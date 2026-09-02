Fótbolti

Arna og Fann­ey á­fram í Evrópubikarnum

Andri Broddason skrifar
Arnavar í byrjunarliði Vålerenga þegar félagið komst áfram í Evrópubikarnum.
Arnavar í byrjunarliði Vålerenga þegar félagið komst áfram í Evrópubikarnum. Domenico Cippitelli/NurPhoto via Getty Images

Íslendingar voru í eldlínunni í undankeppni fyrir Evrópubikar kvenna. Seinni leikur viðureigna fyrri umferða fór fram í dag og er þetta sama keppni og Breiðablik og FH taka þátt í.

Arna Eiríksdóttir, Fanney Eiríksdóttir og félagar í norska liðinu Vålerenga voru í góðri stöðu fyrir leik kvöldsins þegar liðið tók á móti ZNK Radomlje frá Slóveníu. Vålerenga vann fyrri leikinn 2-0 á útivelli og náði norska liðið að nýta sér forskotið vel.

Vålerenga endaði á að vinna 7-1 sigur í kvöld sem gerði samtals stöðu viðureignarinnar 9-1. Arna byrjaði leikinn en var tekin af velli í hálfleik. Fanney var allan leikinn á bekknum.

Svekkjandi fyrir Anderlecht

Anderlecht rétt datt úr keppni þegar liðið mætti Feyenoord frá Hollandi. Vigdís Lilja Kristjánsdóttir og Andrea Rut Bjarnadóttir eru báðar í liði Anderlecht.

Fyrri leikur viðureignarinnar var spilaður í Belgíu þar sem Anderlecht vann 2-1 gegn tíu leikmönnum Feyenoord. Anderlecht var því í fínni stöðu fyrir leikinn í kvöld en Feyenoord leyfði því ekki að endast lengi.

Feyenoord var komið í 2-0 eftir aðeins tíu mínútna leik og var því strax komið yfir í viðureigninni. Anderlecht þurfti að svara með því að sækja og jafnaði viðureignina 3-3 á 23. mínútu. Feyenoord náði þó aftur forystunni og var staðan í viðureigninni 4-3 fyrir Feyenoord þegar aðeins seinni hálfleikurinn var eftir.

Hvorugt liðið náði þó að bæta við öðru marki og er því Anderlecht úr leik á svekkjandi hátt eftir að hafa tapað viðureigninni 4-3.

Íslendingar erlendis Evrópubikar kvenna í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið