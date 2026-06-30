Hátt í þriggja milljarða króna virði af kókaíni

Lögregla réðst í húsleit víða á höfuðborgarsvæðinu í tengslum við rannsókn á 106 kílógrömmum af kókaíni sem fundust í álflutningaskipi við álverið í Straumsvík í síðustu viku. Níu hafa verið handteknir. Aldrei áður hefur verið lagt hald á jafnmikið magn af kókaíni í einni sendingu en virði fíkniefnanna er metið á hátt í þrjá milljarða króna.
Þrír Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar eru í haldi lögreglunnar vegna innflutnings á rúmlega hundrað kílóum af fíkniefnum sem voru flutt sjóleiðis Suður-Ameríku með álflutningaskipi til Straumsvíkur.
Samkvæmt heimildum fréttastofu er um skipið Koznitza að ræða en það kom frá Brasilíu og siglir nú til Kotka í Finnlandi.
Aldrei áður hefur verið lagt hald á jafnmikið magn af kókaíni í einni sendingu. Efnið var falið í sjókistu undir skipinu, að því er sagði í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
E. Agnes Eide, yfirlögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir í samtali við fréttastofu að hinir handteknu séu allir karlmenn á þrítugs- fertugs- og fimmtugsaldri. Hún vildi ekki svara hvort hinir handteknu hefðu áður komið til sögu lögreglu.
Rannsóknin hafi staðið yfir í nokkrar vikur en skipið hafði lagt við höfn á mánudag í byrjun síðustu viku.
„Þetta er gríðarlega flókin rannsókn sem er búin að eiga sér stað hérna, mikil vinna sem verður til þess að leiða okkur á þessa braut,“ segir E. Agnes. Ljóst sé að um skipulagða brotastarfsemi sé að ræða.
Agnes vildi ekki svara því hvernig efnin hefðu fundist í sjókistu súrálsskipsins, sem er eins konar hólf undir kili skipsins. Hún vildi heldur ekki segja hvort kafarar lögreglu hefðu komið að málinu eða hvort hinir grunuðu hefðu einhvers konar kunnáttu til þess að kafa eftir efnunum.
Lögreglan hafi notið aðstoðar sérfræðinga hjá Europol og sérsveitarmanna hjá embætti Ríkislögreglustjóra.
Ekkert bendi þó til þess að hinir handteknu tengist álverinu í Straumsvík með beinum hætti en Agnes setur þann fyrirvara að rannsóknin sé stutt á veg komin.
Lögregla hafi ráðist í húsleit víða.
„Við erum búin að fara í talsvert af húsleitum [svo] og leit í bílum,“ segir hún.
„Það eru talsvert margir staðir. Við höfum verið mest hér á höfuðborgarsvæðinu.“
Eruð þið búin að fara í einhverjar aðgerðir erlendis vegna þessa máls?
„Það gefur auga leið að svona mál teygir anga sína víða og, enn og aftur, við erum bara að byrja.“
Enginn hafi þó verið handtekinn erlendis í tengslum við málið. Þar sem rannsókn stendur enn yfir vilji lögreglan ekki veita nánari upplýsingar um þjóðerni hinna handteknu.
Ef þú setur þetta mál í samhengi — þetta eru 106 kíló af kókaíni — hversu stórt er það á íslenskan mælikvarða?
„Gríðarlega stórt og miklir peningar sem fara ekki í vasa skattgreiðenda,“ segir Elín Agnes.
„Þetta er stærsta mál frá upphafi, mesti kílóafjöldi sem hefur verið haldlagður í svona máli,“ bætir hún við.
Erfitt sé að segja til um hversu miklir fjármunir séu þarna undir.
„Við erum að horfa á milli tveir til þrír milljarðar,“ segir Agnes.
Ef miðað er við það að markaðsverð á kókaíni sé á bilinu 20 til 25 þúsund krónur fyrir grammið má gera ráð fyrir að markaðsvirði sendingarinnar sé á bilinu 2,1 til 2,7 milljarðar króna.