Tielemans tók vítið með Bruno Stefán Árni Pálsson skrifar 3. september 2026 18:45 Tielemans stendur með sínum manni. Mynd/X/Getty Manchester United vann fínan 5-2 sigur á Ipswich í 2. umferð ensku úrvalsdeildarinnar um síðustu helgi. Portúgalinn Bruno Fernandes gerði þrjú mörk í leiknum og lagði upp eitt. Eitt af mörkum Bruno í leiknum kom úr vítaspyrnu eftir klukkustundar leik. Opinber X-síða ensku úrvalsdeildarinnar deilir skemmtilegu myndbandi þar sem sjá má Youri Tielemans í raun taka vítaspyrnu Bruno samtímis honum. Það svínvirkaði eins og sjá má hér að neðan. Bruno Fernandes and Youri Tielmans in sync 🧬🔴 @ManUtd pic.twitter.com/tfTe2fMFCr— Premier League (@premierleague) September 2, 2026 Enski boltinn Manchester United Mest lesið „Hvers konar spurning er þetta?“ Sport Bestu kaupin í sögu enska boltans Enski boltinn Klopp umbreytir starfinu Fótbolti KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Íslenski boltinn Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Fótbolti Hver var í flottustu treyjunni? Íslenski boltinn Íhugar að hætta með argentínska landsliðinu eftir þungt bann Fótbolti Tekur aftur við tveimur mánuðum eftir að hafa hætt Fótbolti Lando Norris stofnar sitt eigið lið Formúla 1 Barcola í hóp á morgun Enski boltinn Fleiri fréttir Tielemans tók vítið með Bruno Martinelli seldur til Sádi-Arabíu Bestu kaupin í sögu enska boltans Barcola í hóp á morgun Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Liverpool fékk nýjan markvörð Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Ndiaye til Manchester City Man ekki eftir Chelsea-liðinu svona lítið með boltann City borgar 125 milljónir punda fyrir Enzo Mbaye til Aston Villa Ensku félögin með bókhaldsbrellur Arteta vill bæta við hópinn í dag „Ef hann gerir það verða mörg félög í vandræðum“ Sanchez á förum frá Chelsea eftir komu Martinez Manchester City ekki enn búið að gefast upp á Enzo Fernandez Everton bjóða í hetju Bandaríkjanna Þarf Manchester United nýja bakverði fyrir gluggalok? Aston Villa - Arsenal 0-1 | Tíðindalítill leikur en meistararnir með yfirhöndina „Við viljum drepa þá og þeir vilja drepa okkur“ „Er ekki að fara að strá einhverju galdradufti yfir þetta“ Liverpool að fá tvo sem hjálpa þeim ekkert í ár Man. City kaupir brasilískan vængmann Barcola kominn til Liverpool Glasner tekur sinn besta mann til Forest Sjá meira