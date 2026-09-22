Bein útsending: Kynna nýtt áhættumat fyrir Grindavík Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 22. september 2026 19:00 Frá Grindavík. Vísir/Vilhelm Forsætisráðuneytið og Grindavíkurbær kynna nýtt áhættumat fyrir Grindavík á opnum fundi í Gjánni, í Grindavík í kvöld klukkan 20:00. Fundinum verður streymt í beinni á Vísi. Í tilkynningu frá bænum segir að á fundinum verði kynntar fyrstu niðurstöður úr vinnu við nýtt áhættumat fyrir Grindavík. Lokið hafi verið við grunnvinnuna: Gagnalíkan, mælikvarða, vinnuferli og lifandi kerfi sem heldur utan um áhættuvísa og mótvægisaðgerðir fyrir Grindavík. „Aðferðafræðin byggir á samráðsferli sem staðið hefur yfir undanfarna mánuði um áhættumiðaða ákvarðanatöku fyrir Grindavík, í þremur þáttum: Öryggi, húsnæði og skólahaldi. Með þessari vinnu hefur verið lagður grunnur að lifandi áhættumati með 23 áhættuvísum og 150 mótvægisaðgerðum sem snerta daglega tilveru í Grindavík. Markmiðið er að með virkum aðgerðum verði unnt að tryggja öryggi fólks sem dvelur, býr eða starfar í Grindavík, á sambærilegan hátt og í öðrum byggðarlögum sem búa við náttúruvá.“ Næstu skref verði síðan opinbert lifandi áhættumat með gagnsæi og rekjanleika, þar sem allir geti séð á hverju ákvarðanir byggja og hvernig niðurstöður eru fengnar. Grindavík Eldgos og jarðhræringar Mest lesið Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Erlent Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Innlent „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Innlent Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Innlent Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Innlent Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Innlent Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum Innlent Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Innlent Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Innlent Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Erlent Fleiri fréttir „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Nýtt áhættumat: Bjóða Grindvíkingum að kaupa húsin til baka Flestir félagar vilji frekari kjarabætur vegna forsendubrests Kristján hótar lögsókn verði bann að lögum Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Árleg framlög jukust um 286 milljónir en Sinfónían aftur rekin með tapi Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Neitar að tjá sig um hvort lög verði sett á verkfall Ekkert í afkomu fyrirtækja sem sýni virðingu fyrir kjarasamningum Þokast æ fjær loftslagsskuldbindingum Íslands Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Boða stórsókn í skóla- og menntamálum í Reykjavík Bein útsending: Kynnir nýjar losunartölur Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Hagsmunir Íslands að efla Sameinuðu þjóðirnar Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum „Skólinn okkar er alltof lítill“ Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Flugvirkjar eigi að sýna vilja sinn í verki Lárus Welding á endastöð hjá MDE Segja Icelandair hafa hafnað boði um frestun verkfalls Bifreið fjarlægð með krana eftir að eldur kviknaði Litlu nær um peningana í Fljótagöng Hefði þegið samtal við Jóhannes Sjá meira