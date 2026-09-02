Arna og Fanney áfram í Evrópubikarnum Andri Broddason skrifar 2. september 2026 19:30 Arnavar í byrjunarliði Vålerenga þegar félagið komst áfram í Evrópubikarnum. Domenico Cippitelli/NurPhoto via Getty Images Íslendingar voru í eldlínunni í undankeppni fyrir Evrópubikar kvenna. Seinni leikur viðureigna fyrri umferða fór fram í dag og er þetta sama keppni og Breiðablik og FH taka þátt í. Arna Eiríksdóttir, Fanney Eiríksdóttir og félagar í norska liðinu Vålerenga voru í góðri stöðu fyrir leik kvöldsins þegar liðið tók á móti ZNK Radomlje frá Slóveníu. Vålerenga vann fyrri leikinn 2-0 á útivelli og náði norska liðið að nýta sér forskotið vel. Vålerenga endaði á að vinna 7-1 sigur í kvöld sem gerði samtals stöðu viðureignarinnar 9-1. Arna byrjaði leikinn en var tekin af velli í hálfleik. Fanney var allan leikinn á bekknum. Svekkjandi fyrir Anderlecht Anderlecht rétt datt úr keppni þegar liðið mætti Feyenoord frá Hollandi. Vigdís Lilja Kristjánsdóttir og Andrea Rut Bjarnadóttir eru báðar í liði Anderlecht. Fyrri leikur viðureignarinnar var spilaður í Belgíu þar sem Anderlecht vann 2-1 gegn tíu leikmönnum Feyenoord. Anderlecht var því í fínni stöðu fyrir leikinn í kvöld en Feyenoord leyfði því ekki að endast lengi. Feyenoord var komið í 2-0 eftir aðeins tíu mínútna leik og var því strax komið yfir í viðureigninni. Anderlecht þurfti að svara með því að sækja og jafnaði viðureignina 3-3 á 23. mínútu. Feyenoord náði þó aftur forystunni og var staðan í viðureigninni 4-3 fyrir Feyenoord þegar aðeins seinni hálfleikurinn var eftir. Hvorugt liðið náði þó að bæta við öðru marki og er því Anderlecht úr leik á svekkjandi hátt eftir að hafa tapað viðureigninni 4-3. Íslendingar erlendis Evrópubikar kvenna í fótbolta Mest lesið Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Íslenski boltinn Ódýrast að æfa með Þór en dýrast hjá Fram Sport Tiger missir bílprófið í fimm ár Sport Romo játar sök og segist eiga við vanda að stríða Sport Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Enski boltinn Uppgjörið: FH-Apollon 1-0 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Fótbolti Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Íslenski boltinn Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ Íslenski boltinn Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Enski boltinn Allt teymi Heimis framlengir Fótbolti Fleiri fréttir Cecilía Rán tryggði Inter í Meistaradeildina Arna og Fanney áfram í Evrópubikarnum Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir: ,,Hleyptum óþarfa stressi í leikinn” Guðni Eiríksson: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það” „Eins og þeir hafi bara engan áhuga á að vera þarna“ Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Uppgjörið: FH-Apollon 1-0 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Uppgjörið: Csíkszereda - Breiðablik 0-1 | Blikar áfram í Evrópu Draumurinn að rætast Liverpool fékk nýjan markvörð Allt teymi Heimis framlengir Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Vatnhamar til Vejle Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Myndaveisla: Á fimmta þúsund manns á stórleik KR og Víkings Félagsskiptaglugganum lokað: Stór nöfn færðu sig um set og ekki öllu lokið „Það er hrikalegt að sjá þetta“ „Í gær var ég að æfa nákvæmlega sama skot“ Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ „Gæti óskað þeim til hamingju með titilinn núna“ Mörkin úr stórslag KR og Víkings í lýsingu Gumma Ben Ndiaye til Manchester City Sveinn Gísli braut bein í toppslagnum KR - Víkingur 1-1| Hjartahnoð Arnórs Ingva á síðustu stundu Sjá meira