Innlent

Líkams­á­rás í Breið­holti

Bjarki Sigurðsson skrifar
Árásin átti sér stað í Breiðholti.
Árásin átti sér stað í Breiðholti. Vísir/Vilhelm

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í gær tilkynning um líkamsárás í Efra-Breiðholti. Brotaþoli er sagður hafa hlotið minniháttar áverka og var einn handtekinn. Sá var í annarlegu ástandi og vistaður í fangageymslu.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem farið er yfir verkefnin frá klukkan fimm í gær til klukkan fimm í nótt.

Í Laugardalnum varð umferðarslys en engin slys á fólki. Í Árbænum var tilkynnt um þjófnað úr verslun og málið afgreitt á vettvangi.

Þónokkrir ökumenn voru stöðvaðir í akstri grunaðir um akstur undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. Í Hafnarfirði var einn stöðvaður og við leit fundust meint fíkniefni. Þá var maðurinn í ólöglegri dvöl á Íslandi. 

Lögreglumál Reykjavík Hafnarfjörður

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