Fótbolti

Eriksen yfir­gefur Wolfsburg

Stefán Árni Pálsson skrifar
Christian Eriksen er farinn frá þýska liðinu. 
Christian Eriksen er farinn frá þýska liðinu.  Getty/Ulrik Pedersen

Christian Eriksen er hættur hjá þýska félaginu Wolfsburg eftir að samkomulag náðist um að rifta samningi hans, aðeins rúmum þremur mánuðum eftir að hann hneig niður í vináttulandsleik með danska landsliðinu.

Eriksen, sem er 34 ára, gekk til liðs við Wolfsburg í sumar eftir að hafa yfirgefið Manchester United. Hann náði þó aðeins að vera í nokkra mánuði hjá félaginu.

Danski miðjumaðurinn hneig niður í landsleik Dana gegn Úkraínu í júní og þurfti að fá læknisaðstoð á vellinum. Hann kom síðar aftur inn á völlinn og hélt áfram að spila en atvikið vakti eðlilega mikla athygli.

Eriksen á að baki farsælan feril hjá meðal annars Tottenham, Inter og Manchester United auk þess að hafa leikið yfir 150 landsleiki fyrir Danmörku.

Eriksen hafði gert samning við Wolfsburg sem átti að gilda út tímabilið en hann er því nú laus allra mála og getur leitað sér að nýju félagi.

Þýski boltinn

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