Haldlögðu metmagn af fíkni­efnum á árinu

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Lögreglan haldlagði hundruð kílóa af fíkniefnum á árinu. 
Árið 2025 var metár í haldlagningu fíkniefna samkvæmt bráðabirgðatölfræði lögreglu. Lögregla og tollgæsla lögðu hald á samtals 468 kíló af marijúana, 106 kíló af kókaíni og 66 kíló af hassi.

Þegar litið er til stórfelldra fíkniefnabrota voru innflutningsmál áberandi samkvæmt tölfræðinni. Slík mál voru rétt tæplega 140 talsins sem er 79 prósenta aukning miðað við meðaltal síðustu þriggja ára á undan.

Lögregla sinnti að meðaltali 102 útköllum á dag á árinu sem jafngildir fjórum útköllum á klukkustund. Sérsveit var kölluð út 420 sinnum vegna tilkynninga um vopn á vettvangi. Oftast var um að ræða að tilkynnt væri um hníf eða eggvopn á árinu, eða í 73 prósent útkallanna.

Í umfjöllun Ríkislögreglustjóra er vakin athygli á að verkefni lögreglu geta verið margvísleg og tengjast ekki alltaf afbrotum heldur einnig veikindum, slysum eða öðru sem fólk þarfnast aðstoðar við. Könnun lögreglu sýnir að um 27 prósent landsmanna leita til lögreglu eftir þjónustu eða aðstoð árlega.

Fimmtíu mál tengd vasaþjófnaði

Hegningarlagabrot voru um 12.500 á árinu sem jafngildir um 34 brotum á dag. Um er að ræða þrjú prósent færri brot en að meðaltali árin 2022-2024. Langtum flest hegningarlagabrot eru skráð hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu (75 prósent hegningarlagabrota) eða tæplega 9.200 brot, sem jafngildir um 25 hegningarlagabrotum á dag.

Árið 2025 voru tæplega 3.400 þjófnaðir tilkynntir til lögreglu og tæplega 1.100 innbrot. Þá voru fjársvikamál 37 prósent fleiri en síðastliðin þrjú ár á undan en rán ellefu prósentum færri. 

Vasaþjófnaður var áberandi á árinu og skipulagðir hópar komu til landsins til að stunda slíka brotastarfsemi. Áður hefur vasaþjófnaður almennt verið fátíður hér á landi.

Lögregla hóf að halda sérstaklega utan um skráningu vasaþjófnaðar á vormánuðum í málaskrá lögreglu og fimmtíu slík brot voru skráð á árinu.

Bráðabirgðatölfræði lögreglu í heild sinni má nálgast hér

