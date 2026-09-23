Eriksen yfirgefur Wolfsburg Stefán Árni Pálsson skrifar 23. september 2026 21:00 Christian Eriksen er farinn frá þýska liðinu. Getty/Ulrik Pedersen Christian Eriksen er hættur hjá þýska félaginu Wolfsburg eftir að samkomulag náðist um að rifta samningi hans, aðeins rúmum þremur mánuðum eftir að hann hneig niður í vináttulandsleik með danska landsliðinu. Eriksen, sem er 34 ára, gekk til liðs við Wolfsburg í sumar eftir að hafa yfirgefið Manchester United. Hann náði þó aðeins að vera í nokkra mánuði hjá félaginu. Danski miðjumaðurinn hneig niður í landsleik Dana gegn Úkraínu í júní og þurfti að fá læknisaðstoð á vellinum. Hann kom síðar aftur inn á völlinn og hélt áfram að spila en atvikið vakti eðlilega mikla athygli. Eriksen á að baki farsælan feril hjá meðal annars Tottenham, Inter og Manchester United auk þess að hafa leikið yfir 150 landsleiki fyrir Danmörku. Eriksen hafði gert samning við Wolfsburg sem átti að gilda út tímabilið en hann er því nú laus allra mála og getur leitað sér að nýju félagi. Þýski boltinn Mest lesið Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki Íslenski boltinn Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Fótbolti Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Fótbolti Hvað er Onana að gera? Fótbolti Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Íslenski boltinn Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Íslenski boltinn Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Fótbolti „Ég var hálfviti fyrir að hafa ekki verið með hjálm“ Sport „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Hakimi fyrir dóm vegna nauðgunarásökunar „Skortur á einbeitingu og svo bara hrynur þetta“ Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og boðað til fleiri breytinga Rjúkandi blys á vellinum þegar City skoraði en mótbárur Glódísar dugðu ekki Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Rómantískur Arnar mun alltaf tryggja Aroni met Hvað er Onana að gera? Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki „Sjáum veikleika í þeirra leik“ Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Higuain rekinn fyrir kynjamisrétti við dómara Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Byrjaðar að spila sem Breiðablik í EA FC: „Þetta er risa heimur“ Hvernig á að leysa varnarleikinn? Heimir og leikmenn sitji eftir í súpunni: „Vandi á höndum“ Barcelona þarf að víkja frá Nývangi aftur Mbappe ekki með á æfingu franska landsliðsins Forsætisráðherra Írlands styður athugasemdir Heimis Arsenal náði sigurmarki gegn Emelíu í uppbótartíma Svekkjandi jafntefli hjá Glódísi Perlu og Cecilía Rán hélt hreinu í Íslendingaslag Vaknaði við skilaboð frá nýja þjálfaranum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Myndasyrpa: Áritanir og æfing í Laugardalnum Bjarki Steinn fótbrotinn og verður ekki með Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Síðustu landsleikir Arons Einars framundan Sjá meira