Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Birgir Olgeirsson skrifar 3. september 2026 13:03 Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjónn og sviðsstjóri greiningardeildar hjá ríkislögreglustjóra, segir núverandi lög ekki ná utan um hvernig skipulagðir brotahópar starfa í dag. Ívar Lögregla fengi meira svigrúm til að rannsaka skipulagða brotahópa samkvæmt nýjum frumvarpsdrögum dómsmálaráðherra. Meðal annars yrði auðveldara að leita í símum, leggja hald á eignir og hefja símhlustun þegar hætta er á að mikilvæg gögn glatist. Karl Steinar Valsson yfirlögregluþjónn segir núverandi lög ekki passa við það hvernig brotahópar starfa í dag. Um 20 skipulagðir brotahópar eru taldir starfa á Íslandi og hefur þeim fjölgað um helming á einum áratug. Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjónn og sviðsstjóri greiningardeildar hjá ríkislögreglustjóra, segir lögreglu hafa haft áhyggjur af þessari þróun um nokkurt skeið. Hann telur frumvarpsdrög sem dómsmálaráðuneytið birti í Samráðsgátt á miðvikudag mikilvægt skref. „Staðreyndin er líka sú að þróunin á þessu sviði er svo rosalega hröð að við höfum svolítið setið eftir.“ Um tuttugu skipulagðir brotahópar eru taldir starfa á Íslandi og hefur þeim fjölgað um helming á áratug. Nýtt frumvarp á að auðvelda lögreglu að rannsaka starfsemi þeirra.Vilhelm Karl segir nær öll stærri mál lögreglu sem tengjast skipulagðri brotastarfsemi ná með einhverjum hætti til annarra landa. Brotahóparnir virði engin landamæri og því þurfi íslenska lögreglan að geta unnið með svipuðum hætti og lögregla annars staðar á Norðurlöndunum. „Það er ekkert í þessu frumvarpi sem er ekki nú þegar á Norðurlöndunum, annaðhvort öllum eða nær öllum með mjög svipuðum hætti,“ segir Karl. Lögin ná illa utan um brotahópana Ein helsta breytingin í frumvarpinu snýr að því hvað telst vera skipulagður brotahópur. Í dag þarf meðal annars að sýna fram á að meginmarkmið hóps, eða stór hluti af starfsemi hans, sé að fremja alvarleg brot með skipulögðum hætti og hagnast á þeim. Karl segir þessa lýsingu ekki lengur passa við raunveruleikann. Nútímabrotahópar séu oft lausari í reipunum. Þeir séu ekki endilega með skýran leiðtoga, fasta meðlimi eða formlega verkaskiptingu. „Ákvæðið eins og það er núna endurspeglar svolítið það sem einu sinni var en er ekki lengur. Þess vegna hefur okkur gengið mjög illa að nýta það ákvæði.“ Karl Steinar segir nær öll mál lögreglu vegna skipulagðrar brotastarfsemi tengjast öðrum löndum með einhverjum hætti. Því þurfi íslenska lögreglan að geta unnið með sama hætti og lögregla annars staðar á Norðurlöndunum.Anton Brink Samkvæmt frumvarpinu gæti samstarf þriggja eða fleiri talist skipulagður brotahópur þótt hópurinn væri ekki formlega uppbyggður. Meðlimirnir þyrftu ekki alltaf að vera þeir sömu og hlutverk þeirra þyrftu ekki að vera fyrir fram ákveðin. Hópurinn þyrfti þó að hafa starfað um nokkurt skeið og stefna að því að fremja alvarleg brot. Tilviljunarkennt samstarf nokkurra manna um eitt brot ætti því ekki sjálfkrafa að falla undir skilgreininguna. Ekki þyrfti heldur alltaf að sýna fram á að tilgangurinn væri að græða peninga. Sameiginlegur tilgangur gæti til dæmis verið að beita ofbeldi. Aðeins hefur tvisvar verið sakfellt hér á landi fyrir þátttöku í skipulagðri brotastarfsemi. Spurður hvort þröng skilgreining skýrði það tók Karl undir. „Já, það er þessi þrönga túlkun.