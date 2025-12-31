Haldlögðu metmagn af fíkniefnum á árinu Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 31. desember 2025 12:59 Lögreglan haldlagði hundruð kílóa af fíkniefnum á árinu. Vísir/Vilhelm Árið 2025 var metár í haldlagningu fíkniefna samkvæmt bráðabirgðatölfræði lögreglu. Lögregla og tollgæsla lögðu hald á samtals 468 kíló af marijúana, 106 kíló af kókaíni og 66 kíló af hassi. Þegar litið er til stórfelldra fíkniefnabrota voru innflutningsmál áberandi samkvæmt tölfræðinni. Slík mál voru rétt tæplega 140 talsins sem er 79 prósenta aukning miðað við meðaltal síðustu þriggja ára á undan. Lögregla sinnti að meðaltali 102 útköllum á dag á árinu sem jafngildir fjórum útköllum á klukkustund. Sérsveit var kölluð út 420 sinnum vegna tilkynninga um vopn á vettvangi. Oftast var um að ræða að tilkynnt væri um hníf eða eggvopn á árinu, eða í 73 prósent útkallanna. Í umfjöllun Ríkislögreglustjóra er vakin athygli á að verkefni lögreglu geta verið margvísleg og tengjast ekki alltaf afbrotum heldur einnig veikindum, slysum eða öðru sem fólk þarfnast aðstoðar við. Könnun lögreglu sýnir að um 27 prósent landsmanna leita til lögreglu eftir þjónustu eða aðstoð árlega. Fimmtíu mál tengd vasaþjófnaði Hegningarlagabrot voru um 12.500 á árinu sem jafngildir um 34 brotum á dag. Um er að ræða þrjú prósent færri brot en að meðaltali árin 2022-2024. Langtum flest hegningarlagabrot eru skráð hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu (75 prósent hegningarlagabrota) eða tæplega 9.200 brot, sem jafngildir um 25 hegningarlagabrotum á dag. Árið 2025 voru tæplega 3.400 þjófnaðir tilkynntir til lögreglu og tæplega 1.100 innbrot. Þá voru fjársvikamál 37 prósent fleiri en síðastliðin þrjú ár á undan en rán ellefu prósentum færri. Vasaþjófnaður var áberandi á árinu og skipulagðir hópar komu til landsins til að stunda slíka brotastarfsemi. Áður hefur vasaþjófnaður almennt verið fátíður hér á landi. Lögregla hóf að halda sérstaklega utan um skráningu vasaþjófnaðar á vormánuðum í málaskrá lögreglu og fimmtíu slík brot voru skráð á árinu. Bráðabirgðatölfræði lögreglu í heild sinni má nálgast hér. Lögreglumál Fíkniefnabrot Efnahagsbrot Mest lesið „Margir sem því miður eru ekki jafn heppnir og ég“ Innlent Tveir með alvarlega áverka eftir hnífstunguárás Innlent Dótturdóttir JFK er látin Erlent Segir myndbandsupptöku af því þegar skórnir voru teknir Innlent Grunaður um stórfellda líkamsárás og frelsissviptingu Innlent Enn fleirum sagt upp hjá Árvakri Innlent „Við bara svolítið sitjum uppi með þetta“ Innlent Vanhelgunin ýmist skemmdarverk eða persónuleg árás Innlent Gular viðvaranir taka gildi Veður Börn niður í leikskólaaldur um helmingur þeirra sem slasast Innlent Fleiri fréttir Vanhelgunin ýmist skemmdarverk eða persónuleg árás Árið gert upp í Kryddsíld 2025 Hafþór Freyr maður ársins að mati lesenda Vísis og hlustenda Bylgjunnar Segir myndbandsupptöku af því þegar skórnir voru teknir Tveir með alvarlega áverka eftir hnífstunguárás Vonast til að rafmagn verði komið á seinni partinn Rúmur helmingur bjartsýnn fyrir 2026 Grunaður um stórfellda líkamsárás og frelsissviptingu „Við bara svolítið sitjum uppi með þetta“ Börn niður í leikskólaaldur um helmingur þeirra sem slasast „Margir sem því miður eru ekki jafn heppnir og ég“ Sátt við fyrsta árið og taka stöðuna vegna forfalla ráðherra á næstu dögum Tíu létust í umferðinni á árinu og alvarlegustu slysunum fækkar ekki Árangur aðgerða ekki staðist væntingar almennings Enn fleirum sagt upp hjá Árvakri Ríkisstjórnin sek um ósanngjarna mismunun Vonbrigði í menntamálum og áramótasprengja Hafa áhyggjur af frelsissviptingu barna í brottfararstöð Kristrún ræðir við Pétur um borgarstjórnarframboð Níu ráðherrar funda með Höllu Söfnun fyrir Kjartan gengur vel Komu auga á strandaða ferðamenn við Heklu Hvetja fólk til að plokka flugeldarusl á nýársdag Eftirminnilegasta augnablikið á ferlinum: „Hann sat á móti mér nokkuð rauður og þrútinn og hvæsti“ Víðir hefur nú loks tíma fyrir Lunch United Samfélagsmiðlabann án fræðslu stoðar lítið Samfélagsmiðlabann nýtur mikils stuðnings og flugeldasalan í fullum gangi Hægt að gefa hundum róandi og lyf til að gleyma um áramót Sjómenn mótmæla breytingum á samsköttun hjóna 70 prósent landsmanna hlynnt banni Sjá meira