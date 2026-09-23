Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í gær tilkynning um líkamsárás í Efra-Breiðholti. Brotaþoli er sagður hafa hlotið minniháttar áverka og var einn handtekinn. Sá var í annarlegu ástandi og vistaður í fangageymslu.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem farið er yfir verkefnin frá klukkan fimm í gær til klukkan fimm í nótt.
Í Laugardalnum varð umferðarslys en engin slys á fólki. Í Árbænum var tilkynnt um þjófnað úr verslun og málið afgreitt á vettvangi.
Þónokkrir ökumenn voru stöðvaðir í akstri grunaðir um akstur undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. Í Hafnarfirði var einn stöðvaður og við leit fundust meint fíkniefni. Þá var maðurinn í ólöglegri dvöl á Íslandi.