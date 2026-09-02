Fótbolti

Elías Rafn hélt hreinu og kom Midtjylland á toppinn

Andri Broddason skrifar
Elías Rafn Ólafsson, markmaður Midtjylland, situr tímabundið á toppi dönsku úrvalsdeildarinnar.
Elías Rafn Ólafsson, markmaður Midtjylland, situr tímabundið á toppi dönsku úrvalsdeildarinnar. Vísir / Getty

Elías Rafn Ólafsson hafði betur gegn Mikael Neville Anderson í Íslendingaslag dönsku úrvalsdeildarinnar þegar AGF fékk Midtjylland í heimsókn. Leikurinn endaði með 2-0 sigri Midtjylland og hélt því Elías Rafn hreinu.

Ríkjandi Danmerkurmeistarar AGF tóku á móti Midtjylland í dönsku úrvalsdeildinni í dag. AGF hefur ekki byrjað tímabilið vel og þurfti virkilega á sigri að halda. Midtjylland hefur þvert á móti byrjað mótið vel og ætlaði liðið að halda því áfram.

Strax á elleftu mínútu vann Midtjylland boltann og byrjaði liðið að keyra hratt á AGF. Í skyndisókninni barst boltinn til Friday Etim sem kláraði færið sitt vel og kom Midtjylland í forystu leiksins.

Snemma í seinni hálfleik náði Midjylland að tvöfalda forystuna sína þegar Danil Castillo fékk sendingu inn fyrir vörn AGF. Hann kláraði færið listilega og þurfti AGF virkilega á marki að halda.

AGF hélt vel í boltann og náði að koma sér í nokkur færi en Elías Rafn var á tánum og varði öll færi AGF sem leituðu á markið. Fleiri urðu mörkin ekki og vann Midtjylland öruggan 2-0 sigur á AGF.

Eftir sigurinn er Midtjylland komið á topp dönsku úrvalsdeildarinnar en Nordsjælland á leik til góða og getur endurheimt toppsætið með annaðhvort jafntefli eða sigri. AGF er ekki að byrja titilvörnina sína vel en liðið hefur ekki unnið leik þegar sex umferðir eru búnar. Liðið hefur tapað þremur leikjum og gert þrjú jafntefli.

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