“ Allt að átta ára fangelsi Hámarksrefsing fyrir að gera samkomulag um brot sem tengist starfsemi skipulagðs brotahóps yrði hækkuð úr fjögurra ára fangelsi í átta ár. Refsing fyrir önnur brot gæti einnig hækkað um allt að helming ef þau eru framin fyrir skipulagðan brotahóp. Fangelsið á Hólmsheiði. Samkvæmt frumvarpinu yrði hámarksrefsing fyrir að gera samkomulag um brot sem tengist skipulögðum brotahópi hækkuð úr fjögurra ára fangelsi í átta.Vilhelm Sama ætti við þegar fullorðinn einstaklingur fær barn eða ungmenni undir átján ára aldri til að fremja brot, til dæmis gegn greiðslu eða öðrum ávinningi. Lögregla fengi jafnframt lengri tíma til að rannsaka stærstu málin áður en þau fara fyrir dóm. Nú má gæsluvarðhald á rannsóknarstigi almennt ekki vara lengur en tólf vikur. Frumvarpið myndi lengja þann tíma í sex mánuði. Það þýðir ekki að fólk yrði sjálfkrafa úrskurðað í gæsluvarðhald í hálft ár. Dómari þyrfti áfram að samþykkja gæsluvarðhaldið og taka reglulega afstöðu til þess hvort ástæða væri til að framlengja það. Skýrari heimild til að skoða síma og tölvur Frumvarpið veitir lögreglu skýrari heimild til að leita að gögnum í símum, tölvum, spjaldtölvum, snjallúrum og öðrum tækjum sem hafa verið tekin við rannsókn máls. Leitin gæti einnig náð til gagna sem eru vistuð annars staðar en eru þegar aðgengileg í gegnum tækið. Það gætu til dæmis verið ljósmyndir, skilaboð eða skjöl í skýjaþjónustu. Lögregla fengi þó ekki heimild til að stofna nýjan aðgang, brjótast inn í önnur kerfi eða fylgjast með gögnum sem verða til eftir að leitin hefst. Í brýnum tilvikum gæti lögregla hafið símhlustun, leynilega myndatöku eða notað staðsetningartæki áður en leyfi dómara liggur fyrir. Málið þyrfti að leggja fyrir dómara innan 48 klukkustunda.Vilhelm Leyfi dómara þyrfti áður en leitað væri í tækinu. Ef hætta væri á að gögn glötuðust meðan beðið væri eftir slíku leyfi mætti þó hefja leitina strax og leggja málið fyrir dómara eftir á. Svipuð regla ætti að gilda um símhlustun, upplýsingar um símtöl og önnur samskipti, leynilegar myndavélar og staðsetningartæki. Ef hætta væri á að mikilvæg gögn glötuðust mætti hefja aðgerð áður en leyfi dómara lægi fyrir. Málið þyrfti þá að leggja fyrir dómara innan 48 klukkustunda. Ef dómarinn samþykkti ekki aðgerðina yrði að stöðva hana og eyða gögnunum sem safnað hafði verið. Leyfi til slíkra aðgerða gæti gilt í allt að átta vikur í stað fjögurra vikna nú. Eignir teknar þótt enginn hafi verið dæmdur Önnur stór breyting er að hægt yrði að taka eignir sem taldar eru tengjast brotastarfsemi þótt enginn hafi verið dæmdur fyrir brotið sem aflaði þeirra. Þetta gæti til dæmis átt við um peninga, bíla eða aðrar verðmætar eignir þegar sterkar vísbendingar eru um að þeirra hafi verið aflað með brotum en ekki reynist hægt að tengja þær við eitt ákveðið brot. Með frumvarpinu væri hægt að taka eignir sem taldar eru afrakstur brota þótt enginn hafi verið dæmdur fyrir tiltekið brot. Eigandinn fengi að skýra hvaðan þær komu áður en dómari tæki ákvörðun.Vilhelm Lögreglan þyrfti að leggja upplýsingar um málið fyrir dómara. Sá sem ætti eignirnar fengi tækifæri til að útskýra hvaðan þær kæmu áður en ákvörðun yrði tekin. Dómari þyrfti að komast að þeirri niðurstöðu að líklegra væri en ekki að eignirnar tengdust brotastarfsemi. Andlitsgreining og myndavélar Frumvarpið myndi einnig skapa grundvöll fyrir sameiginlegu myndavélakerfi lögreglu. Setja ætti reglur um notkun andlitsgreiningar, búkmyndavéla lögreglumanna og myndavéla sem lesa númer bíla sjálfkrafa. Laugavegur í miðborg Reykjavíkur. Frumvarpið myndi skapa grundvöll fyrir miðlægu myndavélakerfi lögreglu. Ráðherra ætti síðan að setja reglur um notkun andlitsgreiningar og myndavéla sem lesa skráningarnúmer bíla.Vilhelm Andlitsgreiningu mætti aðeins nota þegar brýn þörf væri á henni. Tölvukerfi mætti heldur ekki eitt og sér taka ákvörðun sem hefði veruleg áhrif á einstakling. Einnig á að koma á fót samstarfi lögreglu, annarra opinberra stofnana og fyrirtækja. Þessir aðilar gætu miðlað upplýsingum sín á milli ef þær væru taldar nauðsynlegar til að koma í veg fyrir starfsemi skipulagðra brotahópa. „Af nógu að taka“ Í skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra kemur fram að um 20 skipulagðir brotahópar séu starfandi hér á landi. Hópunum hefur fjölgað um helming á tíu árum og starfsemi þeirra er sögð hafa orðið umfangsmeiri undanfarin fimm ár. „Við værum ekki í svona miklum aðgerðum ef við hefðum ekki áhyggjur af þeirri þróun sem er varðandi skipulagða brotastarfsemi og við erum að reyna að gera allt sem við getum til þess að sporna við henni.