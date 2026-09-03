Fótbolti

Í­hugar að hætta með argentínska lands­liðinu eftir þungt bann

Stefán Árni Pálsson skrifar
Leandro Paredes fékk tíu leikja bann eftir hegðun sína eftir úrslitaleik HM í sumar. 
Leandro Paredes fékk tíu leikja bann eftir hegðun sína eftir úrslitaleik HM í sumar.  Vísir/Al Bello/Getty Images

Leandro Paredes, miðjumaður argentínska landsliðsins, hefur viðurkennt að hann íhugi alvarlega framtíð sína með landsliðinu eftir að FIFA dæmdi hann í tíu leikja bann.

Bannið kemur í kjölfar átaka sem brutust út eftir úrslitaleik Argentínu og Spánar á HM í sumar. Paredes var í miðpunkti slagsmálanna eftir leik og fékk þyngstu refsingu þeirra argentínsku leikmanna sem komu við sögu. Hann var einnig sektaður um 90 þúsund dollara.

Paredes segir að bannið hafi fengið hann til að velta framtíð sinni með landsliðinu fyrir sér. Ákvörðun Lionel Messi um að leggja landsliðsskóna á hilluna hafi einnig haft mikil áhrif á hann.

„Það verður erfitt fyrir mig að halda áfram með landsliðinu. Bæði vegna bannsins og ákvörðunar Leo. Það verður erfitt fyrir allt að halda áfram eins og áður,“ segir Paredes við argentínska fjölmiðla.

Hinn 32 ára gamli Paredes hefur þó ekki tekið endanlega ákvörðun. Hann segir að næsta skref verði að ræða við Lionel Scaloni, landsliðsþjálfara Argentínu.

„Ég hef ekki rætt þetta við þjálfarann enn þá, en við munum ræða saman og sjá hvaða ákvörðun ég tek.“

Ef Paredes ákveður að hætta mun Argentína missa enn einn lykilmann gullaldarliðsins, aðeins dögum eftir að Messi staðfesti að landsliðsferli hans væri lokið.

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