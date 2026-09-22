Innlent

Bein út­sending: Kynna nýtt á­hættu­mat fyrir Grinda­vík

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Frá Grindavík.
Frá Grindavík. Vísir/Vilhelm

Forsætisráðuneytið og Grindavíkurbær kynna nýtt áhættumat fyrir Grindavík á opnum fundi í Gjánni, í Grindavík í kvöld klukkan 20:00. Fundinum verður streymt í beinni á Vísi.

Í tilkynningu frá bænum segir að á fundinum verði kynntar fyrstu niðurstöður úr vinnu við nýtt áhættumat fyrir Grindavík. Lokið hafi verið við grunnvinnuna: Gagnalíkan, mælikvarða, vinnuferli og lifandi kerfi sem heldur utan um áhættuvísa og mótvægisaðgerðir fyrir Grindavík.

„Aðferðafræðin byggir á samráðsferli sem staðið hefur yfir undanfarna mánuði um áhættumiðaða ákvarðanatöku fyrir Grindavík, í þremur þáttum: Öryggi, húsnæði og skólahaldi. Með þessari vinnu hefur verið lagður grunnur að lifandi áhættumati með 23 áhættuvísum og 150 mótvægisaðgerðum sem snerta daglega tilveru í Grindavík. Markmiðið er að með virkum aðgerðum verði unnt að tryggja öryggi fólks sem dvelur, býr eða starfar í Grindavík, á sambærilegan hátt og í öðrum byggðarlögum sem búa við náttúruvá.“

Næstu skref verði síðan opinbert lifandi áhættumat með gagnsæi og rekjanleika, þar sem allir geti séð á hverju ákvarðanir byggja og hvernig niðurstöður eru fengnar.

Grindavík Eldgos og jarðhræringar

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