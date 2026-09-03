Íhugar að hætta með argentínska landsliðinu eftir þungt bann Stefán Árni Pálsson skrifar 3. september 2026 10:33 Leandro Paredes fékk tíu leikja bann eftir hegðun sína eftir úrslitaleik HM í sumar. Vísir/Al Bello/Getty Images Leandro Paredes, miðjumaður argentínska landsliðsins, hefur viðurkennt að hann íhugi alvarlega framtíð sína með landsliðinu eftir að FIFA dæmdi hann í tíu leikja bann. Bannið kemur í kjölfar átaka sem brutust út eftir úrslitaleik Argentínu og Spánar á HM í sumar. Paredes var í miðpunkti slagsmálanna eftir leik og fékk þyngstu refsingu þeirra argentínsku leikmanna sem komu við sögu. Hann var einnig sektaður um 90 þúsund dollara. Paredes segir að bannið hafi fengið hann til að velta framtíð sinni með landsliðinu fyrir sér. Ákvörðun Lionel Messi um að leggja landsliðsskóna á hilluna hafi einnig haft mikil áhrif á hann. „Það verður erfitt fyrir mig að halda áfram með landsliðinu. Bæði vegna bannsins og ákvörðunar Leo. Það verður erfitt fyrir allt að halda áfram eins og áður,“ segir Paredes við argentínska fjölmiðla. Hinn 32 ára gamli Paredes hefur þó ekki tekið endanlega ákvörðun. Hann segir að næsta skref verði að ræða við Lionel Scaloni, landsliðsþjálfara Argentínu. „Ég hef ekki rætt þetta við þjálfarann enn þá, en við munum ræða saman og sjá hvaða ákvörðun ég tek.“ Ef Paredes ákveður að hætta mun Argentína missa enn einn lykilmann gullaldarliðsins, aðeins dögum eftir að Messi staðfesti að landsliðsferli hans væri lokið. HM 2026 í fótbolta Argentína Mest lesið „Hvers konar spurning er þetta?“ Sport KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Íslenski boltinn Lando Norris stofnar sitt eigið lið Formúla 1 Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina Fótbolti Heims- og Ólympíumeistari lenti í árekstri og getur ekki æft Sport Löng bönn, risa sektir og bannaðir frá nýliðavalinu Körfubolti Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Fótbolti Stjarnan spilar aftur í Miðgarði Íslenski boltinn Bayern lenti óvænt undir í fyrstu umferð bikarsins Fótbolti Banni Aubameyang með landsliðinu aflétt en hann hættir samt Fótbolti Fleiri fréttir Klopp umbreytir starfinu Íhugar að hætta með argentínska landsliðinu eftir þungt bann Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Stjarnan spilar aftur í Miðgarði Frá Keflavík til Noregs Daníel Leó til dönsku meistaranna Banni Aubameyang með landsliðinu aflétt en hann hættir samt KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Bayern lenti óvænt undir í fyrstu umferð bikarsins Elías Rafn hélt hreinu og kom Midtjylland á toppinn Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina Arna og Fanney áfram í Evrópubikarnum Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir: ,,Hleyptum óþarfa stressi í leikinn” Guðni Eiríksson: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það” „Eins og þeir hafi bara engan áhuga á að vera þarna“ Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Uppgjörið: FH-Apollon 0-1 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Uppgjörið: Csíkszereda - Breiðablik 0-1 | Blikar áfram í Evrópu Draumurinn að rætast Liverpool fékk nýjan markvörð Allt teymi Heimis framlengir Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Vatnhamar til Vejle Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Sjá meira