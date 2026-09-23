„Ég veit ekki við hverju við bjuggumst. Á þessu stigi keppninnar eru öll liðin hörkugóð og við fengum að finna fyrir því í dag,“ sagði Kristín Dís Árnadóttir eftir áfallið sem Breiðablik varð fyrir með 6-2 tapi á heimavelli gegn pólsku meisturunum í Czarni í dag.
Blikakonur eru því svo gott sem úr leik í Evrópubikarnum en Czarni á leiðinni í 16-liða úrslitin. Síðasta vetur komst Breiðablik í 8-liða úrslit keppninnar en frammistaðan í dag var langt undir væntingum.
„Við vorum bara mjög slappar í fyrri hálfleik. Gáfum þeim tvö ef ekki þrjú mörk. Náðum aldrei að klukka þær. Vorum „soft“ og náðum ekki að spila okkar leik,“ sagði Kristín en staðan að loknum fyrri hálfleik var 4-1.
„Ég veit ekki hvað hefur gerst. Skortur á einbeitingu og svo bara hrynur þetta á einhverjum fimm mínútna kafla í fyrri hálfleik,“ sagði Kristín en tvö marka gestanna í fyrri hálfleik voru með skalla eftir aukaspyrnur utan af velli.
„Það er vissulega mjög svekkjandi að fá á sig mörk úr föstum leikatriðum, sérstaklega tvö alveg eins mörk. Við erum bara ekki að klára mennina nógu vel og erum illa staðsettar. Það er mjög svekkjandi.
Mér fannst við ná að núllstilla okkur í hálfleiknum og koma mjög sterkar fyrstu mínúturnar í seinni hálfleiknum. Skoruðum en fengum svo bara mark beint í andlitið aftur. Þetta er bara ógeðslega erfitt,“ sagði Kristín.
Pirringurinn í leikmönnum Breiðabliks var mikill þegar leið á seinni hálfleik og Líf Van Bemmel fékk tvö gul spjöld og þar með rautt, þegar enn var korter eftir af leiknum. Hún var ekki eina sem lét svekkelsi sitt í ljós þannig að dómarinn tæki eftir því.
„Skapið tekur bara yfir. Við erum allar með skap og auðvitað er erfitt þegar ekkert virkar með manni. Ég veit ekki einu sinni hvað skeði í þessu rauða spjaldi en svo fáum við líka klaufaleg gul spjöld og það var einhvern veginn ekkert að vinna með okkur.“
Liðin mætast aftur í Póllandi eftir viku en það er ekki hægt að búast við fjögurra marka viðsnúningi þar, eða hvað?
„Við höfum alla vega trú á okkur og ætlum út til að vinna leikinn, það er alveg ljóst. Sýna betri frammistöðu, spila upp á stoltið og klúbbinn, og það er alveg á hreinu að við ætlum að vinna,“ sagði Kristín.