Elías Rafn hélt hreinu og kom Midtjylland á toppinn Andri Broddason skrifar 2. september 2026 20:03 Elías Rafn Ólafsson, markmaður Midtjylland, situr tímabundið á toppi dönsku úrvalsdeildarinnar. Vísir / Getty Elías Rafn Ólafsson hafði betur gegn Mikael Neville Anderson í Íslendingaslag dönsku úrvalsdeildarinnar þegar AGF fékk Midtjylland í heimsókn. Leikurinn endaði með 2-0 sigri Midtjylland og hélt því Elías Rafn hreinu. Ríkjandi Danmerkurmeistarar AGF tóku á móti Midtjylland í dönsku úrvalsdeildinni í dag. AGF hefur ekki byrjað tímabilið vel og þurfti virkilega á sigri að halda. Midtjylland hefur þvert á móti byrjað mótið vel og ætlaði liðið að halda því áfram. Strax á elleftu mínútu vann Midtjylland boltann og byrjaði liðið að keyra hratt á AGF. Í skyndisókninni barst boltinn til Friday Etim sem kláraði færið sitt vel og kom Midtjylland í forystu leiksins. Snemma í seinni hálfleik náði Midjylland að tvöfalda forystuna sína þegar Danil Castillo fékk sendingu inn fyrir vörn AGF. Hann kláraði færið listilega og þurfti AGF virkilega á marki að halda. AGF hélt vel í boltann og náði að koma sér í nokkur færi en Elías Rafn var á tánum og varði öll færi AGF sem leituðu á markið. Fleiri urðu mörkin ekki og vann Midtjylland öruggan 2-0 sigur á AGF. Eftir sigurinn er Midtjylland komið á topp dönsku úrvalsdeildarinnar en Nordsjælland á leik til góða og getur endurheimt toppsætið með annaðhvort jafntefli eða sigri. AGF er ekki að byrja titilvörnina sína vel en liðið hefur ekki unnið leik þegar sex umferðir eru búnar. Liðið hefur tapað þremur leikjum og gert þrjú jafntefli. Danski boltinn Íslendingar erlendis Mest lesið Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Íslenski boltinn Ódýrast að æfa með Þór en dýrast hjá Fram Sport Tiger missir bílprófið í fimm ár Sport Romo játar sök og segist eiga við vanda að stríða Sport Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Enski boltinn Uppgjörið: FH-Apollon 1-0 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Fótbolti Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Íslenski boltinn Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Enski boltinn Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ Íslenski boltinn Allt teymi Heimis framlengir Fótbolti Fleiri fréttir Bayern lenti óvænt undir í fyrstu umferð bikarsins Elías Rafn hélt hreinu og kom Midtjylland á toppinn Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina Arna og Fanney áfram í Evrópubikarnum Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir: ,,Hleyptum óþarfa stressi í leikinn” Guðni Eiríksson: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það” „Eins og þeir hafi bara engan áhuga á að vera þarna“ Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Uppgjörið: FH-Apollon 1-0 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Uppgjörið: Csíkszereda - Breiðablik 0-1 | Blikar áfram í Evrópu Draumurinn að rætast Liverpool fékk nýjan markvörð Allt teymi Heimis framlengir Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Vatnhamar til Vejle Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Myndaveisla: Á fimmta þúsund manns á stórleik KR og Víkings Félagsskiptaglugganum lokað: Stór nöfn færðu sig um set og ekki öllu lokið „Það er hrikalegt að sjá þetta“ „Í gær var ég að æfa nákvæmlega sama skot“ Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ „Gæti óskað þeim til hamingju með titilinn núna“ Mörkin úr stórslag KR og Víkings í lýsingu Gumma Ben Ndiaye til Manchester City Sjá meira