-1.
Skömmu eftir mark Gwinn kom Vanessa Gilles síðan Bayern Munchen yfir með öðru marki liðsins á 81. mínútu og þar við sat.
Lokatölur 2-1 endurkomusigur hjá ríkjandi bikarmeisturum Bayern Munchen sem eru þar með komnar áfram í sextán liða úrslit. Mótspyrnan meiri en búist var við í dag.