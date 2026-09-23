Leikmenn og forráðamenn Bayern München voru afar ósáttir eftir að mark Manchester City gegn liðinu fékk að standa í gær, þrátt fyrir rjúkandi blátt blys væri á vellinum, í slag í Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna.
Markið skoraði Beth Mead undir lok fyrri hálfleiks og minnkaði muninn í 2-1 en leiknum lauk með 2-2 jafntefli.
Eins og sjá má á myndbandinu hér að neðan var blysið nokkuð nálægt svæðinu þar sem City sótti fram hægri kantinn, áður en fyrirgjöf barst svo á Mead sem skoraði. Glódís og aðrir leikmenn Bayern mótmæltu því að markið fengi að standa en dómarinn lét sér fátt um finnast, tók upp blysið og fjarlægði það af vellinum.
Í frétt The Athletic er haft eftir Bianca Rech, yfirmanni fótbolta kvenna hjá Bayern, að stöðva hefði átt leikinn.
„Blysið var búið að vera á vellinum í nokkrar sekúndur. Leikmennirnir höfðu tekið eftir því og gætu hafa slökkt á sér á þessu augnabliki, því það hefði átt að stoppa leikinn,“ sagði Rech.
Samkvæmt reglum UEFA er leikmönnum og dómurum skylt að færa sig frá blysum sem kastað er inn á völlinn og getur dómari þurft að stöðva leik á meðan þau klárast. Í lögum fótboltans, frá IFAB, er enn skýrara að dómarar eigi að stöðva leik þegar í stað ef blys er talið hafa áhrif á leikinn með því að það lendi nálægt leikmönnum í nálægð við boltann, eða ef reykurinn truflar útsýni leikmanna eða dómara.