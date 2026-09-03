Enski boltinn

Tielemans tók vítið með Bruno

Stefán Árni Pálsson skrifar
Tielemans stendur með sínum manni.
Tielemans stendur með sínum manni. Mynd/X/Getty

Manchester United vann fínan 5-2 sigur á Ipswich í 2. umferð ensku úrvalsdeildarinnar um síðustu helgi.

Portúgalinn Bruno Fernandes gerði þrjú mörk í leiknum og lagði upp eitt. Eitt af mörkum Bruno í leiknum kom úr vítaspyrnu eftir klukkustundar leik.

Opinber X-síða ensku úrvalsdeildarinnar deilir skemmtilegu myndbandi þar sem sjá má Youri Tielemans í raun taka vítaspyrnu Bruno samtímis honum. Það svínvirkaði eins og sjá má hér að neðan.

Enski boltinn Manchester United

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