Innlent

Flug­freyjur og flug­menn styðja flug­virkja

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Jón Þór Þorvaldsson, formaður FÍA, og Berglind Kristófersdóttir, formaður FFÍ.
Jón Þór Þorvaldsson, formaður FÍA, og Berglind Kristófersdóttir, formaður FFÍ.

Flugfreyjufélag Íslands auk Félags íslenskra atvinnuflugmanna lýsa yfir fullum stuðningi við Flugvirkjafélag Íslands í yfirstandandi kjaraviðræðum við forsvarsmenn Icelandair. Félögin skora á samningsaðila að finna samningsgrundvöll svo afstýra megi verkfalli.

Þetta kemur fram í yfirlýsingu á vefsíðum beggja félaga. Líkt og fram hefur komið hefst ótímabundið verkfall flugvirkja að óbreyttu á miðnætti. Bæði félög flugfreyja og flugmanna ítreka að verkföll séu ávallt neyðaraðgerð sem gripið sé til þegar samingsumleitanir hafi ekki skilað árangri.

Yfirlýsingar félaganna eru keimlíkar en flugfreyjur ganga skrefi lengra og undirstrika að flugvirkjar gegni lykilhlutverki í íslenskum flugsamgöngum og tryggi öryggi farþega og áhafna. Störf þeirra séu ábyrgðarmikil og oft við krefjandi aðstæður þar sem fagmennska, þekking og reynsla skipti höfuðmáli.

„FFÍ stendur með FVFÍ og styður rétt þeirra til að fylgja eftir kröfum sínum með þeim aðferðum sem félagsfólk þeirra hefur samþykkt og gilda á íslenskum vinnumarkaði. Samstaða stéttarfélaga og félagsfólks er mikilvæg þegar tekist er á um kjör og réttindi. FFÍ telur mikilvægt að réttur launafólks til að beita verkfalli sé virtur og að kjaradeilur séu leystar með sanngjörnum og málefnalegum hætti við samningaborðið.“

Kjaradeila Icelandair og flugvirkja 2026 Flug

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