Flugfreyjur og flugmenn styðja flugvirkja Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 22. september 2026 20:14 Jón Þór Þorvaldsson, formaður FÍA, og Berglind Kristófersdóttir, formaður FFÍ. Flugfreyjufélag Íslands auk Félags íslenskra atvinnuflugmanna lýsa yfir fullum stuðningi við Flugvirkjafélag Íslands í yfirstandandi kjaraviðræðum við forsvarsmenn Icelandair. Félögin skora á samningsaðila að finna samningsgrundvöll svo afstýra megi verkfalli. Þetta kemur fram í yfirlýsingu á vefsíðum beggja félaga. Líkt og fram hefur komið hefst ótímabundið verkfall flugvirkja að óbreyttu á miðnætti. Bæði félög flugfreyja og flugmanna ítreka að verkföll séu ávallt neyðaraðgerð sem gripið sé til þegar samingsumleitanir hafi ekki skilað árangri. Yfirlýsingar félaganna eru keimlíkar en flugfreyjur ganga skrefi lengra og undirstrika að flugvirkjar gegni lykilhlutverki í íslenskum flugsamgöngum og tryggi öryggi farþega og áhafna. Störf þeirra séu ábyrgðarmikil og oft við krefjandi aðstæður þar sem fagmennska, þekking og reynsla skipti höfuðmáli. „FFÍ stendur með FVFÍ og styður rétt þeirra til að fylgja eftir kröfum sínum með þeim aðferðum sem félagsfólk þeirra hefur samþykkt og gilda á íslenskum vinnumarkaði. Samstaða stéttarfélaga og félagsfólks er mikilvæg þegar tekist er á um kjör og réttindi. FFÍ telur mikilvægt að réttur launafólks til að beita verkfalli sé virtur og að kjaradeilur séu leystar með sanngjörnum og málefnalegum hætti við samningaborðið.“ Kjaradeila Icelandair og flugvirkja 2026 Flug Tengdar fréttir Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Innviðaráðherra vísar á bug því að Icelandair hafi fengið vilyrði stjórnvalda um inngrip í verkfall flugvirkja. Hann segir þær ásakanir furðulegar. 22. september 2026 11:53 Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Samtöl eru í gangi í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair en engir formlegir samningafundir hafa verið boðaðir. Að óbreyttu hefst ótímabundið verkfall á miðnætti, aðfaranótt miðvikudagsins 23. september. 22. september 2026 11:01 Mest lesið „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Innlent Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Erlent Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Innlent Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Innlent Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Innlent Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Innlent Barn stakk sig á sprautunál á skólalóðinni Innlent Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Innlent Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum Innlent Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Innlent Fleiri fréttir Flugfreyjur og flugmenn styðja flugvirkja Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Bein útsending: Kynna nýtt áhættumat fyrir Grindavík Barn stakk sig á sprautunál á skólalóðinni „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Nýtt áhættumat: Bjóða Grindvíkingum að kaupa húsin til baka Flestir félagar vilji frekari kjarabætur vegna forsendubrests Kristján hótar lögsókn verði bann að lögum Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Árleg framlög jukust um 286 milljónir en Sinfónían aftur rekin með tapi Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Neitar að tjá sig um hvort lög verði sett á verkfall Ekkert í afkomu fyrirtækja sem sýni virðingu fyrir kjarasamningum Þokast æ fjær loftslagsskuldbindingum Íslands Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Boða stórsókn í skóla- og menntamálum í Reykjavík Bein útsending: Kynnir nýjar losunartölur Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Hagsmunir Íslands að efla Sameinuðu þjóðirnar Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum „Skólinn okkar er alltof lítill“ Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Flugvirkjar eigi að sýna vilja sinn í verki Lárus Welding á endastöð hjá MDE Sjá meira