Kastriot Pepaj og Sævar Hilmarsson hafa verið ákærðir í umfangsmiklu fíkniefnamáli vegna innflutnings á fjórtán lítrum af amfetamínbasa með Dettifossi, gámaskipi Eimskips. Tveir skipverjar á Dettifossi eru einnig ákærðir í málinu.
Mennirnir fjórir hafa setið í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknarinnar. Skipverjarnir tveir voru handteknir í aðgerðum lögreglu og tollgæslu í Sundahöfn þegar Dettifoss kom til hafnar 13. apríl síðastliðinn.
Í kjölfarið voru fjórir til viðbótar handteknir og húsleitir gerðar á nokkrum stöðum. Þrír þeirra voru síðar látnir lausir en einn þeirra, Sævar var úrskurðaður í gæsluvarðhald ásamt skipverjunum tveimur. Kastriot var síðan handtekinn vikuna eftir.
Tólf vikur eru liðnar frá fyrstu handtökunum, en samkvæmt lögum má gæsluvarðhald á rannsóknarstigi að jafnaði ekki vara lengur en tólf vikur nema ákæra hafi verið gefin út.
Mennirnir hafa setið í haldi á grundvelli almannahagsmuna. Slíkt er heimilt þegar sterkur grunur leikur á að sakborningur hafi framið brot sem getur varðað tíu ára fangelsi eða meira. Innflutningur á ávana- og fíkniefnum getur varðað allt að tólf ára fangelsi samkvæmt almennum hegningarlögum.
Kastriot Pepaj kom til Íslands frá Albaníu árið 2015 og sótti hér um alþjóðlega vernd. Hann sagðist óttast hefndir glæpagengis í heimalandinu eftir að hafa verið skotinn í höndina. Þá var einnig vísað til alvarlegra heilbrigðisástæðna innan fjölskyldunnar.
Útlendingastofnun synjaði umsókninni og ákveðið var að vísa fjölskyldunni úr landi. Málið vakti mikla athygli þegar lögregla sótti fjölskylduna til að flytja hana brott. Var meðal annars boðað til fjölmennra mótmæla en að lokum fór það svo að Alþingi greip inn í málið og veitti Pepaj og fjölskyldu hans íslenskan ríkisborgararétt með lögum.
Sævar Hilmarsson hefur einnig áður komið við sögu í dómsmálum hér á landi. Hann hefur hlotið dóma fyrir brot, meðal annars á vopnalögum, fíkniefnalögum og umferðarlögum.
Mennirnir fjórir eru á þrítugs-, fertugs- og sextugsaldri.