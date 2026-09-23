Rómantískur Arnar mun alltaf tryggja Aroni met

Ákvörðun Arons Einars Gunnarssonar um að hætta í íslenska landsliðinu, varnarvandræðin sem landsliðsþjálfarinn virðist ekki vilja horfast í augu við og komandi leikur í Þjóðadeildinni voru til umræðu í Besta sætinu í dag.
Aron tilkynnti í gær að hann myndi hætta í landsliðinu eftir Þjóðadeildina nú í haust, eftir að hafa fórnað sér af lífi og sál fyrir liðið í hartnær tvo áratugi og leitt það inn á tvö stórmót.
Aron er bara þremur leikjum frá leikjameti Birkis Bjarnasonar en Ísland á sex leiki fyrir höndum í haust í Þjóðadeildinni, þann fyrsta gegn Eistlandi á Laugardalsvelli á laugardaginn.
Enn hefur ekki verið kallaður inn leikmaður fyrir Bjarka Stein Bjarkason sem er fótbrotinn og því enn færri valkostir í varnarlínu landsliðsins en áður.
Í þættinum í dag var einnig farið yfir leikina í Meistaradeild kvenna í fótbolta, þar sem fjöldi Íslendinga kom við sögu í gærkvöld, og einvígin sem Breiðablik og FH hefja í dag í Evrópubikarnum.