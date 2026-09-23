Fótbolti

Rómantískur Arnar mun alltaf tryggja Aroni met

Sindri Sverrisson skrifar
Aron Einar Gunnarsson segir brátt skilið við landsliðið en gæti slegið leikjametið áður en að því kemur.
Aron Einar Gunnarsson segir brátt skilið við landsliðið en gæti slegið leikjametið áður en að því kemur. Getty/Besta sætið

Ákvörðun Arons Einars Gunnarssonar um að hætta í íslenska landsliðinu, varnarvandræðin sem landsliðsþjálfarinn virðist ekki vilja horfast í augu við og komandi leikur í Þjóðadeildinni voru til umræðu í Besta sætinu í dag.

Aron tilkynnti í gær að hann myndi hætta í landsliðinu eftir Þjóðadeildina nú í haust, eftir að hafa fórnað sér af lífi og sál fyrir liðið í hartnær tvo áratugi og leitt það inn á tvö stórmót. 

Aron er bara þremur leikjum frá leikjameti Birkis Bjarnasonar en Ísland á sex leiki fyrir höndum í haust í Þjóðadeildinni, þann fyrsta gegn Eistlandi á Laugardalsvelli á laugardaginn.

Enn hefur ekki verið kallaður inn leikmaður fyrir Bjarka Stein Bjarkason sem er fótbrotinn og því enn færri valkostir í varnarlínu landsliðsins en áður.

Í þættinum í dag var einnig farið yfir leikina í Meistaradeild kvenna í fótbolta, þar sem fjöldi Íslendinga kom við sögu í gærkvöld, og einvígin sem Breiðablik og FH hefja í dag í Evrópubikarnum.

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