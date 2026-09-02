Bændum brugðið og skoði frekari öryggisbúnað Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. september 2026 20:01 Trausti Hjálmarsson, formaður bændasamtaka Íslands, á síðasta bændaþingi. Vísir/Anton Brink Formaður Bændasamtakanna á ekki til orð eftir að brotist var aftur inn í svínabú Stjörnugríss og svínunum hleypt út. Bændur þurfi að leita leiða til að tryggja öryggi búskapsins. Trausti Hjálmarsson segist ekki eiga til orð eftir að brotist var inn í svínabú Stjörnugríss og svínunum sleppt út. „Maður trúir þessu varla, að þetta sé orðið eitthvað viðvarandi í íslenskum landbúnaði, að eiga þetta á hættu. En þetta er hins vegar bara staðan og raunveruleikinn blasir við okkur með þessum hætti,“ segir Trausti sem ræddi innbrotið í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. „Í einfeldni hélt maður kannski að fólk hefði ekki áttað sig alveg á því hvaða afleiðingar svona verknaður hefur fyrir dýrin og dýravelferðina. Þetta eru svo miklar pyntingar á dýrunum sem eiga sér stað þegar það er ráðist svona inn í þessi hús og allt rifið upp og þeim hleypt út.“ Greinilega vel skipulagt Trausti telur að stór hópur andstæðinga dýrahalds standi að baki innbrotunum og um sé að ræða afar vel skipulagða brotastarfsemi. „Við þekkjum nú umræðuna sem átti sér stað hérna fyrir og er alltaf lifandi af og til um blóðmerahald og nú er það þetta með þessar búgreinar sem að er bara ráðist svona hrottalega að,“ segir hann. „Þetta er greinilega vel útfært og skipulagt og búið að hugsa alveg í þaula hvernig á að standa að þessu þannig að viðkomandi komist upp með án þess að til sjáist eða viðkomandi náist.“ Lögreglan hefur enn ekki handtekið neinn í tengslum við málið en segist Trausti samt sem áður setja allt sitt traust á stjórnvöld og lögregluna. „Ég öfunda ekki lögregluna en við verðum samt að treysta á það að lögreglan nái í skottið á þeim.“ Bæta þurfi öryggisbúnaðinn Bændur líti til þess að verða sér úti um þróaðri öryggisbúnað á við myndavélar og þjófavarnarkerfi til að sporna gegn ítrekuðum innbrotum. „Ég held að við þurfum að fara að leita allra leiða til að tryggja meira öryggi, bæði starfsfólks, bænda og dýra heima á búum,“ segir Trausti. Bændafélagið sjálft þurfi að fara að skoða hvort hægt sé að hafa milligöngu um slík tæki fyrir félagsmenn sína. Það sé flókin aðgerð að koma slíkum kerfum í notkun en bændur standi frammi fyrir því að lítið annað sé í boði. „Það er eitthvað sem við þurfum alveg greinilega að taka til skoðunar.“ Fólki brugðið „Það er alltaf ákveðin hætta á að svona hlutir vindi upp á sig og fólk missi það alveg frá sér sem það er raunverulega að reyna að gera, ég skil ekki alveg enn hver tilgangurinn á að vera,“ segir hann. „Fólk getur nú slasað sig við svona gjörning sem dæmi. Svo er ef bændur eiga þá hættu að mæta einhverjum svona hryðjuverkum í sínum gripahúsum. Það er ekkert sem maður vill að bændur upplifi, þeir eiga að vera í skjóli á sínum vinnustað og heimili.“ Hann átti enn eftir að ræða við forsvarsmenn Stjörnugríss en segir að fólkinu í stéttinni sé almennt brugðið og líði illa. „Ég vona nú að við bændur förum ekki að gefa eftir og gefa undan einhverjum svona þrýstingi og förum eitthvað að skríða inn í einhverja skel og loka okkur af. Ég held að það sé þvert á móti það sem við eigum frekar að gera, að opna búin og bjóða fólk velkomið.“ Lögreglumál Matvælaframleiðsla Dýr Reykjavík síðdegis Bylgjan Mest lesið Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða Innlent Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Innlent Sex svín drápust eftir annað innbrot Innlent Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Innlent „Þetta er smjörklípa“ Innlent Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Innlent „Óharðnaðir unglingar sem kunna ekkert á lífið“ Innlent Stytta gjaldskyldu og opna bílahús allan sólarhringinn Innlent Rúvarar verði einir eftir í Efstaleitinu Innlent Skúli Tómas ekki sloppinn eftir allt saman Innlent Fleiri fréttir Bændum brugðið og skoði frekari öryggisbúnað Segir skattahækkun á baðlón bíta fastast á landsbyggðinni Rúmur helmingur flugmannanna hafi sofnað við störf Svona voru aðstæður við svínabú Stjörnugríss Stytta gjaldskyldu og opna bílahús allan sólarhringinn Sonur þingmannsins í áframhaldandi gæsluvarðhald Rúvarar verði einir eftir í Efstaleitinu Stefnan tengist ekki þjóðaratkvæðagreiðslu Talsvert tjón og týndar tennur Eigendur Santé neita sök Samfélagið syrgir ungmennin sem létust Sex svín drápust eftir annað innbrot „Þetta er smjörklípa“ Minningarstundir og ESA undirbýr dómsmál Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Skoða að stefna Íslandi vegna bókunar 35 Aðild að ESB hafi aldrei verið markmið í sjálfu sér Einn grunaður um íkveikju á Center Hotel Skjaldbreið Bruninn mikið áfall og tjónið líklega verulegt í versluninni Um þriðjungur þjóðarinnar horfði á síðasta fréttatímann Flúði hótelherbergið vegna brunans og gleymdi tönnunum Vinnuframlag Skúla Tómasar afþakkað Eldri borgarar fái sanngjarnari tekjur þrátt fyrir aukin gjöld Gestir fluttir á önnur hótel vegna skemmda eftir brunann Enginn handtekinn vegna hótana í garð Þorgerðar Lægð nálgast og hviður geta orðið bílum skeinuhættar Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða „Hér var enginn glæpur og ekki heldur gáleysi“ Tveir á slysadeild í kjölfar bruna á hóteli í miðbænum Tvær líkamsárásir í miðbæ í nótt Sjá meira