“ Hann vísaði sérstaklega til þeirra fjölmörgu aðgerða sem lögregla fór í sumarið 2026. Karl Steinar segir fjölmargar aðgerðir lögreglu í sumar hafa sýnt að af nógu sé að taka í baráttunni gegn skipulagðri brotastarfsemi.Vilhelm Rannsóknir á skipulagðri brotastarfsemi geti tekið langan tíma. Oft þurfi að kalla eftir gögnum frá öðrum löndum og lögregla geti þurft að komast í gegnum mikið magn upplýsinga í símum og öðrum tækjum. „Þetta eru flókin mál, þetta eru tímafrek mál, þetta eru mannaflsfrek mál.“ Karl segir lögregluna hafa náð góðum árangri í aðgerðum sínum undanfarna mánuði. Næsta skref sé að tryggja að hún geti unnið með sama hætti og lögregla í nágrannalöndunum. „Það er það sem við höfum verið að benda á, að við getum ekki verið eftirbátar annarra landa sem við erum í samstarfi við.“ Vel á annað hundrað mála Ef litið er til stórfelldra fíkniefnainnflutningsmála, mansalsrannsókna og annarra mála sem yfirvöld hafa tengt við skipulagða brotastarfsemi er fjöldinn frá byrjun síðasta árs vel á annað hundrað. Árið 2025 voru tæplega 140 stórfelld innflutningsmál skráð. Meðal stærstu mála eru innflutningur á 106 kílóum af kókaíni um Straumsvík, 43 kílóum með Norrænu og fjórtán lítrum af amfetamínbasa með Dettifossi. Þá voru ellefu handteknir hér á landi í alþjóðlegri aðgerð gegn brotahópi sem flutti inn kókaín og þvætti ágóðann. Lögregla fann jafnframt 36 hugsanlega þolendur mansals árið 2025 og fimm voru handteknir í sumar í aðgerðum gegn skipulagðri vændisstarfsemi. Lögreglumál Dómsmál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Lögreglan Mest lesið Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Innlent Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Innlent Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Erlent Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Innlent „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Innlent Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda Innlent Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Erlent Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Innlent Eldur í þaki Rimaskóla í nótt Innlent Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Innlent Fleiri fréttir Pallborðið: Línurnar lagðar fyrir spennandi þing Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Þorgerður kallaði Rússa á teppið og auknar heimildir lögreglu Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Víðáttumikil lægð fyrir sunnan land Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Eldur í þaki Rimaskóla í nótt Þjófnaður í þremur verslunum Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Bændum brugðið og skoði frekari öryggisbúnað Segir skattahækkun á baðlón bíta fastast á landsbyggðinni Rúmur helmingur flugmannanna hafi sofnað við störf Svona voru aðstæður við svínabú Stjörnugríss Stytta gjaldskyldu og opna bílahús allan sólarhringinn Sonur þingmannsins í áframhaldandi gæsluvarðhald Rúvarar verði einir eftir í Efstaleitinu Stefnan tengist ekki þjóðaratkvæðagreiðslu Talsvert tjón og týndar tennur Eigendur Santé neita sök Samfélagið syrgir ungmennin sem létust Sex svín drápust eftir annað innbrot „Þetta er smjörklípa“ Minningarstundir og ESA undirbýr dómsmál Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Aðild að ESB hafi aldrei verið markmið í sjálfu sér Einn grunaður um íkveikju á Center Hotel Skjaldbreið Bruninn mikið áfall og tjónið líklega verulegt í versluninni Sjá meira